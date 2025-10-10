Итальянцы бы удивились: лазанья без бешамеля, но со вкусом, от которого не оторваться

Лазанья — одно из тех блюд, которое объединяет уют, аромат и сытность в одной форме. Обычно её готовят с соусом бешамель и большим количеством сыра, но есть вариант, который ничуть не уступает по вкусу, зато легче и полезнее. В этой версии вместо сливочного соуса используется смесь греческого йогурта и молока — нежная, бархатистая и с приятной кислинкой. А основой начинки становится обжаренный куриный фарш с томатами и ароматными травами.
Такой вариант лазаньи подойдёт тем, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимой итальянской кухни. Благодаря куриному фаршу и йогуртовому соусу блюдо получается сытным, но не тяжёлым, а вкус — свежим и сбалансированным. При желании можно добавить немного сыра — для аппетитной корочки.
Куриный фарш — 100 г
Репчатый лук — 30 г
Листы лазаньи из твердых сортов пшеницы — 50 г
Помидоры в собственном соку — 80 г
Греческий йогурт — 100 г
Молоко (2,5%) — 30 мл
Соль — 2 г
Черный перец молотый — 1 г
Сушёный орегано — 1 г
Сушёный чеснок — 1 г
Вода — 1 ч. л. (5 г)
Базилик свежий — по вкусу
Почистите лук и нарежьте его мелкими кубиками — примерно 3-4 мм. Помидоры в собственном соку измельчите ножом или перебейте в блендере до состояния густого соуса.
Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного воды (около чайной ложки), выложите куриный фарш и лук. Тушите, помешивая, 5-6 минут, пока мясо не посветлеет и не начнет подрумяниваться.
Положите измельчённые помидоры в фарш, перемешайте и готовьте ещё 5-7 минут. Посолите, добавьте перец, сушёный чеснок и орегано. Перемешайте, снимите с огня и оставьте немного остыть.
В миске соедините греческий йогурт и молоко, добавьте щепотку соли и хорошо перемешайте. Если хотите более жидкий соус, подогрейте его в микроволновке около 40 секунд — он станет текучим, но сохранит кремовую текстуру.
Разогрейте духовку до 180 °C. На дно формы для запекания выложите 2-3 листа лазаньи, поверх — часть фарша, затем немного соуса. Повторите 2-3 слоя, пока не закончатся ингредиенты. Последним должен быть слой листов, покрытых соусом.
Если любите румяную корочку, посыпьте верх тёртым сыром — например, пармезаном или моцареллой. Это придаст пикантности, но увеличит калорийность примерно на 70-80 ккал.
Поставьте форму в духовку на 25-30 минут. Готовая лазанья должна стать мягкой, с золотистой верхушкой и ароматом пряных трав.
Перед подачей украсьте блюдо свежими листьями базилика. При желании посыпьте немного паприки или свежемолотого перца — это добавит цвета и аппетитности.
Если используете сухие листы лазаньи, обязательно добавляйте немного больше соуса — они впитают часть жидкости.
Для большей насыщенности можно заменить часть молока сливками, а йогурт взять с жирностью 5-10%.
Чтобы вкус стал глубже, добавьте щепотку мускатного ореха или каплю соевого соуса в мясную начинку.
Ошибка: передержать лазанью в духовке.
Последствие: блюдо становится сухим, листы — ломкими.
Альтернатива: строго придерживайтесь времени запекания — не более 30 минут.
Ошибка: использовать слишком жидкий соус.
Последствие: лазанья теряет форму.
Альтернатива: немного подогрейте соус или добавьте ложку тертого сыра для густоты.
Ошибка: класть слишком много орегано.
Последствие: травяной вкус заглушает курицу.
Альтернатива: добавляйте орегано по щепотке и ориентируйтесь на аромат.
Если нет куриного фарша, попробуйте индейку — она тоже нежная и диетическая. А вместо помидоров в собственном соку подойдут свежие, натертые на тёрке, или густой томатный соус без сахара.
Вместо йогурта можно использовать нежирную сметану — тогда блюдо получится чуть жирнее, но с привычным кремовым вкусом.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкая альтернатива классической лазанье
|Без сыра вкус менее яркий
|Подходит для правильного питания
|Требует свежих ингредиентов
|Простая технология приготовления
|Нельзя хранить дольше 2 дней
|Сбалансированное сочетание белков и углеводов
|Не подходит для вегетарианцев
Можно ли заранее собрать лазанью и запечь позже?
Да, можно. Накройте форму плёнкой и храните в холодильнике не более 12 часов.
Как понять, что лазанья готова?
Листы должны стать мягкими, а верх — слегка подрумяниться. Проткните ножом — он должен легко проходить через слои.
Можно ли сделать без духовки?
Да, если у вас есть мультиварка с функцией запекания. Время готовки — около 40 минут.
