Даже булочная позавидует: домашние лепёшки, которые получаются у всех

Эти ароматные лепёшки — простая и быстрая альтернатива хлебу. Йогурт делает тесто мягким, нежным и чуть воздушным, а чесночное масло придаёт блюду аппетитный аромат. Готовятся такие лепёшки буквально за считанные минуты, а результат приятно удивит даже тех, кто редко стоит у плиты.
Для теста:
пшеничная мука — 1 стакан (130 г);
йогурт натуральный — 125 г;
разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г);
соль — 1 г.
Для смазывания:
сливочное масло — 20 г;
чеснок — ½ зубчика (2,5 г).
Просейте муку в глубокую миску. Добавьте разрыхлитель и соль, перемешайте. Влейте йогурт и замесите мягкое пластичное тесто — оно должно быть гладким и не липнуть к рукам. Сформируйте шар, накройте плёнкой и оставьте «отдохнуть» на 10 минут.
Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Пропустите чеснок через пресс и добавьте в масло. Перемешайте — получится нежная ароматная смесь для смазывания горячих лепёшек.
Подпылите стол мукой (примерно 2 ст. л.), выложите тесто и раскатайте его в длинный жгут толщиной около 4–5 см. Разрежьте на 6 одинаковых частей.
Каждый кусочек теста раскатайте в тонкий круг толщиной 2–3 мм. На одной стороне сделайте неглубокие надрезы ножом в виде ромбов — это придаст готовым лепёшкам красивую текстуру.
Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Обжаривайте лепёшки по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не появятся румяные пятна. Готовые лепёшки сразу смажьте чесночным маслом, пока они горячие.
Сложите лепёшки стопкой и накройте чистым полотенцем — так они останутся мягкими. Подавать можно вместо хлеба: они отлично сочетаются с мясом, сыром, свежими овощами, густыми соусами и даже с ароматным сливочным маслом с травами.
для более диетического варианта используйте йогурт без сахара и жира;
если хотите сделать вкус более насыщенным, добавьте в тесто щепотку сухого чеснока, травы или кунжут;
чтобы лепёшки получились пышнее, можно использовать немного соды (на кончике ножа);
готовые лепёшки можно хранить до двух дней в закрытой ёмкости — перед подачей слегка разогрейте их на сковороде.
Ошибка: слишком густое тесто.
Последствие: лепёшки получаются жёсткими.
Альтернатива: добавьте 1–2 ч. л. йогурта или немного воды.
Ошибка: жарка на сильном огне.
Последствие: лепёшки подгорают, не успевая пропечься.
Альтернатива: готовьте на среднем огне, следите за цветом.
Ошибка: не смазать лепёшки сразу.
Последствие: теряется мягкость и аромат.
Альтернатива: смазывайте маслом прямо со сковороды.
|Плюсы
|Минусы
|Готовятся быстро — 15–20 минут
|Нужно следить, чтобы не пересушить
|Не требуют дрожжей
|Лучше есть сразу после приготовления
|Подходят к любым блюдам
|Ненадолго сохраняют мягкость
|Можно готовить без масла
|При длительном хранении теряют аромат
Если под рукой нет йогурта, можно использовать кефир, простоквашу или даже сметану — консистенция теста останется подходящей, а вкус станет чуть другим.
