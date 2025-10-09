Этот куриный суп стал фаворитом семейных обедов: густой, ароматный, сытный

Простое, уютное и сытное блюдо, которое согреет в любую погоду. Вместо привычной лапши попробуйте использовать рожки — они не развариваются, отлично держат форму и делают суп более густым и питательным. Такой вариант понравится всей семье, особенно детям.
Для супа:
макароны (рожки) — 225 г;
куриные бёдра — 3 шт. (около 510 г);
вода — 2 л;
сливочное масло — 10 г;
морковь — 1 шт. (100 г);
чеснок — 1 зубчик (5 г);
соль — 1 ч. л. (7 г);
чёрный перец молотый — ½ ч. л. (2,5 г).
Почистите чеснок и морковь. Подготовьте кастрюлю для варки бульона, сито и сковороду для обжаривания овощей.
Положите куриные бёдра в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и поставьте на сильный огонь. Когда появится пена, аккуратно снимите её шумовкой. Убавьте огонь до среднего и варите мясо 25–30 минут, пока курица не станет мягкой.
Нарежьте морковь небольшими кубиками примерно по 1 см, чеснок мелко порубите.
На сковороде растопите сливочное масло, выложите морковь и жарьте 2–3 минуты до лёгкой золотистой корочки. Добавьте чеснок и готовьте ещё 30 секунд — только до появления аромата, чтобы он не подгорел.
Готовое куриное мясо достаньте из бульона, снимите кожу, удалите кости и нарежьте кусочками. Сам бульон процедите через сито — он станет прозрачным. Верните его в кастрюлю, снова доведите до кипения. Добавьте обжаренные овощи, посолите и поперчите по вкусу.
В кипящий бульон всыпьте рожки и варите 6–7 минут, пока они не станут аль денте — немного упругими. В конце положите кусочки курицы и прогрейте суп ещё 1–2 минуты. Затем снимите с огня и оставьте под крышкой на 5 минут, чтобы вкус стал насыщеннее.
Разлейте суп по тарелкам и подавайте горячим. Отличным дополнением станут зелень, сухарики или ломтик свежего хлеба.
Для более наваристого вкуса используйте куриные бёдра с кожей, но при желании снимайте её после варки.
Не переваривайте макароны — они продолжают готовиться даже после выключения огня.
Если хотите сделать суп диетическим, слейте первый бульон после закипания и налейте свежую воду.
Добавьте немного зелёного лука или укропа в конце — аромат станет ярче.
Ошибка: класть макароны в бульон сразу после курицы.
Последствие: суп получится мутным.
Альтернатива: сначала процедите бульон.
Ошибка: жарить чеснок слишком долго.
Последствие: появится горечь.
Альтернатива: добавляйте чеснок в самом конце обжарки.
Ошибка: переварить макароны.
Последствие: суп станет густым и клейким.
Альтернатива: снимайте кастрюлю с огня за минуту до полной готовности макарон.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро готовится — около 40 минут
|Лучше подавать свежим
|Подходит детям и взрослым
|Не хранится долго — макароны впитывают бульон
|Простой набор ингредиентов
|Не подходит для заморозки
|Можно готовить на бульоне или филе
|Требует контроля за макаронами
Если нет рожков, подойдут любые короткие макароны — ракушки, спиральки, перья. А любители классики могут использовать тонкую лапшу или вермишель.
