Даже булочная позавидует: домашние лепёшки, которые получаются у всех

3:58
Еда

Эти ароматные лепёшки — простая и быстрая альтернатива хлебу. Йогурт делает тесто мягким, нежным и чуть воздушным, а чесночное масло придаёт блюду аппетитный аромат. Готовятся такие лепёшки буквально за считанные минуты, а результат приятно удивит даже тех, кто редко стоит у плиты.

Лепешки на йогурте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лепешки на йогурте

Ингредиенты (на 6 штук)

Для теста:

  • пшеничная мука — 1 стакан (130 г);

  • йогурт натуральный — 125 г;

  • разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г);

  • соль — 1 г.

Для смазывания:

  • сливочное масло — 20 г;

  • чеснок — ½ зубчика (2,5 г).

Как приготовить

Замесить тесто

Просейте муку в глубокую миску. Добавьте разрыхлитель и соль, перемешайте. Влейте йогурт и замесите мягкое пластичное тесто — оно должно быть гладким и не липнуть к рукам. Сформируйте шар, накройте плёнкой и оставьте «отдохнуть» на 10 минут.

Подготовить ароматное масло

Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Пропустите чеснок через пресс и добавьте в масло. Перемешайте — получится нежная ароматная смесь для смазывания горячих лепёшек.

Разделить тесто

Подпылите стол мукой (примерно 2 ст. л.), выложите тесто и раскатайте его в длинный жгут толщиной около 4–5 см. Разрежьте на 6 одинаковых частей.

Раскатать лепёшки

Каждый кусочек теста раскатайте в тонкий круг толщиной 2–3 мм. На одной стороне сделайте неглубокие надрезы ножом в виде ромбов — это придаст готовым лепёшкам красивую текстуру.

Обжарить

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Обжаривайте лепёшки по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не появятся румяные пятна. Готовые лепёшки сразу смажьте чесночным маслом, пока они горячие.

Как подать

Сложите лепёшки стопкой и накройте чистым полотенцем — так они останутся мягкими. Подавать можно вместо хлеба: они отлично сочетаются с мясом, сыром, свежими овощами, густыми соусами и даже с ароматным сливочным маслом с травами.

Советы шаг за шагом

  • для более диетического варианта используйте йогурт без сахара и жира;

  • если хотите сделать вкус более насыщенным, добавьте в тесто щепотку сухого чеснока, травы или кунжут;

  • чтобы лепёшки получились пышнее, можно использовать немного соды (на кончике ножа);

  • готовые лепёшки можно хранить до двух дней в закрытой ёмкости — перед подачей слегка разогрейте их на сковороде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: слишком густое тесто.
    Последствие: лепёшки получаются жёсткими.
    Альтернатива: добавьте 1–2 ч. л. йогурта или немного воды.

  2. Ошибка: жарка на сильном огне.
    Последствие: лепёшки подгорают, не успевая пропечься.
    Альтернатива: готовьте на среднем огне, следите за цветом.

  3. Ошибка: не смазать лепёшки сразу.
    Последствие: теряется мягкость и аромат.
    Альтернатива: смазывайте маслом прямо со сковороды.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Готовятся быстро — 15–20 минут Нужно следить, чтобы не пересушить
Не требуют дрожжей Лучше есть сразу после приготовления
Подходят к любым блюдам Ненадолго сохраняют мягкость
Можно готовить без масла При длительном хранении теряют аромат

А что если заменить йогурт

Если под рукой нет йогурта, можно использовать кефир, простоквашу или даже сметану — консистенция теста останется подходящей, а вкус станет чуть другим.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
