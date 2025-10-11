Секрет чешских оладий: почему туристы забывают о ресторанах ради уличной еды

Стоит лишь раз пройтись по площади в Праге, как становится ясно: чешская кухня начинается не в ресторане, а на улице. В воздухе — аромат жареного чеснока, картофеля и свежего жира, доносящийся с ближайшего лотка. Туристы, едва попробовавшие местное пиво и свичкову, забывают о меню и следуют за запахом. Всё ради простой уличной еды — чешских картофельных оладий, которые здесь называют драники, цмунды, лошоухи или сейкоры.
Эта еда проста, как сама страна: тёртый картофель, чеснок, майоран и мука. Но именно в простоте — её гений. Золотистый, хрустящий, тёплый, он продаётся на каждом шагу, от Праги до Пльзеня. Туристы останавливаются, пробуют один, потом возвращаются за вторым — потому что у этой закуски есть свой ритм и аромат.
"Картофельный оладушек — это не просто еда, это запах детства и звуки рынка", — отметил чешский гастроном Петр Новак.
|Страна
|Название
|Особенности
|Чехия
|Bramborák / Cmunda
|Чеснок, майоран, жарка на сале
|Германия
|Reibekuchen
|Более мягкие, подаются со сметаной или яблочным соусом
|Польша
|Placki ziemniaczane
|Толще и менее хрустящие
|Словакия
|Haruľa
|Часто добавляют капусту
|Беларусь
|Драники
|Более влажные, с луком и сметаной
На чешских рынках картофельные оладьи часто конкурируют с кебабами и хот-догами — и побеждают. Их секрет — не в экзотике, а в душевности. Чеснок и майоран создают неповторимый аромат, который не найти ни в одной другой уличной еде.
Цена тоже радует: за несколько десятков крон можно получить горячий, хрустящий блинчик размером с ладонь. Именно поэтому иностранцы называют его лучшей уличной едой в Центральной Европе, пишет kondice.cz.
Выберите правильный картофель. Лучше всего подойдут крахмалистые сорта — они дают хруст и не впитывают много масла.
Удалите лишнюю влагу. После натирания обязательно отожмите картофель — именно это делает тесто плотным.
Добавьте аромат. Классическое сочетание — чеснок, майоран, соль и перец.
Не экономьте на жире. Традиционно чехи жарят на свином сале — оно придаёт особый вкус и румяную корочку.
Подавайте сразу. Картофельные оладьи не ждут: пока они горячие, они — совершенны.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Не отжали картофель
|Оладьи распадаются при жарке
|Используйте полотенце или марлю для отжима
|Жарите на растительном масле
|Теряется вкус и хруст
|Используйте сало или топлёное масло
|Добавляете мало муки
|Тесто слишком жидкое
|Введите муку постепенно до густоты сметаны
|Делаете слишком толстые
|Сырые внутри
|Формируйте лепёшки толщиной не более 1 см
|Солите заранее
|Картофель выделяет воду
|Солите в самом конце перед жаркой
А что если превратить уличный перекус в полноценное блюдо? Добавьте к оладьям тушёную капусту, жареное мясо или творог — и получится сытный обед. Любители острых блюд могут добавить в тесто немного чили, а гурманы — тертый сыр и зелень. Чехи часто экспериментируют, создавая десятки версий: с беконом, овощами, творогом, капустой.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро готовятся
|Требуют жарки на жире
|Простые ингредиенты
|Калорийность выше средней
|Универсальны — и закуска, и основное блюдо
|Не хранятся долго
|Идеальны для уличной еды
|Остыв, теряют хруст
|Имеют богатую историю и локальный колорит
|Трудно устоять перед добавкой
Можно ли сделать диетическую версию?
Да, запеките оладьи в духовке или на антипригарной сковороде без жира.
Какой сорт картофеля лучше использовать?
С высоким содержанием крахмала — например, Marabel или Russet.
Можно ли готовить заранее?
Лучше нет. Свежие оладьи теряют текстуру уже через полчаса.
|Миф
|Правда
|"Это просто жареная картошка"
|На деле — полноценное блюдо с историей и традицией
|"Все оладьи одинаковые"
|У каждого региона — своя рецептура и даже название
|"Они слишком жирные"
|При правильной жарке впитывают минимум масла
Первые картофельные оладьи появились в Чехии в XIX веке, когда картофель стал массовым продуктом. В деревнях его тёрли, добавляли яйца и жарили на сале — так появилось блюдо, которое заменяло и хлеб, и мясо.
С течением времени каждый регион создал собственную версию:
Sejkory - тонкие, запекаемые на сухой сковороде;
Cmunda - классика Моравии, с большим количеством чеснока;
Lošouch - пльзенская версия без чеснока, но с хрустом.
Сегодня эти блюда объединяет одно — вкус, передающий дух чешских улиц.
В Праге ежегодно проходит фестиваль картофеля, где главная звезда — именно bramborák.
Некоторые рестораны подают мини-оладьи к пиву вместо закусок.
Название cmunda po kaplicku означает "оладьи с капустой", и это одно из самых любимых блюд южан Чехии.
Картофельные оладьи — это гастрономический код Чехии. Простое блюдо из базовых ингредиентов превратилось в культурный символ, аромат которого узнают с первых шагов по Праге. Для чехов это вкус дома. Для туристов — вкус Чехии.
