Аромат, от которого кружится голова: сладкие булочки, перед которыми не устоять

Булочки с корицей — воплощение домашнего уюта. Когда они пекутся, воздух наполняется сладким ароматом, от которого хочется улыбнуться и заварить чай. Этот рецепт объединяет два удовольствия: мягкое дрожжевое тесто и нежную, тёплую начинку с корицей и коричневым сахаром. А если добавить сверху сливочную глазурь, получится десерт, которому трудно устоять.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Булочки с корицей из дрожжевого теста

Почему эти булочки всегда получаются удачными

Секрет прост: тесто мягкое, эластичное и ароматное благодаря сливочному маслу и молоку, а начинка — насыщенная и сладкая, но не приторная. Главное — не спешить, дать дрожжам время, чтобы они сделали своё дело. Именно медленный подъём делает выпечку пышной, как из кондитерской витрины.

Основные ингредиенты

Компонент Назначение Советы по выбору Молоко (200 мл) Придаёт тесту нежность Лучше использовать жирное, не ниже 3,2% Сливочное масло (80 г + 80 г для начинки) Для мягкости и аромата Не заменяйте маргарином Сухие дрожжи (2,5 ч. л.) Подъём теста Используйте свежие, проверенные по сроку Мука (3,5-4 стакана) Основа структуры Обязательно просейте перед замесом Коричневый сахар (200 г) Начинка и карамельная корочка Можно взять тростниковый или демерара Корица (2,5 ст. л.) Главная специя Лучше свежемолотая — аромат ярче Сливочный сыр (120 г) Основа глазури Подойдут "Филадельфия" или аналоги Сахарная пудра (1,5 стакана) Для сладости и текстуры крема Можно слегка просеять перед добавлением

Как приготовить булочки с корицей шаг за шагом

Шаг 1. Подготовка теста

Подогрейте молоко до 30 °C, растопите масло и дайте остыть. Разведите дрожжи в нескольких ложках молока и оставьте на 5 минут — появится лёгкая пена.

Шаг 2. Замес

Соедините молоко, масло, яйца и сахар, добавьте дрожжи. Всыпьте муку с солью и замесите тесто. Оно должно быть мягким и слегка липким.

Шаг 3. Подъём

Скатайте тесто в шар, поместите в миску, смазанную маслом, и накройте плёнкой. Поставьте в тёплое место. За 1-1,5 часа масса увеличится примерно вдвое.

Шаг 4. Начинка

Смешайте коричневый сахар, корицу и размягчённое сливочное масло. Эта смесь должна быть густой, чтобы легко распределяться по тесту.

Шаг 5. Формирование

Раскатайте тесто в пласт 40x50 см. Равномерно смажьте начинкой и сверните рулетом, начиная с длинной стороны. Нарежьте на 18 равных частей.

Шаг 6. Расстойка

Разложите булочки на противне, застеленном пергаментом, оставляя зазоры в 1,5-2 см. Накройте салфеткой и оставьте на полчаса — они увеличатся вдвое.

Шаг 7. Выпечка

Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте 15 минут до золотистого цвета. Готовые булочки слегка прикройте тканью, чтобы не пересохли.

Шаг 8. Глазурь

Смешайте сливочный сыр и масло комнатной температуры до однородности. Добавьте пудру, щепотку соли и ваниль. Взбейте миксером до кремовой консистенции. Нанесите на тёплые булочки — глазурь растает и превратится в блестящее покрытие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Как исправить Слишком горячее молоко Дрожжи погибнут Используйте молоко не выше 35 °C Недостаток муки Тесто будет жидким Добавляйте по чуть-чуть при замесе Недостаточная расстойка Булочки выйдут плотными Дайте тесту подняться дважды Перепекание Верх подгорит, внутри сухо Следите за цветом, прикройте фольгой Холодная глазурь Ляжет комками Используйте ингредиенты комнатной температуры

А что если…

Попробуйте добавить в начинку немного апельсиновой цедры или изюма — вкус станет богаче. А если хотите "осеннюю" версию, посыпьте тёплые булочки измельчёнными грецкими орехами или полейте карамельным соусом.

Для вегетарианцев подойдёт растительное молоко и сливочное масло на основе кокоса. Получится чуть другой вкус, но аромат корицы останется прежним.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Воздушное тесто и насыщенный аромат Долгое приготовление Можно хранить и замораживать Требует времени на расстойку Универсальная глазурь — подходит и для другой выпечки Высокая калорийность Идеальны к завтраку и чаю Нельзя съесть "в меру"

Советы шаг за шагом

Используйте кухонный термометр для проверки температуры молока. Просеивайте муку через сито — так булочки будут пышнее. Чтобы нарезать рулет аккуратно, используйте тонкую леску или нить. Для более карамельной корочки можно посыпать верх тростью сахаром перед выпечкой. Если глазури много — не выбрасывайте: храните в холодильнике и подавайте к блинам или печенью.

FAQ

Можно ли приготовить заранее?

Да, сформируйте булочки, накройте и поставьте в холодильник на ночь. Утром дайте им постоять 30 минут и выпекайте.

Чем заменить сливочный сыр для глазури?

Подойдёт густая сметана, творожный крем или греческий йогурт.

Как хранить готовые булочки?

В контейнере при комнатной температуре — до 2 дней, в холодильнике — до 5. Для мягкости разогрейте 20 секунд в микроволновке.

Мифы и правда

Миф: дрожжевое тесто нужно вымешивать долго.

Правда: достаточно 7-10 минут — главное, чтобы тесто стало эластичным.

Миф: глазурь делают только из пудры и воды.

Правда: сливочный сыр придаёт ей кремовую текстуру и вкус.

Миф: булочки вкусны только свежими.

Правда: их можно заморозить и разогревать, сохраняя мягкость.

Два интересных факта

Первые булочки с корицей появились в Швеции в начале XX века — их называли "канелбулле" 4 октября в Скандинавии отмечают День булочки с корицей

Исторический контекст