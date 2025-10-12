Французское изобретение, финское спасение: как спред снизил холестерин на целую нацию

Когда ученые доказали вред избыточного холестерина, содержащегося в животных жирах, многие отказались от сливочного масла. На смену ему пришли спреды — более дешевые и, как утверждают производители, полезные аналоги. Но действительно ли они безопасны, и можно ли полностью заменить ими традиционное масло?
Слово "спред" происходит от английского spread - "размазывать" или "покрывать". Это мягкий жировой продукт, который состоит из смеси растительных и молочных жиров, а иногда полностью из растительных компонентов. Его основное преимущество — меньшая цена и более легкая структура. Спред удобно намазывать на хлеб, добавлять в кашу или использовать при готовке.
"Спред — это компромисс между вкусом масла и пользой растительных жиров", — пояснила врач-диетолог Кристина Пришвина.
Сливочное масло — продукт с высоким содержанием животных жиров. В нем много калорий и холестерина, а при чрезмерном употреблении повышается риск ожирения, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее натуральное масло содержит витамины A, D, E и K2, которые поддерживают иммунитет, зрение и здоровье костей.
|Параметр
|Сливочное масло
|Спред
|Происхождение жиров
|Только животные
|Животные + растительные или только растительные
|Холестерин
|Содержится в большом количестве
|Мало или вовсе нет
|Витамины
|A, D, E, K2
|Часто добавлены искусственно
|Калорийность
|Около 740 ккал на 100 г
|650-720 ккал на 100 г
|Полезные жирные кислоты
|Меньше ПНЖК
|Больше Омега-3 и Омега-6
|Цена
|Выше
|Ниже
Маргарин появился раньше — как дешевый заменитель масла. Он состоит из растительных масел, которые превращаются в твердое состояние через процесс гидрогенизации. Именно он делает маргарин опасным: при гидрогенизации образуются трансжиры, нарушающие баланс "плохого" и "хорошего" холестерина.
"Трансжиры — это фактор риска инфаркта, инсульта, диабета второго типа и онкологических заболеваний", — подчеркнула врач-диетолог Кристина Пришвина.
Главное отличие спреда в том, что его производят без гидрогенизации. В жировую основу просто смешивают разные типы жиров, получая однородную массу без вредных соединений. Однако не все производители соблюдают технологию, поэтому перед покупкой важно читать состав. Если в ингредиентах указан гидрогенизированный жир, перед вами обычный маргарин, замаскированный под спред.
Изучите состав. В нем не должно быть гидрогенизированных масел и консервантов.
Обратите внимание на процент жира. Оптимальное значение — от 60 до 72%.
Проверяйте температуру хранения. Качественный спред требует холода — около +4 °C.
Выбирайте продукцию проверенных брендов. Надпись "растительно-молочный спред" безопаснее, чем просто "жировой продукт".
Храните правильно. После вскрытия упаковки держите спред не более 2 недель.
Ошибка: использовать спред для жарки.
последствие: продукт быстро теряет структуру и может выделять вредные соединения.
альтернатива: применяйте рафинированное растительное масло или топленое масло.
Ошибка: выбирать самый дешевый вариант.
последствие: велик риск наличия гидрогенизированных жиров.
альтернатива: отдавайте предпочтение товарам с маркировкой "без трансжиров".
Ошибка: полностью исключать сливочное масло.
последствие: дефицит витаминов A и D.
альтернатива: сочетайте спред и натуральное масло, соблюдая умеренность.
Растительные спреды, особенно обогащенные фитостеринами, действительно помогают снижать уровень холестерина. Но они не могут полностью заменить сливочное масло: в них меньше натуральных витаминов, а вкус и аромат отличаются. Оптимальный вариант — чередовать оба продукта: использовать спред в повседневной кулинарии, а масло — для особых блюд.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Состав
|Меньше насыщенных жиров, больше ПНЖК
|Возможны добавки и ароматизаторы
|Холестерин
|Почти отсутствует
|Недостаток натуральных витаминов
|Цена
|Доступная
|Качество зависит от производителя
|Вкус
|Мягкий и нейтральный
|Менее выраженный аромат, чем у масла
Можно ли есть спред каждый день?
Да, но в умеренных количествах — не более 15 г в день. Калорийность спреда почти такая же, как у масла.
Полезен ли веганский спред?
Да, он не содержит холестерина и насыщенных жиров, но важно выбирать варианты без трансжиров.
Чем заменить спред в выпечке?
Лучше использовать сливочное масло, растительное или топленое, в зависимости от рецепта.
Миф: спред всегда вреден.
правда: качественные спреды без трансжиров безопасны при умеренном употреблении.
Миф: спред — это тот же маргарин.
правда: технология производства спреда исключает гидрогенизацию, а значит — трансжиры.
Миф: сливочное масло нельзя есть совсем.
правда: в небольших дозах оно полезно благодаря витаминам и натуральным жирам.
XIX век: изобретение маргарина во Франции как заменителя масла.
Конец XX века: появление первых спредов с растительными жирами.
XXI век: массовое производство продуктов без трансжиров и с фитостеринами.
Первые спреды появились в Европе как часть программы здорового питания.
В Финляндии употребление спредов снизило уровень холестерина у населения на 15% за десятилетие.
В России популярность спредов растет ежегодно на 5-7%, особенно среди покупателей в возрасте до 40 лет.
Спреды — достойная альтернатива сливочному маслу, если выбирать их осознанно. Они помогают снизить количество насыщенных жиров в рационе, сохраняя вкус привычных блюд. Главное — не забывать о мере и выбирать продукты с чистым составом и маркировкой "без трансжиров".
