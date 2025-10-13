Творог vs творожный продукт: в чём подвох — 5 отличий, которые нужно знать

Творог — один из самых полезных молочных продуктов, но выбрать действительно качественный вариант не всегда просто. На полках магазинов можно встретить десятки упаковок с яркими надписями и обещаниями, однако далеко не все из них соответствуют стандартам.
Как не ошибиться с выбором и понять, что перед вами настоящий творог, рассказала руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети "Пятерочка" Елена Генералова.
"Самое первое, что мы смотрим, — это упаковка. В бумаге или фольге творог хранится не больше двух недель, а в вакууме — до месяца. Упаковка должна быть цела, без повреждений и вздутий", — подчеркнула Елена Генералова.
От состояния упаковки напрямую зависит свежесть продукта. Повреждения, вздутие, потёки — признаки того, что внутри уже начались процессы брожения. Если упаковка бумажная или фольгированная, срок хранения не должен превышать 14 дней, а вот в вакуумной таре — до 30 дней.
Совет: выбирайте творог с максимально свежей датой производства, но обращайте внимание и на условия хранения в магазине — витрины должны быть чистыми, а температура не выше +6 °C.
"В настоящем твороге должны быть только два ингредиента — молоко и закваска", — пояснила эксперт.
Если на упаковке указаны растительные жиры, стабилизаторы, ароматизаторы или загустители — это уже творожный продукт, а не классический творог. Разница существенная: в настоящем содержится полноценный животный белок и кальций, а в "заменителях" — часто растительные добавки, снижающие пищевую ценность.
Важно: ищите на упаковке слово "творог". Если написано "творожный продукт" — перед вами имитация, подчеркивает Газета.Ru.
|Цель
|Рекомендуемая жирность
|Особенности
|Похудение, фитнес
|0-2%
|Минимум калорий, максимум белка
|Ежедневное питание
|4-9%
|Оптимальный баланс вкуса и пользы
|Детский рацион
|5-9%
|Питательный, легко усваивается
|Восстановление после нагрузок
|9-18%
|Повышенное содержание жиров и энергии
"Такой продукт универсален: он питательный, сытный и сохраняет вкусовые качества", — добавила Генералова.
Небольшое количество жидкости на поверхности — это норма, особенно ближе к концу срока хранения. Однако, если в упаковке слишком много сыворотки, это сигнал о том, что были нарушены температурные условия или герметичность упаковки. Лучше выбрать другую пачку.
Холодильник — единственное место для хранения творога. После вскрытия упаковки продукт нужно переложить в чистый, плотно закрывающийся контейнер.
"Хранить творог стоит в холодильнике не более трёх дней после вскрытия", — уточнила специалист.
Если творог слегка подсох, можно добавить немного молока или кефира. Слегка кисловатый вкус можно смягчить щепоткой соды, но если продукт имеет неприятный запах или резкую горечь — употреблять его нельзя.
|Показатель
|Настоящий творог
|Творожный продукт
|Состав
|Молоко и закваска
|Растительные жиры, добавки
|Вкус
|Нежный, кисломолочный
|Сладковатый, искусственный
|Польза
|Высокое содержание белка и кальция
|Минимальная питательная ценность
|Хранение
|До 30 дней в вакууме
|Часто дольше из-за консервантов
|Цена
|Выше
|Ниже, но качество хуже
Ошибка: выбирать по цене, а не по составу.
Последствие: риск купить "творожный продукт".
Альтернатива: проверяйте наличие только двух ингредиентов — молока и закваски.
Ошибка: хранить вскрытый творог дольше 3 дней.
Последствие: развитие бактерий и потеря вкуса.
Альтернатива: покупайте упаковки меньшего объёма.
Ошибка: игнорировать жидкость в упаковке.
Последствие: покупка продукта с нарушением хранения.
Альтернатива: выбирайте упаковку без лишней сыворотки и вздутий.
А что если попробовать фермерский творог? Он часто не содержит стабилизаторов и хранится всего 3-5 дней, зато имеет более насыщенный вкус. Главное — убедитесь, что продавец соблюдает санитарные нормы и использует охлаждение.
|Вид творога
|Плюсы
|Минусы
|Вакуумная упаковка
|Долго хранится, удобно брать в дорогу
|Менее выраженный вкус
|Фермерский
|Натуральный состав, насыщенный вкус
|Короткий срок хранения
|Зернёный
|Мягкая текстура, богат белком
|Может содержать соль
|Обезжиренный
|Низкая калорийность
|Менее насыщенный вкус
|Домашний
|Полный контроль состава
|Требует времени на приготовление
Миф: чем жирнее творог, тем полезнее.
Правда: высокая жирность увеличивает калорийность, но не содержание белка.
Миф: "творожный продукт" почти то же самое, что и творог.
Правда: это разные категории, и второй может не содержать натурального молока.
Миф: отсутствие жидкости — признак свежести.
Правда: небольшое количество сыворотки естественно для любого творога.
Как понять, что творог испортился?
Резкий запах, горький вкус, желтоватый цвет и липкая консистенция — повод выбросить продукт.
Можно ли замораживать творог?
Да, но после разморозки он теряет структуру и подходит только для выпечки.
Какой творог лучше для детей?
Средней жирности (5-9%) без добавок, купленный в проверенном магазине.
Белок творога усваивается легче, чем мясной.
В 100 г продукта содержится до 20% дневной нормы кальция.
Творог впервые начали производить в Древней Греции — его называли "сгущённым молоком".
Творог известен человечеству уже более трёх тысяч лет. На Руси его называли "сыр" и готовили путём сквашивания молока, а затем нагрева и процеживания. С развитием молочной промышленности в XX веке появились стандарты ГОСТ, определяющие состав и технологию производства. Сегодня на полках соседствуют как традиционные, так и "творожные продукты" — выбор за внимательным покупателем.
