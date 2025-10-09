Этот куриный суп стал фаворитом семейных обедов: густой, ароматный, сытный

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:07
Еда

Простое, уютное и сытное блюдо, которое согреет в любую погоду. Вместо привычной лапши попробуйте использовать рожки — они не развариваются, отлично держат форму и делают суп более густым и питательным. Такой вариант понравится всей семье, особенно детям.

Куриный суп
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриный суп

Ингредиенты (на 4 порции)

Для супа:

  • макароны (рожки) — 225 г;

  • куриные бёдра — 3 шт. (около 510 г);

  • вода — 2 л;

  • сливочное масло — 10 г;

  • морковь — 1 шт. (100 г);

  • чеснок — 1 зубчик (5 г);

  • соль — 1 ч. л. (7 г);

  • чёрный перец молотый — ½ ч. л. (2,5 г).

Подготовка

Почистите чеснок и морковь. Подготовьте кастрюлю для варки бульона, сито и сковороду для обжаривания овощей.

Как приготовить

Сварите бульон

Положите куриные бёдра в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и поставьте на сильный огонь. Когда появится пена, аккуратно снимите её шумовкой. Убавьте огонь до среднего и варите мясо 25–30 минут, пока курица не станет мягкой.

Подготовьте овощи

Нарежьте морковь небольшими кубиками примерно по 1 см, чеснок мелко порубите.

Сделайте ароматную зажарку

На сковороде растопите сливочное масло, выложите морковь и жарьте 2–3 минуты до лёгкой золотистой корочки. Добавьте чеснок и готовьте ещё 30 секунд — только до появления аромата, чтобы он не подгорел.

Соедините ингредиенты

Готовое куриное мясо достаньте из бульона, снимите кожу, удалите кости и нарежьте кусочками. Сам бульон процедите через сито — он станет прозрачным. Верните его в кастрюлю, снова доведите до кипения. Добавьте обжаренные овощи, посолите и поперчите по вкусу.

Добавьте макароны

В кипящий бульон всыпьте рожки и варите 6–7 минут, пока они не станут аль денте — немного упругими. В конце положите кусочки курицы и прогрейте суп ещё 1–2 минуты. Затем снимите с огня и оставьте под крышкой на 5 минут, чтобы вкус стал насыщеннее.

Подача

Разлейте суп по тарелкам и подавайте горячим. Отличным дополнением станут зелень, сухарики или ломтик свежего хлеба.

Советы шаг за шагом

  • Для более наваристого вкуса используйте куриные бёдра с кожей, но при желании снимайте её после варки.

  • Не переваривайте макароны — они продолжают готовиться даже после выключения огня.

  • Если хотите сделать суп диетическим, слейте первый бульон после закипания и налейте свежую воду.

  • Добавьте немного зелёного лука или укропа в конце — аромат станет ярче.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: класть макароны в бульон сразу после курицы.
    Последствие: суп получится мутным.
    Альтернатива: сначала процедите бульон.

  2. Ошибка: жарить чеснок слишком долго.
    Последствие: появится горечь.
    Альтернатива: добавляйте чеснок в самом конце обжарки.

  3. Ошибка: переварить макароны.
    Последствие: суп станет густым и клейким.
    Альтернатива: снимайте кастрюлю с огня за минуту до полной готовности макарон.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстро готовится — около 40 минут Лучше подавать свежим
Подходит детям и взрослым Не хранится долго — макароны впитывают бульон
Простой набор ингредиентов Не подходит для заморозки
Можно готовить на бульоне или филе Требует контроля за макаронами

А что если заменить макароны

Если нет рожков, подойдут любые короткие макароны — ракушки, спиральки, перья. А любители классики могут использовать тонкую лапшу или вермишель.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
