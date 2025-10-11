Банан и киви в одном стакане: коктейль, который заменит десерт и завтрак одновременно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:43
Еда

Простой, полезный и невероятно вкусный напиток, который одинаково хорошо подходит и для завтрака, и для лёгкого перекуса. Сочетание банана и киви придаёт коктейлю освежающую фруктовую кислинку, а ваниль делает вкус мягким и сливочным. И главное — готовится он буквально за пять минут!

Ванильный молочный коктейль с киви
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванильный молочный коктейль с киви

Почему стоит попробовать

Этот коктейль не только вкусный, но и богат витаминами. Банан насыщает энергией и поднимает настроение благодаря натуральному серотонину, киви укрепляет иммунитет, а молоко делает напиток питательным и бархатистым. Если заменить сахар мёдом, получится полностью натуральный десерт без лишних калорий.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Банан — 1 шт. (150 г)

  • Киви — 1 шт. (75 г)

  • Сахар — 1 ч. л. (или мёд по вкусу)

  • Ванилин — 1 щепотка

  • Холодное молоко — 250 мл

Как приготовить

Подготовка продуктов

Очистите фрукты от кожуры. Молоко заранее охладите в холодильнике — так коктейль получится гуще и свежее.

Измельчение фруктов

Нарежьте банан кружочками и положите в чашу блендера. Киви разрежьте на дольки и добавьте к банану.

Смешивание

Всыпьте сахар (или мёд) и ванилин. Измельчите всё в однородное пюре.

Финальный штрих

Влейте холодное молоко и взбейте смесь ещё 30-60 секунд до появления лёгкой пены. Перелейте в высокий стакан, украсьте ломтиком киви или мятой.

Совет: если хотите более густую консистенцию, добавьте несколько кубиков льда или немного мороженого.

Варианты подачи

  • Для завтрака: добавьте овсяные хлопья — получится питательный смузи.

  • Для вечернего десерта: используйте ванильное мороженое вместо молока.

  • Для спортивного питания: добавьте ложку протеина или греческий йогурт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использовать тёплое молоко.
    Последствие: коктейль получится жидким и быстро расслаивается.
    Альтернатива: используйте охлаждённое молоко или несколько кубиков льда.

  2. Ошибка: переборщить с ванилином.
    Последствие: напиток станет горьковатым.
    Альтернатива: ограничьтесь небольшой щепоткой или замените ванилином на ванильный сахар.

  3. Ошибка: взбивать слишком долго.
    Последствие: напиток теряет пену и насыщенность.
    Альтернатива: 40-60 секунд — оптимально для идеальной текстуры.

А что если нет блендера

Фрукты можно тщательно размять вилкой или толкушкой, добавить молоко и взбить венчиком. Текстура получится чуть менее воздушной, но вкус останется таким же ярким.

Плюсы и минусы напитка

Плюсы Минусы
Готовится за 5 минут Не хранится долго (только свежеприготовленным)
Полезный состав без консервантов Киви может быть кислым — важно выбрать спелый
Подходит детям и взрослым Не рекомендуется при непереносимости лактозы
Можно менять фрукты и добавки Быстро теряет пену при хранении

FAQ

Можно ли заменить молоко растительным?
Да, подойдут кокосовое, миндальное или овсяное — вкус станет ещё интереснее.

Можно ли использовать замороженные фрукты?
Да, просто дайте им слегка подтаять — коктейль получится холодным и густым, как смузи.

Как сделать напиток праздничным?
Добавьте сверху немного взбитых сливок и присыпьте тёртым шоколадом или корицей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
