Даже пирожное может не дать уснуть: вот где скрывается кофеин, о котором не подозревали

Добавление кофе в выпечку давно стало привычным приёмом у кулинаров. Он подчёркивает вкус шоколада, усиливает аромат и придаёт глубину даже самым простым десертам. Но если в рецепте присутствует эспрессо, кофе или какао, невольно возникает вопрос — а не остаётся ли в торте или пирожном достаточно кофеина, чтобы бодрить так же, как чашка кофе?
Кофеин — природный стимулятор, который содержится не только в кофе, но и в чае, какао, коле и даже в шоколаде. Он термостоек: выдерживает температуру до 238 °C, тогда как большинство блюд выпекается при 150-220 °C. То есть даже при высокой температуре кофеин не разрушается. Однако это не значит, что кусочек торта заменит утренний американо. Количество вещества в готовом десерте гораздо меньше, чем в напитке.
Эта особенность объясняет, почему даже небольшая порция растворимого кофе или какао придаёт десерту ту самую "взрослую" горчинку, усиливающую вкус шоколада. Но чтобы почувствовать реальный эффект бодрости, нужно съесть не один, а целый противень брауни.
Уровень кофеина зависит от того, сколько кофейного или чайного ингредиента добавляют в рецепт. Ниже приведены средние показатели содержания кофеина в распространённых продуктах.
|Ингредиент
|Среднее содержание кофеина (мг на 30 мл / 30 г)
|Заваренный кофе
|15 мг
|Эспрессо
|49 мг
|Чёрный чай
|6 мг
|Зелёный чай
|4 мг
|Матча
|14 мг
|Кока-кола
|3 мг
|Тёмный шоколад
|20 мг
|Молочный шоколад
|6 мг
|Какао-порошок
|65 мг
Если рассчитать кофеин по конкретным десертам, картина окажется ещё спокойнее. Например, в порции брауни — около 20 мг кофеина, а в большом куске шоколадного торта — до 45 мг. Для сравнения: чашка кофе среднего объёма (200 мл) содержит около 100-120 мг.
|Рецепт
|Кофеиносодержащие ингредиенты
|Кофеин на порцию
|Брауни с эспрессо
|1 ч. л. растворимого кофе
|≈ 20 мг
|Торт "Дьявольский"
|300 мл кофе, 80 г какао, 170 г тёмного шоколада
|≈ 31 мг
|Тирамису
|150 мл эспрессо, 20 г какао
|≈ 25-35 мг
|Пирог с двойным шоколадом
|100 г тёмного шоколада, 40 г какао
|≈ 15 мг
|Печенье с чаем Эрл Грей
|1 ст. л. чая
|≈ 6 мг
Для сравнения: в чашке зелёного чая — около 40 мг кофеина, а в банке энергетика — более 80 мг. Таким образом, даже щедрый кусок торта едва ли окажет заметное стимулирующее действие.
Роспотребнадзор и международные организации, включая FDA, считают безопасным потребление до 400 мг кофеина в день для взрослого человека. Это примерно две-три чашки кофе. Даже если съесть большой кусок торта и пару шоколадных конфет, вы получите не более 10-15 % от этой нормы.
Для детей кофеин может быть слишком возбуждающим: он повышает тревожность, сбивает сон и даже влияет на концентрацию внимания. Однако полностью исключить его сложно — ведь кофеин содержится и в шоколадных батончиках, и в мороженом с какао.
Замените обычный кофе на декофеинизированный. Разницы во вкусе почти не будет, особенно в сладкой выпечке.
Используйте цикорий. Он придаёт схожую горчинку и аромат, но не содержит кофеина.
Снижайте количество какао и шоколада. В рецептах часто можно уменьшить дозу на треть без потери насыщенности вкуса.
Откажитесь от растворимого эспрессо. В большинстве рецептов он служит лишь для аромата, а не для текстуры.
Даже если в рецепте указан кофе как обязательный ингредиент, попробуйте сделать тестовый вариант без него — многие замечают, что вкус становится мягче.
Ошибка: использовать крепкий эспрессо вместо растворимого кофе.
Последствие: десерт получает горький привкус и повышенную дозу кофеина.
Альтернатива: слабый кофе или безкофеиновый вариант.
Ошибка: добавлять какао низкого качества.
Последствие: избыток горечи и неприятный осадок во вкусе.
Альтернатива: какао-порошок премиум-класса с пониженным содержанием кофеина.
Ошибка: игнорировать ночное время.
Последствие: даже небольшой кусок шоколадного пирога перед сном может повлиять на засыпание.
Альтернатива: выбирать десерты без кофеина — например, лимонный кекс или чизкейк.
Чайные десерты — отличный вариант для тех, кто хочет сохранить аромат, но снизить стимуляцию. Матча и чёрный чай содержат кофеин, но в меньших количествах. Если же взять травяной сбор — ромашку, каркаде или мяту, кофеин в блюде отсутствует полностью.
Тайский чай или масала придают выпечке красивый цвет и пряный вкус, особенно если добавить немного сгущённого молока. Главное — не заваривать слишком крепко.
|Плюсы
|Минусы
|Усиливает вкус шоколада
|Может влиять на сон у чувствительных людей
|Делает аромат глубже
|Нежелателен для детей
|Добавляет благородную горчинку
|Лёгкий стимуляторный эффект при переизбытке
|Повышает настроение
|Не подходит для вечернего чаепития
Можно ли давать детям десерты с кофе?
Да, но в умеренных количествах. Лучше ограничиться небольшими порциями и не предлагать сладкое с кофеином перед сном.
Влияет ли выпечка с кофе на давление?
У здоровых людей — нет. Количество кофеина слишком мало, чтобы вызвать скачки давления.
Как заменить кофе в рецепте?
Подойдут цикорий, рожковое дерево (караб), безкофеиновый кофе или просто тёплая вода с какао.
Миф: кофеин выгорает при выпечке.
Правда: кофеин термостоек, он не исчезает полностью при нагреве.
Миф: десерты с кофе нельзя есть детям.
Правда: можно, если это не ежедневное лакомство и порция невелика.
Миф: декофеинизированный кофе не имеет вкуса.
Правда: в выпечке разница почти незаметна — сахар и масло "перекрывают" нюансы вкуса.
Кофеин впервые был выделен из кофейных зёрен в XIX веке немецким химиком Фридлибом Рунге.
Белый шоколад не содержит кофеина вообще, потому что в нём нет какао-порошка.
Даже безкофеиновый кофе содержит следы кофеина — около 2-5 мг на чашку.
В России кофе впервые появился при Петре I и долго считался напитком знати. Выпечка с кофе начала набирать популярность лишь в конце XIX века — вместе с появлением какао и шоколада на фабриках в Москве и Петербурге. Уже тогда повара экспериментировали, добавляя кофе в кремы и торты для усиления вкуса.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.