Он согревает лучше пледа: британский чай, который стал символом дождливых вечеров

Этот напиток — настоящий гимн лондонским вечерам, когда за окном дождь и серое небо, а в руках — чашка горячего ароматного чая. Под названием "Лондонский туман" скрывается вариация классического "Эрл Грея" с молочной пенкой, лавандой и лёгкой сладостью. Напиток получается густым, обволакивающим и невероятно атмосферным — будто облачко тумана в фарфоровой чашке.
Основой служит крепкий чёрный чай с бергамотом. Добавление молока делает вкус мягче, а несколько бутонов лаванды придают лёгкий цветочный оттенок. Чтобы подчеркнуть аромат, можно добавить немного мёда или каплю ванильного экстракта.
"Лондонский туман" идеально подходит для утреннего завтрака или вечернего отдыха — он расслабляет, согревает и создаёт ощущение уюта.
На две порции напитка понадобится:
Вода — 300 мл
Чай "Эрл Грей" — 2 пакетика или 6 г рассыпного
Сахар — 4 ч. ложки (по вкусу)
Молоко — 300 мл
Ванильный экстракт — несколько капель
Сушёная лаванда — щепотка
Из инвентаря потребуется чайник, капучинатор или френч-пресс для взбивания молока и ситечко.
Вскипятите воду и приготовьте всё необходимое: чайник, чашки и устройство для взбивания молока. Если нет капучинатора, прекрасно подойдёт обычный френч-пресс или венчик.
В заварочный чайник или графин положите чай и несколько бутонов лаванды. Залейте кипятком, накройте крышкой и дайте настояться около пяти минут.
Совет: если используете пакетированный чай, можно поместить лаванды прямо в чашку — аромат получится мягче.
Подогрейте молоко (не доводя до кипения) и взбейте до образования лёгкой пены. Это можно сделать с помощью капучинатора, френч-пресса или обычного венчика — главное, чтобы молоко стало воздушным и густым.
Процедите чай в чашки, добавьте ванильный экстракт и сахар, перемешайте. Если хотите чуть более сладкий вариант, замените сахар мёдом — он подчеркнёт цветочную нотку лаванды.
Аккуратно влейте взбитое молоко, стараясь не разрушить пену. Получится напиток с красивым двухслойным эффектом — чай внизу, молочный туман сверху.
Лучше всего этот напиток сочетается с миниатюрными сладостями и классическими британскими угощениями. Попробуйте подать его с:
овсяным печеньем;
мини-сэндвичами с огурцом и сливочным сыром;
крошечными булочками с джемом.
Так вы создадите настоящее файф-о-клок — английское чаепитие с характером и атмосферой.
Вместо ванильного экстракта подойдёт ванильный сахар.
Молоко можно заменить растительным — овсяным или миндальным.
Лаванду иногда заменяют сушёной розой или каплей сиропа из бузины — вкус получается более цветочным.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий и ароматный
|Не подходит тем, кто не любит ароматизаторы
|Можно приготовить за 10 минут
|Лаванда требует осторожности в дозировке
|Красивый внешний вид
|Не все виды молока хорошо взбиваются
|Согревает и расслабляет
|Нужно подбирать идеальный баланс сладости
Можно ли приготовить без лаванды?
Да, получится классический вариант "Эрл Грея" с молоком — тоже вкусно, но без цветочной ноты.
Какой сорт чая выбрать?
Лучше брать качественный рассыпной "Эрл Грей" с натуральным маслом бергамота.
Можно ли взбить молоко без капучинатора?
Да, подойдёт френч-пресс или венчик — просто несколько раз поднимайте и опускайте фильтр до появления пены.
