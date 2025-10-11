Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ружьё как пропуск в жизнь: как выживают в самом северном городе мира
Мозг-хамелеон: как он подстраивается под голос, чтобы вы лучше общались
Криптозима близко? Биткоин пережил сокрушительный обвал после слов Трампа
Без драмы, но со смыслом: кроссовер, который не пытается впечатлить — и именно поэтому впечатляет
Участок достался по наследству, а с ним и крыжовник? Вот как не потерять семейное золото
Монстр Атлантики ожил: шестиметровая белая акула вышла из глубин и снова охотится у Канады
Глаза рассказывают тайное: когда круги под глазами говорят не о недосыпе, а о болезни
Квартира, машина, дача: кому достанется ваше имущество, если нет завещания
Сила прикосновений: как сухое растирание запускает внутренние механизмы кожи

Не ешьте сосиски с пюре, пока не узнаете этот трюк от шефа Michelin: осеннее обновление классики

Еда

Осень — сезон, когда простые блюда вдруг начинают звучать по-новому. Хочется не гастрономических экспериментов, а настоящего уюта: запечённого картофеля, хрустящих сосисок и густой подливки. Но даже у классики вроде "сосисок с пюре" есть место для вдохновения. И британский шеф Том Керридж, обладатель звезды Michelin, доказал, что вкус не всегда требует новаторства — иногда достаточно одного сезонного ингредиента.

Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре

"Этот рецепт не революционный, но он делает привычное блюдо легче и ярче", — отметил шеф-повар Том Керридж.

Осенняя трансформация классики

Вместо привычного белого картофеля Керридж предлагает использовать два сезонных корнеплода — брюкву и батат. Казалось бы, мелочь, но именно она меняет всё. Комбинация этих овощей придаёт пюре карамельную сладость, сливочную текстуру и насыщенный цвет. К тому же оба ингредиента богаты витамином А и бета-каротином, а гликемический индекс у них ниже, чем у картофеля.

Блюдо по-прежнему остаётся простым: запечённые свиные сосиски, пюре с маслом и крем-фрешем и густая подливка с луком, тимьяном и горчицей. Но благодаря сезонным продуктам оно выглядит, пахнет и ощущается так, будто его приготовили в уютном английском пабе, где каждая тарелка — как объятие, пишет The Mirror.

Сравнение: традиционное блюдо vs версия Тома Керриджа

Элемент Классический вариант Версия Керриджа
Основной гарнир Пюре из белого картофеля Пюре из брюквы и батата
Текстура Однородная, нейтральная Более кремовая и сладковатая
Соус Простая мясная подливка Подливка с луком, тимьяном и пивом
Энергетическая ценность Калорийнее и тяжелее Легче, с низким ГИ
Вкус Солёно-мясной Баланс солёного, сладкого и пряного

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте хорошие сосиски. Том Керридж настаивает: используйте свиные сосиски высшего качества, не добавляйте масло — запекайте в собственном соке.

  2. Пюре делайте из двух корнеплодов. Брюква добавит землистые нотки, а батат — лёгкую сладость и цвет.

  3. Не экономьте на крем-фреше. Он заменяет сливки и придаёт блюду мягкость без тяжести.

  4. Для подливки используйте пиво. Оно придаёт соусу глубину вкуса. Без алкоголя можно заменить говяжьим бульоном.

  5. Подавайте с зелёными овощами. Стручковая фасоль или горох освежают блюдо и добавляют баланса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Варите батат и брюкву слишком долго Пюре становится водянистым Слейте воду сразу и дайте овощам подсохнуть на горячей конфорке
Используете дешёвые сосиски Подливка выходит жирной и мутной Запекайте качественные, с высоким содержанием мяса
Не выпариваете пиво Соус теряет вкус Держите на огне, пока жидкость не уменьшится наполовину
Добавляете масло в запекание Сосиски теряют корочку Готовьте на бумаге для выпечки — достаточно собственного жира

А что если…

А что если превратить это блюдо в полноценный ужин выходного дня? Добавьте к нему домашние хрустящие чипсы из брюквы, а подливку сделайте двойной порцией — она пригодится и для запечённого мяса, и для пасты. А вегетарианцы могут заменить сосиски на растительные, оставив ту же подливку: вкус будет всё так же насыщенным.

Плюсы и минусы рецепта Керриджа

Плюсы Минусы
Легче и полезнее классики Потребует больше времени на подготовку
Насыщенный вкус и аромат Брюква не всегда доступна вне сезона
Простые ингредиенты Батат может быть дороже картофеля
Подходит для семейного ужина Нужно контролировать баланс сладости
Отлично хранится и разогревается Соус густеет при остывании

FAQ

Можно ли заменить крем-фреш?
Да, на смесь сметаны и сливок (1:1). Это сохранит нужную текстуру и лёгкость.

Подойдёт ли куриное мясо вместо свинины?
Да, но выбирайте более жирные куриные колбаски — чтобы не получилось сухо.

Чем заменить пиво в подливке?
Говяжьим бульоном или яблочным сидром — последний добавит лёгкую фруктовую кислинку.

Мифы и правда

Миф Правда
"Сосиски с пюре — еда из столовой" В Британии это comfort food, подающееся даже в гастропабах
"Брюква — скучный овощ" На самом деле она отлично держит вкус и придаёт пюре ореховую глубину
"Пиво в подливке делает блюдо алкогольным" Алкоголь выпаривается, остаётся только аромат и вкус

Исторический контекст

Комбинация "сосиски и пюре" (bangers and mash) появилась в Британии ещё во времена Первой мировой. Тогда мясо было дефицитом, и сосиски часто "разбавляли" мукой, из-за чего они при жарке "взрывались" — отсюда и название bangers. Со временем блюдо стало культовым: его подавали в пабах, в школьных столовых и даже в королевских меню. Том Керридж не разрушает традицию, а лишь добавляет в неё дыхание времени — сезонность и баланс.

3 интересных факта

  1. Слово mash стало синонимом домашнего уюта — именно это блюдо британцы чаще всего называют своим "comfort food №1".

  2. Брюква — гибрид капусты и репы, впервые выведенная в Швеции в XVIII веке.

  3. Батат долго считался "экзотикой", пока не стал массовым ингредиентом диетического питания в 2010-х.

Рецепт Тома Керриджа напоминает: чтобы обновить классику, не нужно изобретать заново. Достаточно вдохнуть в неё немного сезона, тепла и хороших продуктов. Брюква и батат превращают привычное блюдо в гастрономическое откровение — простое, уютное и абсолютно осеннее.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Домашние животные
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Подушка превращается в инкубатор микробов: этот домашний трюк спасает не только ткань, но и здоровье
Недвижимость
Подушка превращается в инкубатор микробов: этот домашний трюк спасает не только ткань, но и здоровье
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Сила прикосновений: как сухое растирание запускает внутренние механизмы кожи
Квартира, машина, дача: кому достанется ваше имущество, если нет завещания
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Анна Седокова и таинственный спутник: кто новый мужчина в жизни певицы
Из Мурманска в UFC: как простая девушка из Севера стала звездой мирового ринга
Новый иск к Алле Пугачёвой: почему суд состоится без участия певицы
Как путешествовать без долгов — новая схема 2025 года
Кухня выживания: 7 блюд, которые спасали во времена бумеров и которые теперь снова в тренде
Из когтей хищника — в лапы славы: новая звезда театра Куклачёва упала прямо с неба
Нефтяной узел развязался? Зачем Венгрия увеличивает поставки топлива в Сербию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.