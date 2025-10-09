Этот кусочек курицы накапливает всю химию с производства: его не спасает даже варка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Куриное мясо уже давно занимает особое место на столе большинства людей. Оно доступно по цене, быстро готовится и подходит для множества блюд — от лёгких салатов до насыщенных супов и запеканок. Но при всей универсальности курятины важно понимать, какие её части действительно полезны, а какие — лучше обходить стороной.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by Tom Ipri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая курица

Почему курица так популярна

Главное преимущество куриного мяса — низкая калорийность. В среднем 100 граммов продукта содержат всего около 110 калорий. При этом курица богата белком, легко усваивается организмом и подходит для диетического питания. Её можно употреблять людям, следящим за фигурой, спортсменам и тем, кто восстанавливается после болезней.

Куриное мясо также содержит витамины группы B, фосфор, калий и магний. Эти вещества необходимы для нормальной работы нервной системы, укрепления костей и поддержания энергетического обмена.

Самая полезная часть курицы

Безусловный лидер по пользе — куриная грудка. В ней минимум жира и практически отсутствует вредный холестерин. Именно поэтому грудку часто включают в рацион тех, кто придерживается здорового образа жизни или хочет похудеть.

Белое мясо грудки отличается нежной структурой и нейтральным вкусом, что делает его идеальной основой для множества блюд. Его можно отварить, запечь, приготовить на пару или гриле — при этом оно сохранит максимум полезных веществ.

Самая вредная часть курицы

Совсем другая история — куриная кожа. Несмотря на то что многие считают её самой вкусной частью, специалисты настоятельно советуют исключить её из рациона.

  • В кожице практически нет витаминов и микроэлементов.
  • Она содержит большое количество насыщенных жиров и холестерина.
  • При производстве курицы на коже могут оставаться следы хлора и других химических веществ, применяемых для обработки тушек.

Чтобы сохранить товарный вид, кожу часто покрывают специальными составами, которые при жарке превращаются в хрустящую корочку, но пользы организму не приносят. Поэтому регулярное употребление такой части может способствовать повышению уровня холестерина и проблемам с сосудами.

Что с крылышками и другими частями

Куриные крылья нельзя назвать опасными, однако и особой пользы в них немного. Основу крылышек составляет кожа, а для их приготовления обычно используют масло, маринады и специи. Всё это повышает калорийность и снижает питательную ценность блюда.

Бёдра и голени содержат больше жира, чем грудка, но богаты железом и витамином B12. Поэтому полностью исключать их из рациона не стоит — достаточно просто ограничить частоту употребления и выбирать щадящие способы приготовления.

Части, от которых лучше отказаться

Самой нежелательной частью считается гузка — хвостовидный жировой нарост. Она может содержать продукты распада жиров и скопления токсинов. Даже после термической обработки эта часть остаётся наименее безопасной.

Также стоит избегать употребления внутренних органов промышленной птицы. Печень, сердце и желудок нередко накапливают вредные вещества и продукты распада, особенно если куры выращивались с применением стимуляторов роста и антибиотиков.

Как готовить курицу, чтобы сохранить пользу

Куриное мясо полезно только при правильной термической обработке. Наиболее здоровыми способами считаются варка, тушение и приготовление на пару. При жарке на растительном масле или в панировке количество вредных соединений резко возрастает.

Если вы следите за питанием, отдавайте предпочтение варёной или запечённой курице без кожи, не злоупотребляйте специями и солью. Так вы сохраните не только вкус, но и пользу продукта.

Куриное мясо по праву считается универсальным продуктом: оно питательно, богато белком и при умеренном употреблении способствует укреплению здоровья. Однако выбирать следует с умом — полезнее всего куриная грудка, а вот кожу и гузку лучше оставить без внимания. Грамотный подход к выбору и приготовлению сделает курицу не просто вкусной, но и действительно полезной частью рациона.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
