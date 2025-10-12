Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти джинсы снова в моде: секрет вечной актуальности — они подходят всем
За кулисами роскоши: почему гражданам Монако вход в казино Монте-Карло запещен
Toyota готовит сюрприз с мотором V8: новая эпоха начинается 13 октября
Минимум усилий, максимум стиля: три вещи, которые мгновенно преображают комнату
Фитнес, в который вы верили, оказался мифом: 5 привычек, мешающих росту силы
Место, где история оживает под куполами: сюда едут, чтобы увидеть настоящую Россию
Боль, которая приходит поздно: почему самые опасные камни в почках не болят и как спасти этот орган
Брови в изгнании возвращаются домой: натуральные способы пробудить спящие волоски
Новые правила больничных помогут избежать обмана — что изменится

Французское изобретение, финское спасение: как спред снизил холестерин на целую нацию

0:41
Еда

Когда ученые доказали вред избыточного холестерина, содержащегося в животных жирах, многие отказались от сливочного масла. На смену ему пришли спреды — более дешевые и, как утверждают производители, полезные аналоги. Но действительно ли они безопасны, и можно ли полностью заменить ими традиционное масло?

Топленое масло в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Топленое масло в банке

Что такое спред

Слово "спред" происходит от английского spread - "размазывать" или "покрывать". Это мягкий жировой продукт, который состоит из смеси растительных и молочных жиров, а иногда полностью из растительных компонентов. Его основное преимущество — меньшая цена и более легкая структура. Спред удобно намазывать на хлеб, добавлять в кашу или использовать при готовке.

"Спред — это компромисс между вкусом масла и пользой растительных жиров", — пояснила врач-диетолог Кристина Пришвина.

Сливочное масло — продукт с высоким содержанием животных жиров. В нем много калорий и холестерина, а при чрезмерном употреблении повышается риск ожирения, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее натуральное масло содержит витамины A, D, E и K2, которые поддерживают иммунитет, зрение и здоровье костей.

Сравнение: масло и спред

Параметр Сливочное масло Спред
Происхождение жиров Только животные Животные + растительные или только растительные
Холестерин Содержится в большом количестве Мало или вовсе нет
Витамины A, D, E, K2 Часто добавлены искусственно
Калорийность Около 740 ккал на 100 г 650-720 ккал на 100 г
Полезные жирные кислоты Меньше ПНЖК Больше Омега-3 и Омега-6
Цена Выше Ниже

Чем спред отличается от маргарина

Маргарин появился раньше — как дешевый заменитель масла. Он состоит из растительных масел, которые превращаются в твердое состояние через процесс гидрогенизации. Именно он делает маргарин опасным: при гидрогенизации образуются трансжиры, нарушающие баланс "плохого" и "хорошего" холестерина.

"Трансжиры — это фактор риска инфаркта, инсульта, диабета второго типа и онкологических заболеваний", — подчеркнула врач-диетолог Кристина Пришвина.

Главное отличие спреда в том, что его производят без гидрогенизации. В жировую основу просто смешивают разные типы жиров, получая однородную массу без вредных соединений. Однако не все производители соблюдают технологию, поэтому перед покупкой важно читать состав. Если в ингредиентах указан гидрогенизированный жир, перед вами обычный маргарин, замаскированный под спред.

Советы шаг за шагом: как выбрать качественный спред

  1. Изучите состав. В нем не должно быть гидрогенизированных масел и консервантов.

  2. Обратите внимание на процент жира. Оптимальное значение — от 60 до 72%.

  3. Проверяйте температуру хранения. Качественный спред требует холода — около +4 °C.

  4. Выбирайте продукцию проверенных брендов. Надпись "растительно-молочный спред" безопаснее, чем просто "жировой продукт".

  5. Храните правильно. После вскрытия упаковки держите спред не более 2 недель.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: использовать спред для жарки.
    последствие: продукт быстро теряет структуру и может выделять вредные соединения.
    альтернатива: применяйте рафинированное растительное масло или топленое масло.

  • Ошибка: выбирать самый дешевый вариант.
    последствие: велик риск наличия гидрогенизированных жиров.
    альтернатива: отдавайте предпочтение товарам с маркировкой "без трансжиров".

  • Ошибка: полностью исключать сливочное масло.
    последствие: дефицит витаминов A и D.
    альтернатива: сочетайте спред и натуральное масло, соблюдая умеренность.

А что если перейти на растительные спреды полностью

Растительные спреды, особенно обогащенные фитостеринами, действительно помогают снижать уровень холестерина. Но они не могут полностью заменить сливочное масло: в них меньше натуральных витаминов, а вкус и аромат отличаются. Оптимальный вариант — чередовать оба продукта: использовать спред в повседневной кулинарии, а масло — для особых блюд.

Плюсы и минусы спредов

Аспект Плюсы Минусы
Состав Меньше насыщенных жиров, больше ПНЖК Возможны добавки и ароматизаторы
Холестерин Почти отсутствует Недостаток натуральных витаминов
Цена Доступная Качество зависит от производителя
Вкус Мягкий и нейтральный Менее выраженный аромат, чем у масла

FAQ

Можно ли есть спред каждый день?
Да, но в умеренных количествах — не более 15 г в день. Калорийность спреда почти такая же, как у масла.
Полезен ли веганский спред?
Да, он не содержит холестерина и насыщенных жиров, но важно выбирать варианты без трансжиров.
Чем заменить спред в выпечке?
Лучше использовать сливочное масло, растительное или топленое, в зависимости от рецепта.

Мифы и правда

  • Миф: спред всегда вреден.
    правда: качественные спреды без трансжиров безопасны при умеренном употреблении.

  • Миф: спред — это тот же маргарин.
    правда: технология производства спреда исключает гидрогенизацию, а значит — трансжиры.

  • Миф: сливочное масло нельзя есть совсем.
    правда: в небольших дозах оно полезно благодаря витаминам и натуральным жирам.

Исторический контекст

  • XIX век: изобретение маргарина во Франции как заменителя масла.

  • Конец XX века: появление первых спредов с растительными жирами.

  • XXI век: массовое производство продуктов без трансжиров и с фитостеринами.

Интересные факты

  • Первые спреды появились в Европе как часть программы здорового питания.

  • В Финляндии употребление спредов снизило уровень холестерина у населения на 15% за десятилетие.

  • В России популярность спредов растет ежегодно на 5-7%, особенно среди покупателей в возрасте до 40 лет.

Спреды — достойная альтернатива сливочному маслу, если выбирать их осознанно. Они помогают снизить количество насыщенных жиров в рационе, сохраняя вкус привычных блюд. Главное — не забывать о мере и выбирать продукты с чистым составом и маркировкой "без трансжиров".

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Последние материалы
Боль, которая приходит поздно: почему самые опасные камни в почках не болят и как спасти этот орган
Брови в изгнании возвращаются домой: натуральные способы пробудить спящие волоски
Новые правила больничных помогут избежать обмана — что изменится
Главный мужчина вечера: бывший фаворит Пугачёвой вспомнил, как взбесил Галкина*
Ваша кошка выбрала вас своим божеством: 5 невидимых знаков того, что вы — центр её вселенной
Никаких ловушек и капканов: это растение само выгоняет мышей и жуков с грядок
Курица с хрустом, как из рекламы: секрет, о котором забывают даже лучшие шефы
Без кнопок и без нервов? Не в этот раз: новая система Volvo довела клиентов до истерики
Срочно перестаньте выбрасывать свекольные листья: мусор стал главным щитом от болезней
Лайфхаки из прошлого, которые не пережили 21 век: шесть вредных привычек идеальных хозяек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.