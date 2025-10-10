Когда хочется сытно и по-домашнему: солянка с колбасой, которая согревает лучше одеяла

Солянка с колбасой — одно из тех блюд, которые объединяют всю семью за столом. Аромат копчёностей, солёных огурцов и специй наполняет кухню ощущением уюта и чего-то по-настоящему домашнего. Это не просто суп — это густое, сытное, пряное блюдо, в котором каждый ингредиент звучит ярко и в то же время гармонично.

Шведы гордятся своими котлетами, французы — луковым супом, а у нас есть солянка — народная классика с бесконечным числом вариаций. Сегодня мы расскажем, как приготовить её по "ленивому" рецепту — без мяса, но с варёной и копчёной колбасой, грудинкой и всем тем, что делает солянку по-настоящему насыщенной.

Почему стоит выбрать солянку с колбасой

Главное преимущество этой версии — скорость. Не нужно варить бульон несколько часов: колбаса, грудинка и огуречный рассол создают богатый вкус буквально за полчаса.

Кроме того, в отличие от мясной сборной, этот вариант идеально подходит для будней. Продукты доступны, времени требуется минимум, а результат — достойный любого застолья.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сложность: средняя

Калорийность: 496,79 ккал / порция

Порций: 8

Готовка: 35 минут

Доп. время: 15 минут

Б/Ж/У: 17,54 г / 39,49 г / 17,42 г

Тип блюда: суп, первое блюдо

Подходит для: обеда, ужина

Ингредиенты на 8 порций

Колбаса варёная ("Докторская") — 300 г

Грудинка без кости — 300 г

Колбаса варёно-копчёная — 250 г

Картофель — 600 г

Солёные огурцы — 500 г

Огуречный рассол — 200 мл

Лук репчатый — 100 г

Оливки — 150 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Вода — 2,7 л

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Для подачи: лимон, каперсы, сметана

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Начните с картошки. Вымойте, очистите, нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю на 5 литров, залейте водой и поставьте на сильный огонь.

Пока вода закипает, займитесь колбасными изделиями: снимите оболочку и нарежьте варёную, копчёную колбасу и грудинку тонкой соломкой. Это придаст супу красивый, аппетитный вид.

Шаг 2. Обжарка копчёностей

Разогрейте сковороду с ложкой масла. Выложите грудинку и обжарьте до лёгкого румянца. Когда выделится немного жира, добавьте оба вида колбасы и готовьте 3-4 минуты, периодически помешивая.

Аромат в этот момент уже даст понять, что всё идёт правильно.

Шаг 3. Подготовка основы

Когда картофель закипит, снимите пену и варите 5 минут на умеренном огне. Не солите — впереди много солёных ингредиентов.

Затем добавьте в кастрюлю обжаренные копчёности, доведите до кипения и варите ещё 7-8 минут.

Шаг 4. Овощная поджарка

Пока варится суп, мелко нарежьте лук. Огурцы достаньте из рассола и нарежьте тонкой соломкой или мелкими кубиками.

На той же сковороде, где жарились колбасы, разогрейте оставшееся масло. Обжарьте лук до мягкости и золотистого оттенка, затем добавьте огурцы. Потушите 2 минуты, введите томатную пасту, перемешайте и готовьте ещё пару минут — масса должна стать густой и ароматной.

Шаг 5. Собираем солянку

Переложите содержимое сковороды в кастрюлю. Добавьте огуречный рассол, лавровый лист и доведите суп до кипения. Варите ещё 5 минут, пока картофель полностью не станет мягким.

Попробуйте бульон: если солоноватости мало — досолите. Поперчите по вкусу.

Шаг 6. Финальные штрихи

Добавьте оливки, дождитесь закипания и выключите плиту. Дайте солянке настояться 10-15 минут под крышкой — за это время вкус станет глубже и гармоничнее.

Шаг 7. Подача

Разлейте по тарелкам, добавьте ломтик лимона и немного каперсов. Подавайте со сметаной — её сливочная мягкость сбалансирует кислоту рассола и огурцов.

Советы шаг за шагом

Огурцы и картофель не варите вместе. Из-за кислоты картошка останется стеклянной. Если хотите лёгкий вариант, используйте варёные сосиски вместо грудинки. Огуречный рассол добавляйте в конце. Так вкус останется ярким, но не резким. Не экономьте на оливках. Лучше брать с косточками — они ароматнее. Солянка становится вкуснее на следующий день. Дайте ей ночь настояться в холодильнике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: добавить огурцы и рассол в самом начале.

→ Последствие: картошка не сварится.

→ Альтернатива: вводите кислые ингредиенты в конце, после готовности картофеля.

добавить огурцы и рассол в самом начале. → картошка не сварится. → вводите кислые ингредиенты в конце, после готовности картофеля. Ошибка: использовать слишком солёные колбасы.

→ Последствие: блюдо станет пересоленным.

→ Альтернатива: возьмите "Докторскую" или сосиски без избытка соли.

использовать слишком солёные колбасы. → блюдо станет пересоленным. → возьмите "Докторскую" или сосиски без избытка соли. Ошибка: переварить колбасу.

→ Последствие: она потеряет форму и вкус.

→ Альтернатива: добавляйте её ближе к середине варки.

А что если сделать постный вариант

Замените мясные продукты грибами, маслинами и фасолью. Вкус получится менее насыщенным, но ароматный лук, томат и рассол сохранят "соляночную" основу.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Готовится быстро и просто Высокая калорийность Насыщенный вкус без бульона Много соли Можно варьировать состав Хранится не более 2 суток Идеальна для холодного времени года Требует множества ингредиентов

FAQ

Можно ли приготовить солянку заранее?

Да, она только выиграет от настаивания. На следующий день вкус станет глубже.

Чем заменить рассол?

Можно добавить немного лимонного сока или каплю уксуса, но рассол даёт более "правильную" соляночную кислинку.

Подходит ли замороженный картофель?

Да, если нарезан кубиками и не содержит добавок. Просто уменьшите время варки на 5 минут.

Мифы и правда

Миф: настоящая солянка варится только на говядине.

Правда: раньше солянку называли "всякой", и в неё шло всё, что было в доме.

настоящая солянка варится только на говядине. раньше солянку называли "всякой", и в неё шло всё, что было в доме. Миф: нужно добавлять маслины и оливки одновременно.

Правда: достаточно одного вида — лучше того, что вам по вкусу.

нужно добавлять маслины и оливки одновременно. достаточно одного вида — лучше того, что вам по вкусу. Миф: без каперсов солянка не солянка.

Правда: каперсы — украшение, но не обязательный элемент.

Три интересных факта