Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советская сатира под соусом люкса: что скрыто за дичью с перьями в Бриллиантовой руке
Осень с сюрпризом: паразиты проснулись и ждут на каждой тропинке, превращая прогулку в квест
Трансмиссия подбирает хозяина: коробка, которая прощает всё, и та, что мстит за ошибки
Хищник, который ест змей, птиц и даже кур: ядовитый монстр из глубин Амазонки
Место, где не идёт дождь уже 6 миллионов лет: тайна Сухих долин Антарктиды
Капля крови раскрывает судьбу печени: новый тест предупреждает цирроз задолго до симптомов
40 минут, которые меняют тело: секрет, о котором молчат тренеры
Трагедии и магия Красного моря: как вести себя при встрече с китовой акулой в Хугарде
Финал прописан звёздами: названа дата, когда Солнце уничтожит всё живое — Земля обратится в пепел

Он согревает лучше пледа: британский чай, который стал символом дождливых вечеров

4:08
Еда

Этот напиток — настоящий гимн лондонским вечерам, когда за окном дождь и серое небо, а в руках — чашка горячего ароматного чая. Под названием "Лондонский туман" скрывается вариация классического "Эрл Грея" с молочной пенкой, лавандой и лёгкой сладостью. Напиток получается густым, обволакивающим и невероятно атмосферным — будто облачко тумана в фарфоровой чашке.

чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
чай

Вкус, вдохновлённый Лондоном

Основой служит крепкий чёрный чай с бергамотом. Добавление молока делает вкус мягче, а несколько бутонов лаванды придают лёгкий цветочный оттенок. Чтобы подчеркнуть аромат, можно добавить немного мёда или каплю ванильного экстракта.

"Лондонский туман" идеально подходит для утреннего завтрака или вечернего отдыха — он расслабляет, согревает и создаёт ощущение уюта.

Ингредиенты

На две порции напитка понадобится:

  • Вода — 300 мл

  • Чай "Эрл Грей" — 2 пакетика или 6 г рассыпного

  • Сахар — 4 ч. ложки (по вкусу)

  • Молоко — 300 мл

  • Ванильный экстракт — несколько капель

  • Сушёная лаванда — щепотка

Из инвентаря потребуется чайник, капучинатор или френч-пресс для взбивания молока и ситечко.

Пошаговый рецепт

Подготовка

Вскипятите воду и приготовьте всё необходимое: чайник, чашки и устройство для взбивания молока. Если нет капучинатора, прекрасно подойдёт обычный френч-пресс или венчик.

Заваривание

В заварочный чайник или графин положите чай и несколько бутонов лаванды. Залейте кипятком, накройте крышкой и дайте настояться около пяти минут.

Совет: если используете пакетированный чай, можно поместить лаванды прямо в чашку — аромат получится мягче.

Молочная пена

Подогрейте молоко (не доводя до кипения) и взбейте до образования лёгкой пены. Это можно сделать с помощью капучинатора, френч-пресса или обычного венчика — главное, чтобы молоко стало воздушным и густым.

Финальные штрихи

Процедите чай в чашки, добавьте ванильный экстракт и сахар, перемешайте. Если хотите чуть более сладкий вариант, замените сахар мёдом — он подчеркнёт цветочную нотку лаванды.

Аккуратно влейте взбитое молоко, стараясь не разрушить пену. Получится напиток с красивым двухслойным эффектом — чай внизу, молочный туман сверху.

Как подать "Лондонский туман"

Лучше всего этот напиток сочетается с миниатюрными сладостями и классическими британскими угощениями. Попробуйте подать его с:

  • овсяным печеньем;

  • мини-сэндвичами с огурцом и сливочным сыром;

  • крошечными булочками с джемом.

Так вы создадите настоящее файф-о-клок — английское чаепитие с характером и атмосферой.

А что если заменить ингредиенты

  • Вместо ванильного экстракта подойдёт ванильный сахар.

  • Молоко можно заменить растительным — овсяным или миндальным.

  • Лаванду иногда заменяют сушёной розой или каплей сиропа из бузины — вкус получается более цветочным.

Плюсы и минусы напитка

Плюсы Минусы
Лёгкий и ароматный Не подходит тем, кто не любит ароматизаторы
Можно приготовить за 10 минут Лаванда требует осторожности в дозировке
Красивый внешний вид Не все виды молока хорошо взбиваются
Согревает и расслабляет Нужно подбирать идеальный баланс сладости

FAQ

Можно ли приготовить без лаванды?
Да, получится классический вариант "Эрл Грея" с молоком — тоже вкусно, но без цветочной ноты.

Какой сорт чая выбрать?
Лучше брать качественный рассыпной "Эрл Грей" с натуральным маслом бергамота.

Можно ли взбить молоко без капучинатора?
Да, подойдёт френч-пресс или венчик — просто несколько раз поднимайте и опускайте фильтр до появления пены.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Домашние животные
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Последние материалы
Финал прописан звёздами: названа дата, когда Солнце уничтожит всё живое — Земля обратится в пепел
После парной — прямо в больницу: типичные ошибки, за которые расплачиваются жизнью
То, что считали бабушкиным мифом, оказалось оружием против травы: сорняки не возвращаются годами
Яичница как в лучших кафе: для идеальной формы нужен один неочевидный ингредиент
Мечта о верном друге обернётся кошмаром: эти породы собак категорически нельзя заводить новичкам
Летим осенью за малые деньги: регионы России, где отпуск не ударит по кошельку и даже порадует ценами
Дачники не верили, пока не попробовали: как вырастить килограммы баклажанов без теплицы
Он спустился с Эвереста на лыжах — без кислорода: момент, когда человек превзошёл гору
Жёлтый призрак Голливуда: легендарный Rolls-Royce из Гэтсби вновь появился на аукционе
Всего одна деталь — и вы выглядите как звезда подиума: приём, который стал вирусным в мире моды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.