Аромат, от которого кружится голова: сладкие булочки, перед которыми не устоять

Булочки с корицей — воплощение домашнего уюта. Когда они пекутся, воздух наполняется сладким ароматом, от которого хочется улыбнуться и заварить чай. Этот рецепт объединяет два удовольствия: мягкое дрожжевое тесто и нежную, тёплую начинку с корицей и коричневым сахаром. А если добавить сверху сливочную глазурь, получится десерт, которому трудно устоять.
Секрет прост: тесто мягкое, эластичное и ароматное благодаря сливочному маслу и молоку, а начинка — насыщенная и сладкая, но не приторная. Главное — не спешить, дать дрожжам время, чтобы они сделали своё дело. Именно медленный подъём делает выпечку пышной, как из кондитерской витрины.
|Компонент
|Назначение
|Советы по выбору
|Молоко (200 мл)
|Придаёт тесту нежность
|Лучше использовать жирное, не ниже 3,2%
|Сливочное масло (80 г + 80 г для начинки)
|Для мягкости и аромата
|Не заменяйте маргарином
|Сухие дрожжи (2,5 ч. л.)
|Подъём теста
|Используйте свежие, проверенные по сроку
|Мука (3,5-4 стакана)
|Основа структуры
|Обязательно просейте перед замесом
|Коричневый сахар (200 г)
|Начинка и карамельная корочка
|Можно взять тростниковый или демерара
|Корица (2,5 ст. л.)
|Главная специя
|Лучше свежемолотая — аромат ярче
|Сливочный сыр (120 г)
|Основа глазури
|Подойдут "Филадельфия" или аналоги
|Сахарная пудра (1,5 стакана)
|Для сладости и текстуры крема
|Можно слегка просеять перед добавлением
Подогрейте молоко до 30 °C, растопите масло и дайте остыть. Разведите дрожжи в нескольких ложках молока и оставьте на 5 минут — появится лёгкая пена.
Соедините молоко, масло, яйца и сахар, добавьте дрожжи. Всыпьте муку с солью и замесите тесто. Оно должно быть мягким и слегка липким.
Скатайте тесто в шар, поместите в миску, смазанную маслом, и накройте плёнкой. Поставьте в тёплое место. За 1-1,5 часа масса увеличится примерно вдвое.
Смешайте коричневый сахар, корицу и размягчённое сливочное масло. Эта смесь должна быть густой, чтобы легко распределяться по тесту.
Раскатайте тесто в пласт 40x50 см. Равномерно смажьте начинкой и сверните рулетом, начиная с длинной стороны. Нарежьте на 18 равных частей.
Разложите булочки на противне, застеленном пергаментом, оставляя зазоры в 1,5-2 см. Накройте салфеткой и оставьте на полчаса — они увеличатся вдвое.
Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте 15 минут до золотистого цвета. Готовые булочки слегка прикройте тканью, чтобы не пересохли.
Смешайте сливочный сыр и масло комнатной температуры до однородности. Добавьте пудру, щепотку соли и ваниль. Взбейте миксером до кремовой консистенции. Нанесите на тёплые булочки — глазурь растает и превратится в блестящее покрытие.
|Ошибка
|Что произойдёт
|Как исправить
|Слишком горячее молоко
|Дрожжи погибнут
|Используйте молоко не выше 35 °C
|Недостаток муки
|Тесто будет жидким
|Добавляйте по чуть-чуть при замесе
|Недостаточная расстойка
|Булочки выйдут плотными
|Дайте тесту подняться дважды
|Перепекание
|Верх подгорит, внутри сухо
|Следите за цветом, прикройте фольгой
|Холодная глазурь
|Ляжет комками
|Используйте ингредиенты комнатной температуры
Попробуйте добавить в начинку немного апельсиновой цедры или изюма — вкус станет богаче. А если хотите "осеннюю" версию, посыпьте тёплые булочки измельчёнными грецкими орехами или полейте карамельным соусом.
Для вегетарианцев подойдёт растительное молоко и сливочное масло на основе кокоса. Получится чуть другой вкус, но аромат корицы останется прежним.
|Плюсы
|Минусы
|Воздушное тесто и насыщенный аромат
|Долгое приготовление
|Можно хранить и замораживать
|Требует времени на расстойку
|Универсальная глазурь — подходит и для другой выпечки
|Высокая калорийность
|Идеальны к завтраку и чаю
|Нельзя съесть "в меру"
Используйте кухонный термометр для проверки температуры молока.
Просеивайте муку через сито — так булочки будут пышнее.
Чтобы нарезать рулет аккуратно, используйте тонкую леску или нить.
Для более карамельной корочки можно посыпать верх тростью сахаром перед выпечкой.
Если глазури много — не выбрасывайте: храните в холодильнике и подавайте к блинам или печенью.
Можно ли приготовить заранее?
Да, сформируйте булочки, накройте и поставьте в холодильник на ночь. Утром дайте им постоять 30 минут и выпекайте.
Чем заменить сливочный сыр для глазури?
Подойдёт густая сметана, творожный крем или греческий йогурт.
Как хранить готовые булочки?
В контейнере при комнатной температуре — до 2 дней, в холодильнике — до 5. Для мягкости разогрейте 20 секунд в микроволновке.
Миф: дрожжевое тесто нужно вымешивать долго.
Правда: достаточно 7-10 минут — главное, чтобы тесто стало эластичным.
Миф: глазурь делают только из пудры и воды.
Правда: сливочный сыр придаёт ей кремовую текстуру и вкус.
Миф: булочки вкусны только свежими.
Правда: их можно заморозить и разогревать, сохраняя мягкость.
Первые булочки с корицей появились в Швеции в начале XX века — их называли "канелбулле"
4 октября в Скандинавии отмечают День булочки с корицей
Корица использовалась в кулинарии ещё в Древнем Египте, более 4000 лет назад
Распространение булочек с корицей началось с северной Европы в XX веке
Популярность в Америке блюдо получило после Второй мировой войны, когда массово появились домашние духовки
