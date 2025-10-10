Даже пирожное может не дать уснуть: вот где скрывается кофеин, о котором не подозревали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Добавление кофе в выпечку давно стало привычным приёмом у кулинаров. Он подчёркивает вкус шоколада, усиливает аромат и придаёт глубину даже самым простым десертам. Но если в рецепте присутствует эспрессо, кофе или какао, невольно возникает вопрос — а не остаётся ли в торте или пирожном достаточно кофеина, чтобы бодрить так же, как чашка кофе?

Дульсе де лече
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дульсе де лече

Что делает кофеин в выпечке

Кофеин — природный стимулятор, который содержится не только в кофе, но и в чае, какао, коле и даже в шоколаде. Он термостоек: выдерживает температуру до 238 °C, тогда как большинство блюд выпекается при 150-220 °C. То есть даже при высокой температуре кофеин не разрушается. Однако это не значит, что кусочек торта заменит утренний американо. Количество вещества в готовом десерте гораздо меньше, чем в напитке.

Эта особенность объясняет, почему даже небольшая порция растворимого кофе или какао придаёт десерту ту самую "взрослую" горчинку, усиливающую вкус шоколада. Но чтобы почувствовать реальный эффект бодрости, нужно съесть не один, а целый противень брауни.

Сколько кофеина остаётся в десертах

Уровень кофеина зависит от того, сколько кофейного или чайного ингредиента добавляют в рецепт. Ниже приведены средние показатели содержания кофеина в распространённых продуктах.

Ингредиент Среднее содержание кофеина (мг на 30 мл / 30 г)
Заваренный кофе 15 мг
Эспрессо 49 мг
Чёрный чай 6 мг
Зелёный чай 4 мг
Матча 14 мг
Кока-кола 3 мг
Тёмный шоколад 20 мг
Молочный шоколад 6 мг
Какао-порошок 65 мг

Если рассчитать кофеин по конкретным десертам, картина окажется ещё спокойнее. Например, в порции брауни — около 20 мг кофеина, а в большом куске шоколадного торта — до 45 мг. Для сравнения: чашка кофе среднего объёма (200 мл) содержит около 100-120 мг.

Сравнение популярных десертов

Рецепт Кофеиносодержащие ингредиенты Кофеин на порцию
Брауни с эспрессо 1 ч. л. растворимого кофе ≈ 20 мг
Торт "Дьявольский" 300 мл кофе, 80 г какао, 170 г тёмного шоколада ≈ 31 мг
Тирамису 150 мл эспрессо, 20 г какао ≈ 25-35 мг
Пирог с двойным шоколадом 100 г тёмного шоколада, 40 г какао ≈ 15 мг
Печенье с чаем Эрл Грей 1 ст. л. чая ≈ 6 мг

Для сравнения: в чашке зелёного чая — около 40 мг кофеина, а в банке энергетика — более 80 мг. Таким образом, даже щедрый кусок торта едва ли окажет заметное стимулирующее действие.

Суточная норма кофеина

Роспотребнадзор и международные организации, включая FDA, считают безопасным потребление до 400 мг кофеина в день для взрослого человека. Это примерно две-три чашки кофе. Даже если съесть большой кусок торта и пару шоколадных конфет, вы получите не более 10-15 % от этой нормы.

Для детей кофеин может быть слишком возбуждающим: он повышает тревожность, сбивает сон и даже влияет на концентрацию внимания. Однако полностью исключить его сложно — ведь кофеин содержится и в шоколадных батончиках, и в мороженом с какао.

Советы шаг за шагом: как уменьшить кофеин в десертах

  1. Замените обычный кофе на декофеинизированный. Разницы во вкусе почти не будет, особенно в сладкой выпечке.

  2. Используйте цикорий. Он придаёт схожую горчинку и аромат, но не содержит кофеина.

  3. Снижайте количество какао и шоколада. В рецептах часто можно уменьшить дозу на треть без потери насыщенности вкуса.

  4. Откажитесь от растворимого эспрессо. В большинстве рецептов он служит лишь для аромата, а не для текстуры.

Даже если в рецепте указан кофе как обязательный ингредиент, попробуйте сделать тестовый вариант без него — многие замечают, что вкус становится мягче.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать крепкий эспрессо вместо растворимого кофе.
    Последствие: десерт получает горький привкус и повышенную дозу кофеина.
    Альтернатива: слабый кофе или безкофеиновый вариант.

  • Ошибка: добавлять какао низкого качества.
    Последствие: избыток горечи и неприятный осадок во вкусе.
    Альтернатива: какао-порошок премиум-класса с пониженным содержанием кофеина.

  • Ошибка: игнорировать ночное время.
    Последствие: даже небольшой кусок шоколадного пирога перед сном может повлиять на засыпание.
    Альтернатива: выбирать десерты без кофеина — например, лимонный кекс или чизкейк.

А что если заменить кофе на чай

Чайные десерты — отличный вариант для тех, кто хочет сохранить аромат, но снизить стимуляцию. Матча и чёрный чай содержат кофеин, но в меньших количествах. Если же взять травяной сбор — ромашку, каркаде или мяту, кофеин в блюде отсутствует полностью.

Тайский чай или масала придают выпечке красивый цвет и пряный вкус, особенно если добавить немного сгущённого молока. Главное — не заваривать слишком крепко.

Плюсы и минусы выпечки с кофеином

Плюсы Минусы
Усиливает вкус шоколада Может влиять на сон у чувствительных людей
Делает аромат глубже Нежелателен для детей
Добавляет благородную горчинку Лёгкий стимуляторный эффект при переизбытке
Повышает настроение Не подходит для вечернего чаепития

FAQ

Можно ли давать детям десерты с кофе?
Да, но в умеренных количествах. Лучше ограничиться небольшими порциями и не предлагать сладкое с кофеином перед сном.

Влияет ли выпечка с кофе на давление?
У здоровых людей — нет. Количество кофеина слишком мало, чтобы вызвать скачки давления.

Как заменить кофе в рецепте?
Подойдут цикорий, рожковое дерево (караб), безкофеиновый кофе или просто тёплая вода с какао.

Мифы и правда

  • Миф: кофеин выгорает при выпечке.
    Правда: кофеин термостоек, он не исчезает полностью при нагреве.

  • Миф: десерты с кофе нельзя есть детям.
    Правда: можно, если это не ежедневное лакомство и порция невелика.

  • Миф: декофеинизированный кофе не имеет вкуса.
    Правда: в выпечке разница почти незаметна — сахар и масло "перекрывают" нюансы вкуса.

3 интересных факта о кофеине

  1. Кофеин впервые был выделен из кофейных зёрен в XIX веке немецким химиком Фридлибом Рунге.

  2. Белый шоколад не содержит кофеина вообще, потому что в нём нет какао-порошка.

  3. Даже безкофеиновый кофе содержит следы кофеина — около 2-5 мг на чашку.

Исторический контекст

В России кофе впервые появился при Петре I и долго считался напитком знати. Выпечка с кофе начала набирать популярность лишь в конце XIX века — вместе с появлением какао и шоколада на фабриках в Москве и Петербурге. Уже тогда повара экспериментировали, добавляя кофе в кремы и торты для усиления вкуса.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
