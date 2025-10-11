Секрет чешских оладий: почему туристы забывают о ресторанах ради уличной еды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Стоит лишь раз пройтись по площади в Праге, как становится ясно: чешская кухня начинается не в ресторане, а на улице. В воздухе — аромат жареного чеснока, картофеля и свежего жира, доносящийся с ближайшего лотка. Туристы, едва попробовавшие местное пиво и свичкову, забывают о меню и следуют за запахом. Всё ради простой уличной еды — чешских картофельных оладий, которые здесь называют драники, цмунды, лошоухи или сейкоры.

Картофельные оладьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофельные оладьи

Почему картофельный блинчик стал гастрономическим символом Чехии

Эта еда проста, как сама страна: тёртый картофель, чеснок, майоран и мука. Но именно в простоте — её гений. Золотистый, хрустящий, тёплый, он продаётся на каждом шагу, от Праги до Пльзеня. Туристы останавливаются, пробуют один, потом возвращаются за вторым — потому что у этой закуски есть свой ритм и аромат.

"Картофельный оладушек — это не просто еда, это запах детства и звуки рынка", — отметил чешский гастроном Петр Новак.

Сравнение: уличные драники Чехии и их европейские "родственники"

Страна Название Особенности
Чехия Bramborák / Cmunda Чеснок, майоран, жарка на сале
Германия Reibekuchen Более мягкие, подаются со сметаной или яблочным соусом
Польша Placki ziemniaczane Толще и менее хрустящие
Словакия Haruľa Часто добавляют капусту
Беларусь Драники Более влажные, с луком и сметаной

Вкуснее кебаба и дешевле бургера

На чешских рынках картофельные оладьи часто конкурируют с кебабами и хот-догами — и побеждают. Их секрет — не в экзотике, а в душевности. Чеснок и майоран создают неповторимый аромат, который не найти ни в одной другой уличной еде.
Цена тоже радует: за несколько десятков крон можно получить горячий, хрустящий блинчик размером с ладонь. Именно поэтому иностранцы называют его лучшей уличной едой в Центральной Европе, пишет kondice.cz.

Советы шаг за шагом: как приготовить идеальные чешские оладьи

  1. Выберите правильный картофель. Лучше всего подойдут крахмалистые сорта — они дают хруст и не впитывают много масла.

  2. Удалите лишнюю влагу. После натирания обязательно отожмите картофель — именно это делает тесто плотным.

  3. Добавьте аромат. Классическое сочетание — чеснок, майоран, соль и перец.

  4. Не экономьте на жире. Традиционно чехи жарят на свином сале — оно придаёт особый вкус и румяную корочку.

  5. Подавайте сразу. Картофельные оладьи не ждут: пока они горячие, они — совершенны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Не отжали картофель Оладьи распадаются при жарке Используйте полотенце или марлю для отжима
Жарите на растительном масле Теряется вкус и хруст Используйте сало или топлёное масло
Добавляете мало муки Тесто слишком жидкое Введите муку постепенно до густоты сметаны
Делаете слишком толстые Сырые внутри Формируйте лепёшки толщиной не более 1 см
Солите заранее Картофель выделяет воду Солите в самом конце перед жаркой

А что если…

А что если превратить уличный перекус в полноценное блюдо? Добавьте к оладьям тушёную капусту, жареное мясо или творог — и получится сытный обед. Любители острых блюд могут добавить в тесто немного чили, а гурманы — тертый сыр и зелень. Чехи часто экспериментируют, создавая десятки версий: с беконом, овощами, творогом, капустой.

Плюсы и минусы картофельных оладий

Плюсы Минусы
Быстро готовятся Требуют жарки на жире
Простые ингредиенты Калорийность выше средней
Универсальны — и закуска, и основное блюдо Не хранятся долго
Идеальны для уличной еды Остыв, теряют хруст
Имеют богатую историю и локальный колорит Трудно устоять перед добавкой

FAQ

Можно ли сделать диетическую версию?
Да, запеките оладьи в духовке или на антипригарной сковороде без жира.

Какой сорт картофеля лучше использовать?
С высоким содержанием крахмала — например, Marabel или Russet.

Можно ли готовить заранее?
Лучше нет. Свежие оладьи теряют текстуру уже через полчаса.

Мифы и правда

Миф Правда
"Это просто жареная картошка" На деле — полноценное блюдо с историей и традицией
"Все оладьи одинаковые" У каждого региона — своя рецептура и даже название
"Они слишком жирные" При правильной жарке впитывают минимум масла

Исторический контекст

Первые картофельные оладьи появились в Чехии в XIX веке, когда картофель стал массовым продуктом. В деревнях его тёрли, добавляли яйца и жарили на сале — так появилось блюдо, которое заменяло и хлеб, и мясо.
С течением времени каждый регион создал собственную версию:

  • Sejkory - тонкие, запекаемые на сухой сковороде;

  • Cmunda - классика Моравии, с большим количеством чеснока;

  • Lošouch - пльзенская версия без чеснока, но с хрустом.

Сегодня эти блюда объединяет одно — вкус, передающий дух чешских улиц.

3 интересных факта

  1. В Праге ежегодно проходит фестиваль картофеля, где главная звезда — именно bramborák.

  2. Некоторые рестораны подают мини-оладьи к пиву вместо закусок.

  3. Название cmunda po kaplicku означает "оладьи с капустой", и это одно из самых любимых блюд южан Чехии.

Картофельные оладьи — это гастрономический код Чехии. Простое блюдо из базовых ингредиентов превратилось в культурный символ, аромат которого узнают с первых шагов по Праге. Для чехов это вкус дома. Для туристов — вкус Чехии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Исчезновение невидимых: как эти крошечные существа влияют на климат Земли
