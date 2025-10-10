Итальянцы бы удивились: лазанья без бешамеля, но со вкусом, от которого не оторваться

Лазанья — одно из тех блюд, которое объединяет уют, аромат и сытность в одной форме. Обычно её готовят с соусом бешамель и большим количеством сыра, но есть вариант, который ничуть не уступает по вкусу, зато легче и полезнее. В этой версии вместо сливочного соуса используется смесь греческого йогурта и молока — нежная, бархатистая и с приятной кислинкой. А основой начинки становится обжаренный куриный фарш с томатами и ароматными травами.

Идея блюда

Такой вариант лазаньи подойдёт тем, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимой итальянской кухни. Благодаря куриному фаршу и йогуртовому соусу блюдо получается сытным, но не тяжёлым, а вкус — свежим и сбалансированным. При желании можно добавить немного сыра — для аппетитной корочки.

Ингредиенты (на 1 порцию)

Куриный фарш — 100 г

Репчатый лук — 30 г

Листы лазаньи из твердых сортов пшеницы — 50 г

Помидоры в собственном соку — 80 г

Греческий йогурт — 100 г

Молоко (2,5%) — 30 мл

Соль — 2 г

Черный перец молотый — 1 г

Сушёный орегано — 1 г

Сушёный чеснок — 1 г

Вода — 1 ч. л. (5 г)

Базилик свежий — по вкусу

Как приготовить лазанью с йогуртовым соусом

Подготовка ингредиентов

Почистите лук и нарежьте его мелкими кубиками — примерно 3-4 мм. Помидоры в собственном соку измельчите ножом или перебейте в блендере до состояния густого соуса.

Обжарьте фарш

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного воды (около чайной ложки), выложите куриный фарш и лук. Тушите, помешивая, 5-6 минут, пока мясо не посветлеет и не начнет подрумяниваться.

Добавьте томаты и специи

Положите измельчённые помидоры в фарш, перемешайте и готовьте ещё 5-7 минут. Посолите, добавьте перец, сушёный чеснок и орегано. Перемешайте, снимите с огня и оставьте немного остыть.

Приготовьте соус

В миске соедините греческий йогурт и молоко, добавьте щепотку соли и хорошо перемешайте. Если хотите более жидкий соус, подогрейте его в микроволновке около 40 секунд — он станет текучим, но сохранит кремовую текстуру.

Соберите лазанью

Разогрейте духовку до 180 °C. На дно формы для запекания выложите 2-3 листа лазаньи, поверх — часть фарша, затем немного соуса. Повторите 2-3 слоя, пока не закончатся ингредиенты. Последним должен быть слой листов, покрытых соусом.

Если любите румяную корочку, посыпьте верх тёртым сыром — например, пармезаном или моцареллой. Это придаст пикантности, но увеличит калорийность примерно на 70-80 ккал.

Запеките

Поставьте форму в духовку на 25-30 минут. Готовая лазанья должна стать мягкой, с золотистой верхушкой и ароматом пряных трав.

Украсьте и подайте

Перед подачей украсьте блюдо свежими листьями базилика. При желании посыпьте немного паприки или свежемолотого перца — это добавит цвета и аппетитности.

Советы по приготовлению

Если используете сухие листы лазаньи, обязательно добавляйте немного больше соуса — они впитают часть жидкости.

Для большей насыщенности можно заменить часть молока сливками, а йогурт взять с жирностью 5-10%.

Чтобы вкус стал глубже, добавьте щепотку мускатного ореха или каплю соевого соуса в мясную начинку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: передержать лазанью в духовке.

Последствие: блюдо становится сухим, листы — ломкими.

Альтернатива: строго придерживайтесь времени запекания — не более 30 минут.

Ошибка: использовать слишком жидкий соус.

Последствие: лазанья теряет форму.

Альтернатива: немного подогрейте соус или добавьте ложку тертого сыра для густоты.

Ошибка: класть слишком много орегано.

Последствие: травяной вкус заглушает курицу.

Альтернатива: добавляйте орегано по щепотке и ориентируйтесь на аромат.

А что если заменить ингредиенты

Если нет куриного фарша, попробуйте индейку — она тоже нежная и диетическая. А вместо помидоров в собственном соку подойдут свежие, натертые на тёрке, или густой томатный соус без сахара.

Вместо йогурта можно использовать нежирную сметану — тогда блюдо получится чуть жирнее, но с привычным кремовым вкусом.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Лёгкая альтернатива классической лазанье Без сыра вкус менее яркий Подходит для правильного питания Требует свежих ингредиентов Простая технология приготовления Нельзя хранить дольше 2 дней Сбалансированное сочетание белков и углеводов Не подходит для вегетарианцев

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заранее собрать лазанью и запечь позже?

Да, можно. Накройте форму плёнкой и храните в холодильнике не более 12 часов.

Как понять, что лазанья готова?

Листы должны стать мягкими, а верх — слегка подрумяниться. Проткните ножом — он должен легко проходить через слои.

Можно ли сделать без духовки?

Да, если у вас есть мультиварка с функцией запекания. Время готовки — около 40 минут.