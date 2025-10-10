Домашний секрет идеального ужина: кетчуп, который делает всё вкуснее — от пасты до котлет

Кетчуп из кабачков — это один из самых удачных способов сохранить вкус лета в банке. Он получается густым, бархатным, с насыщенным ароматом специй и лёгкой овощной сладостью. Никаких добавок, консервантов или крахмала — только свежие кабачки, лук, томатная паста и немного фантазии.
Если в сезон урожая вы не знаете, куда девать десяток кабачков, — этот рецепт станет находкой. Соус универсален: им можно заправлять пасту, подавать к мясу, картошке или просто мазать на кусочек хлеба. А заготовка хранится всю зиму без потери вкуса.
Главное преимущество — простота. В отличие от классических томатных кетчупов, этот вариант не требует долгой уварки: кабачки дают мягкость и густоту сами по себе. Соус выходит шелковистым, с нежной консистенцией и лёгкой кислинкой.
Кроме того, рецепт можно адаптировать под свой вкус. Любите острее? Добавьте кайенский перец. Предпочитаете пряности? Используйте кардамон, куркуму или бадьян. Всё зависит от вашего настроения и аромата, который вы хотите запереть в банке.
Сложность: легко
Калорийность: 35,84 ккал / порция
Порций: 40
Время готовки: 1 час
Б/Ж/У: 0,74 г / 0,18 г / 7,84 г
Тип блюда: соус, заготовка
Подходит для: зимних запасов, гарниров, блюд из мяса и овощей
Кабачки — 1,5 кг
Лук репчатый — 500 г
Томатная паста — 500 г
Сахар — 100 г
Уксус яблочный 6% — 90 мл
Соль — 2 ч. л.
Перец чёрный горошком — 15 шт.
Гвоздика — 3 шт.
Кориандр (семена) — 0,5 ч. л.
Корица — по вкусу
Кайенский перец — по вкусу
Чесночный порошок — по вкусу
Для идеального кетчупа выбирайте молодые, упругие кабачки с тонкой кожицей. Если плоды уже зрелые — очистите их от шкурки, удалите семена и взвесьте именно чистую мякоть.
Нарежьте кабачки кубиками среднего размера. Лук нарежьте полукольцами.
В большую толстостенную кастрюлю налейте немного воды — достаточно, чтобы покрыть дно. Выложите туда кабачки и лук, посолите, накройте крышкой и поставьте на слабый огонь. Варите около 25 минут после закипания, пока овощи не станут мягкими.
Горячие овощи измельчите погружным блендером до гладкого состояния. Это удобно делать прямо в кастрюле — меньше посуды и потерь. Масса должна стать однородной, кремовой и без крупных кусочков.
Верните кастрюлю на плиту, включите слабый огонь. Всыпьте сахар, добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте до однородного красного цвета. Выбирайте пасту без крахмала и лишних добавок — от неё напрямую зависит вкус готового кетчупа.
Заверните гвоздику, кориандр и горошины перца в кусочек марли, завяжите узелком — получится букет гарни. Опустите его в кипящую массу. Варите соус около 20 минут, помешивая, чтобы он не пригорел.
Будьте осторожны: кетчуп густой, и горячие брызги могут "стрелять". Лучше варить с приоткрытой крышкой и деревянной лопаткой в руках.
Добавьте корицу, чесночный порошок и кайенский перец. Прогрейте ещё 5 минут, затем влейте яблочный уксус, перемешайте и снимите с огня.
Горячий кетчуп разлейте по стерилизованным банкам (объёмом 200-250 мл), плотно закрутите крышками. Переверните вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания. После этого уберите в прохладное место.
Используйте только эмалированную или нержавеющую кастрюлю. Алюминий реагирует с кислотой.
Не переваривайте овощи. Если кабачки станут водянистыми, кетчуп получится жидким.
Для густоты не нужен крахмал. Просто дайте соусу увариться естественным образом.
Пробуйте на вкус перед разливом. При желании добавьте немного сахара или соли.
Не бойтесь экспериментировать. Вкусно получается с добавлением запечённого перца или яблочного пюре.
Если хотите придать кетчупу лёгкую сладость и яркость, добавьте один запечённый болгарский перец. Просто очистите его от кожуры и семян, нарежьте и введите при измельчении блендером. Это придаст соусу насыщенный цвет и аромат.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный состав без загустителей
|Требует стерилизации банок
|Можно регулировать вкус
|Недолгий срок хранения после открытия
|Лёгкий способ переработки урожая
|Нужно постоянно следить при варке
|Универсальный соус к любым блюдам
|Может разбрызгиваться при кипении
Можно ли заменить яблочный уксус столовым?
Да, но берите 9% и уменьшите количество до 60 мл.
Как хранить готовый кетчуп?
В тёмном шкафу или погребе до 6 месяцев. После открытия — в холодильнике не более 10 дней.
Можно ли использовать томаты вместо пасты?
Да, но их нужно очистить от кожицы и уварить заранее до густоты.
