Овощи становятся десертом: кабачковое варенье, покорившее сладкоежек — без желатина и горечи

Нежный аромат, лёгкая цитрусовая нотка и прозрачные кубики, сверкающие на солнце, — это не мёд и не цукаты, а варенье из кабачков с лимоном. Оно готовится просто, не требует желатина и получается удивительно густым и насыщенным. Такое лакомство приятно подать к чаю, использовать в выпечке или намазать на хрустящий тост.
Кабачок — продукт скромный, но в этом рецепте он раскрывается неожиданно. После долгого томления с сахаром и лимоном кусочки становятся мягкими и прозрачными, превращаясь в янтарные кубики, а цитрус придаёт десерту лёгкую кислинку и аромат свежести.
Главный секрет — правильная подготовка овощей и соблюдение температурных этапов. В этом варенье нет и намёка на горечь, а сладость сбалансирована настолько, что его не хочется ни разбавлять, ни уваривать дольше положенного.
Для варенья подойдут молодые кабачки с тонкой кожицей. Переспевшие экземпляры нужно очистить и удалить семена. Лимон выбирайте спелый, с ярко-жёлтой кожурой без зелёных пятен — именно от него зависит аромат и отсутствие горечи. Чтобы вкус был чистым, лимоны следует обдать кипятком, затем снять тонкий слой цедры и нарезать мякоть мелкими кубиками, предварительно вынув косточки.
Пропорции просты:
...добавить апельсин или имбирь?
Комбинация цитрусов и овощей даёт удивительные результаты. Апельсин делает вкус мягче и слаще, а имбирь придаёт лёгкую остринку. Такой вариант подойдёт тем, кто любит необычные джемы — аромат будет ближе к восточным сладостям.
...заменить сахар мёдом?
Можно, но мёд добавляют только в конце варки, чтобы он не потерял аромат. Пропорции — примерно 300 г мёда на килограмм готовых кабачков.
...сделать варенье без лимона?
Тогда стоит добавить немного лимонной кислоты (на кончике чайной ложки), иначе вкус получится пресным.
Миф 1. Варенье из кабачков — это просто сладкий салат.
Правда: При правильной варке оно по консистенции ближе к густому джему и прекрасно держит форму.
Миф 2. Лимон делает вкус слишком кислым.
Правда: Если соблюсти пропорции, лимон лишь добавляет свежесть и не «перебивает» сладость.
Миф 3. Без желатина варенье не загустеет.
Правда: Сахар и натуральные пектины в кожуре лимона делают массу плотной и тягучей.
— Как выбрать кабачки для варенья?
Идеальны молодые, без крупных семян и с нежной кожурой. Переспевшие требуют чистки и удаления сердцевины.
— Можно ли уменьшить количество сахара?
Да, но не более чем на 15%. При меньшей доле варенье может забродить или плохо храниться.
— Сколько хранится готовый продукт?
В закрытых банках — до года, при комнатной температуре до зимы, но лучше держать в прохладном месте.
— Подходит ли для мультиварки?
Да, но варите на режиме «тушение» без крышки, чтобы сироп не выкипал слишком быстро.
— С чем подавать варенье?
Оно отлично сочетается с сырниками, оладьями, запеканками, а также как начинка для пирогов.
Главное — не бояться экспериментировать: немного цедры, капля мёда или щепотка специй сделают варенье вашим фирменным, тем самым, которое хочется повторить снова и снова.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.