Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Кончаловская объявила о разводе: почему распался брак дочери Толкалиной и Кончаловского
Эпидемия начинается с миски: как невинный корм превращается в рассадник микробов — опасность рядом
Пшеница, ячмень, кукуруза: новый расклад экспортных пошлин — что нужно знать
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Сосед собирает по ведру клубники, а у вас — по горсти: в чём его коварный лайфхак
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
7 на первый взгляд здоровых веганских продуктов, которые на деле могут вредить
Египетский капкан для туриста: 6 правил выживания, чтобы отпуск не стал кошмаром
Тушь по форме глаз: почему идеальная щётка зависит не от бренда, а от изгиба век

Итальянцы аплодируют стоя: готовим фокаччу дома за 15 минут — этот рецепт взорвал сеть

Еда

Если вы когда-нибудь мечтали о домашнем хлебе, который не требует ни часов ожидания, ни особого мастерства, — эта фокачча создана именно для вас. Она получается воздушной, с хрустящей золотистой корочкой и еле уловимым ароматом оливкового масла. Такой хлеб можно подать вместо классического батона, а можно превратить в самостоятельную закуску.

фокачча
Фото: Wikimedia Commons by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фокачча

Фокачча, или "итальянская лепёшка счастья", — одно из самых древних хлебных изделий Средиземноморья. Её тесто традиционно готовится из муки, воды, соли, масла и дрожжей, но у каждой хозяйки — свой секрет. В этой версии автор предлагает сделать всё проще: тесто замешивается за считанные минуты, поднимается дважды, а выпекается всего 15 минут.

"Главное — не спешить с выпечкой. Дайте тесту подняться, и фокачча сама станет лёгкой и воздушной", — советует итальянский пекарь Томмазо Капрари.

Почему фокачча — не просто хлеб

Фокачча — это не только хлеб, но и гастрономическая философия. Её тесто похоже на пиццу, но толще и мягче. Поверхность покрывают оливковым маслом, солью, а иногда и кунжутом — за счёт этого образуется хрустящая корочка.

Секрет успеха — в соусе из муки и воды, которым смазывают верх перед запеканием. Он создаёт тонкий блеск и лёгкую карамельность, как будто хлеб только что вышел из печи итальянской траттории, пишет cookist.it.

Сравнение: классическая и быстрая фокачча

Характеристика Классическая версия Удобная фокачча
Время приготовления 2-3 часа 1,5 часа + 15 мин на выпечку
Тесто На живых дрожжах На сухих пивных дрожжах
Консистенция Более плотная Воздушная и мягкая
Верхняя корочка Без соуса Смазана мукой и водой для блеска
Использование Хлеб или основа под пиццу Самостоятельная закуска

Советы шаг за шагом

  1. Разбудите дрожжи. В тёплой воде растворите сахар и сухие дрожжи. Через 15 минут на поверхности появится лёгкая пена — сигнал, что дрожжи "проснулись".

  2. Добавьте масло и соль. Используйте оливковое первого холодного отжима — оно придаёт аромат и мягкость.

  3. Постепенно вмешивайте муку. Лучше просеять её, чтобы тесто получилось воздушным.

  4. Дайте тесту подойти дважды. Сначала — час в миске под полотенцем, затем ещё час уже после деления на части.

  5. Приготовьте соус для верха. Вскипятите воду с мукой до загустения, как для белого крема.

  6. Формируйте фокаччу. Разложите тесто на смазанной форме, делайте углубления пальцами, смачивая их в соусе.

  7. Добавьте кунжут. Он придаёт лёгкий ореховый вкус.

  8. Запекайте 15 минут при 200°C. Корочка должна стать янтарной, а середина остаться нежной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Используете холодную воду Тесто не поднимается Вода должна быть около 35-38°C
Не даёте тесту отдохнуть Хлеб выходит плотным Обязательно выдержите оба подъёма
Слишком много муки Фокачча теряет мягкость Месите до эластичности, не до сухости
Перепекаете Корка твердеет 15 минут — идеальное время при 200°C
Пропускаете соус Нет золотистого блеска Смажьте поверхность смесью муки и воды

А что если…

А что если превратить эту простую фокаччу в кулинарный холст для фантазии? Добавьте сверху вяленые томаты, оливки, кольца красного лука или веточку розмарина — и у вас получится ресторанная закуска.

Можно использовать цельнозерновую муку для более плотной текстуры или безглютеновую смесь — тесто прекрасно адаптируется.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы
Готовится быстро Требует времени на подъём
Простые ингредиенты Нужно точно соблюдать пропорции
Подходит к любым блюдам Лучше есть свежей
Можно использовать как основу для пиццы При длительном хранении теряет хруст
Универсальна — от закуски до хлеба Соус требует аккуратности при нанесении

FAQ

Можно ли заменить пивные дрожжи обычными?
Да, подойдут и сухие хлебопекарные дрожжи, но тесту потребуется немного больше времени на подъём.

Можно ли приготовить без соуса?
Да, но именно мука с водой создают ту характерную глянцевую поверхность.

Как сохранить фокаччу мягкой?
Храните её в бумажном пакете при комнатной температуре, а перед подачей слегка прогрейте в духовке.

Подходит ли фокачча для начинки?
Да. Её можно разрезать пополам и использовать как основу для сэндвича — с сыром, прошутто или запечёнными овощами.

Мифы и правда

Миф Правда
"Фокачча — это просто пицца без начинки" Нет, тесто фокаччи мягче, а масла и жидкости больше
"Хлеб нельзя смазывать мукой и водой" В Италии это традиционный способ добиться блеска
"Фокачча требует длительного брожения" Быстрая версия готова за полтора часа, не теряя вкуса

Исторический контекст

Считается, что фокачча появилась в Лигурии ещё во времена Римской империи. Её выпекали на горячих камнях и ели вместо обычного хлеба. В Средневековье фокачча стала символом гостеприимства: её подавали путникам вместе с вином.

Сегодня в Италии существует десятки разновидностей — от мягкой генуэзской до плотной барийской. Современная "удобная фокачча" — это адаптация для занятых хозяек, у которых нет времени на сложное тесто, но есть желание почувствовать аромат Италии у себя дома.

3 интересных факта

  1. В Генуе фокаччу традиционно окунают в капучино — странное, но вкусное сочетание.

  2. Слово focaccia происходит от латинского focus, то есть "огонь". Изначально хлеб выпекали прямо на углях.

  3. В некоторых регионах Италии фокачча заменяет праздничный хлеб на Рождество и Пасху.

Фокачча — это напоминание о том, что вкусное не всегда сложное. Всего несколько ингредиентов, немного терпения — и на вашем столе ароматный, мягкий хлеб, который подходит и к сырам, и к мясным закускам, и просто к чашке чая. Удобная фокачча — это 15 минут духовочного тепла и много удовольствия.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Военные новости
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Последние материалы
Лающий олень с лицом вампира: крошечный зверь с клыками пугает и восхищает учёных Британии
Не корнеплод, а недоразумение? Старый приём спасает даже безнадёжную свеклу — и всё без химии
Нет времени на уборку? Эти маленькие привычки изменят ваш дом за несколько минут
Итальянцы аплодируют стоя: готовим фокаччу дома за 15 минут — этот рецепт взорвал сеть
Беспрецедентное вторжение из морской бездны: эти существа пожирают всё, до чего дотянутся щупальца
В СССР боялись мощных моторов: что скрывали за дверями автозаводов
Кости рассказали всё: редкая болезнь византийского ребёнка раскрыла тайны средневековой медицины
Карелия зовёт туристов, но не своих: сколько теперь стоит вдохнуть местный воздух родной земли
Топ-3 бара мира: кто они и как Leone обошёл именитых конкурентов
Старое советское средство оказалось эффективнее диет — напиток, проверенный временем, возвращается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.