Даже мясоеды отнимают у веганов тарелку с тайским пад-тай, которая не для диеты, а для удовольствия

8:35
Еда

Веганский пад-тай — это не "компромиссная версия" классики, а самостоятельное блюдо со своим характером. В нём встречаются сладость пальмового сахара, кислинка тамаринда, умами соевой заправки и пикантные хрусты арахиса. Такой ансамбль просит к себе не просто напиток, а партнёра по вкусу.

блюдо пат-тай, Таиланд
Фото: commons.wikimedia by deror_avi is licensed under GNU Free Documentation License
блюдо пат-тай, Таиланд

Эту роль идеально примеряет на себя виски сауэр: лайм поддерживает кислую ноту соуса, бурбон добавляет тёплую глубину, а сам тамаринд связывает блюдо и коктейль в единую историю. Для тех, кто предпочитает безалкогольные варианты, тамаринд с лаймом и несколькими каплями безалкогольных биттеров показывает ту же сложность, но без градуса — свежо, гастрономично и очень к месту.

Почему эта пара работает

Пад-тай — это про баланс. Кислота уравновешивает сладость, соль оттеняет остроту, текстуры сменяют друг друга с каждым кусочком. Коктейль должен делать то же самое. Виски приносит ванильные и карамельные ноты, которые дружат с обжаренной лапшой и орехами. Лайм ловит кислую линию соуса, чтобы вкусы не "проваливались", а тамаринд в обеих частях дуэта служит мостом — от сковороды к бокалу. В безалкогольной версии роль глубины берут на себя биттеры и легкая газировка: пузырьки освежают, а травяные нюансы создают ощущение зрелого, "взрослого" напитка.

Продукты и замены

Для лапши берите рисовую "палочку" среднего калибра — она держит форму и не превращается в кашу. Соус строится на концентрате тамаринда, соевом соусе или кокосовых аминокислотах, небольшом количестве пальмового или тростникового сахара и лаймовом соке.

"Яичный" эффект даёт шелковый тофу, слегка подсушенный на сковороде, а вместо рыбного соуса используют соевый, мисо или веганский соус ворчестер. Из зелени нужны зелёный лук, кинза, ростки маша, для хруста — жареный арахис. Для напитков пригодятся шейкер, джиггер, пресс для цитрусов, крупный лёд, а также безалкогольные биттеры для неженок. 

• Рисовая лапша — основа текстуры.
• Концентрат тамаринда — главная кисло-фруктовая нота.
• Соевый соус/кокосовые аминокислоты — умами и соль.
• Тростниковый/пальмовый сахар — для баланса.
• Тофу — белок и "тело" блюда.
• Арахис и ростки — контраст и свежесть.

Веганский пад-тай: 

  1. Подготовьте лапшу: залейте горячей (не кипящей) водой на 6-8 минут до полуготовности, промойте холодной водой и дайте стечь.

  2. Сделайте соус: смешайте 2 ст. л. концентрата тамаринда, 1-1,5 ст. л. соевого соуса, 1-1,5 ч. л. сахара, 1 ст. л. сока лайма. Попробуйте; вкус должен быть ярким и сбалансированным.

  3. Обсушите тофу, нарежьте кубиками и быстро обжарьте на раскалённой сковороде-воке в нейтральном масле до золотистой корочки. Уберите на тарелку.

  4. В той же сковороде на сильном огне быстро прогрейте чеснок и зелёный лук (10-15 секунд), добавьте лапшу, влейте соус и интенсивно перемешивайте, чтобы он равномерно покрыл всё.

  5. Верните тофу, добавьте ростки, снимите с огня. Посыпьте арахисом и кинзой, подайте с дольками лайма и щепоткой хлопьев чили по вкусу.

Лайфхаки чистого вкуса

• Готовьте партиями: у домашних плит не хватает жара на большой объём, поэтому две маленьких закладки лучше одной большой.
• Соблюдайте "полусухую" лапшу: соуса должно быть достаточно, чтобы покрыть, но не утопить.
• Арахис жарьте сами: 5-7 минут на сухой сковороде — и аромат в разы ярче.
• Тофу перед жаркой прижмите бумажными полотенцами, чтобы корочка получилась быстрее и красивее.

Виски сауэр

Состав на 1 порцию: 60 мл бурбона, 30 мл концентрата тамаринда, 10 мл сока лайма, 15 мл сахарного сиропа. Взболтайте в шейкере со льдом, процедите в рокc со свежим льдом, украсьте долькой лайма. Если любите более бархатную текстуру, можно добавить аквафабу (30 мл) и сделать сухой взбитый шейк перед льдом — получится стабильная нежная пена без яичного белка.

Безалкогольный дуэт: тамаринд + лайм + биттеры

Состав на 2 порции: 2 ст. л. концентрата тамаринда, 1 ст. л. сока лайма, 2 стакана воды или газированной воды, несколько капель безалкогольных биттеров. Перемешайте в высоком стакане со льдом, украсьте лаймом или мятой. Газированная вода подчеркнёт пряность, а биттеры добавят взрослую сложность без алкоголя.

Сервировка и подача

Пад-тай любит контраст — горячая лапша и холодный бокал. Подавайте блюдо в тёплых глубоких тарелках, а коктейль — на крупном льду. Зелень и арахис добавляйте в последний момент, чтобы сохранить хруст. К столу поставьте лайм — каждый сможет подстроить кислотность под себя. Если делаете сет на компанию, заранее нарежьте дольки лайма, подготовьте миски с арахисом и ростками, а коктейль размечайте по 2-3 порции в шейкере, чтобы все бокалы приходили одновременно.

Баланс вкусов: как настраивать

Слишком сладко? Увеличьте долю тамаринда и лайма на чайную ложку, убавьте сахар. Не хватает тела? Добавьте чуть больше соевого соуса или щепотку тёмного мисо в соус. Слишком кисло в бокале? Чайная ложка сиропа или капля бурбона (в зависимости от версии) вернёт баланс. И в блюде, и в стакане цель одна — чтобы сладость, кислота, соль и горчинка держались за руки, а не спорили между собой.

Вариации без потери стиля

• Хрустящая текстура: вместо части арахиса добавьте кешью или темпуру из лука-шалота.
• Белок: меняйте тофу на темпе или "жареное" нутовое печенье-фалафель, если хочется более плотного укуса.
• Острота: играйте хлопьями чили, самбалом олек или свежим тайским перцем — но добавляйте дозировано, чтобы не "перебить" тамаринд.
• Барная фантазия: замените часть бурбона на ржаной виски для пряной ноты или используйте настойки на корице/ванили. В безалкогольной версии поэкспериментируйте с холодным брю кофе: 20-30 мл подарят благородную горчинку.

Что нужно к этому сету

Из кухонных помощников пригодятся вок или толстостенная сковорода, пресс для лайма, острый нож-сантоку, шейкер и джиггер. Из продуктов — рисовая лапша, концентрат тамаринда (ищите на полках "азиатская кухня"), соевый соус, тростниковый сахар, тофу, арахис, лайм, свежая зелень. Для безалкогольной версии заранее найдите безалкогольные биттеры — они редко стоят на видном месте, но именно они превращают "лимонад" в "коктейль".

Короткая памятка пары

• Блюдо: тёплое, насыщенное, многослойное, с хрустом орехов и свежестью трав.
• Алко-напиток: ровный баланс кислоты и сладости, тёплая глубина бурбона, связующая нота тамаринда.
• Безалкогольный напиток: та же архитектура вкуса, усиленная газировкой и биттерами.
• Общий принцип: меньше сиропа, больше кислоты — и всё ложится на рельсы пад-тай.

В итоге у вас получается вечер с продуманной драматургией: сначала шорох раскалённой лапши и ореховый аромат, затем охлаждающий глоток с лёгкой терпкостью, после — ещё один виток текстур и вкусов. Ничего лишнего, только точные оттенки и приятная глубина — как раз то, что отличает простой ужин от маленького гастрономического праздника.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
