Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удалили все аккаунты? Ваш цифровой след все равно останется в интернете
Плоский живот после 40 — реально: четыре упражнения, которые меняют тело за две недели
Невидимый хищник на грани: как совершенство эволюции стало ловушкой для снежных барсов
Она живёт за чужой счёт и прикидывается символом любви: правда о растении-обманщике
Очаровашка с тёмной стороной: зверёк, из-за которого люди теряют сон и деньги
Одна ошибка в объявлении — и квартира зависает на месяцы: что убивает интерес покупателей
Рекламе верить нельзя — уходу можно: вот что реально работает против выпадения
Николь Кидман после развода: как актриса держится на публике и что происходит в её жизни
Убийца птиц, ставший символом страха: что скрывает легенда о пауке размером с тарелку

Капуста, что поёт под гнётом: старинный способ квашения, от которого пахнет детством и зимой

1:39
Еда

Квашеная капуста — одно из тех блюд, что не стареют. Её хруст, кисловатый вкус и свежий аромат неизменно возвращают к воспоминаниям о зимних вечерах, когда на столе стояла миска с квашеной закуской и картошкой из печи. Сегодня мы расскажем, как приготовить идеальную квашеную капусту в кастрюле — просто, без излишеств и с гарантией успеха.

Квашенная капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Квашенная капуста

Почему стоит выбрать кастрюлю

Не у всех дома найдётся большая кадка или деревянная бочка, но почти у каждого есть эмалированная кастрюля. Она не впитывает запахи, легко моется и идеально подходит для ферментации. Главное — не использовать алюминиевую посуду: металл вступает в реакцию с кислотой и может испортить вкус. Лучше всего подойдут крепкие эмалированные кастрюли с ровным дном и плотной крышкой.

Классический набор ингредиентов — капуста, морковь и соль. Но если хочется добавить интересные нотки, можно использовать яблоко, клюкву, тмин или бруснику. Эти добавки не входят в базовый рецепт, но превращают обычную квашеную капусту в гастрономическое удовольствие.

Подготовка овощей

Для квашения выбирайте плотные кочаны зимних сортов. Они содержат больше сахаров, что ускоряет процесс брожения. Капусту очищают от верхних листьев, шинкуют тонко и ровно — слишком крупные куски не успеют промариноваться равномерно. Морковь лучше натереть на крупной тёрке: она придаёт сладость и красивый цвет.

Некоторые хозяйки любят добавлять кислое яблоко — оно делает капусту нежнее. Клюква же придаёт лёгкую кислинку и насыщенный аромат. Эти компоненты не обязательны, но создают тонкие вкусовые переходы.

Солим и перемешиваем

Соль выбирайте только каменную, не йодированную — она не мешает естественному брожению. На два килограмма капусты потребуется примерно 50 граммов соли. Если положить меньше, капуста может испортиться, а если больше — получится слишком солёной.

В большой миске или тазу перемешайте капусту с морковью, солью и, при желании, добавками. Затем тщательно помните руками — до появления сока. Этот рассол станет основой естественной ферментации.

Укладываем под гнёт

На дно кастрюли положите несколько вымытых капустных листьев — они защитят нижний слой от контакта с металлом. Далее выложите капусту слоями, плотно утрамбовывая каждый, чтобы удалить воздух. Сверху прикройте листьями и накройте чистой марлей.

Теперь нужно установить гнёт: это может быть деревянный кружок или тарелка, а сверху — банка с водой. Давление должно быть равномерным, чтобы сок полностью покрывал капусту. Если жидкости не хватает, слегка надавите — она появится.

Терпение — главный ингредиент

Первые три-четыре дня капуста должна стоять при температуре 18-20 °C. Это идеальные условия для начала брожения. Каждый день её нужно протыкать длинной деревянной палочкой — чтобы выпустить газы, образующиеся при ферментации, и снять пену.

Запах на этом этапе может быть резким — это нормально. Главное — не допускать образования плесени: если она появилась, аккуратно удалите её и замените верхние листья.

Через четыре дня капуста приобретёт приятный хруст и аромат. На этом этапе можно попробовать: если вкус устраивает — пора перекладывать в банки. Если хочется более кислый вариант — оставьте ещё на сутки-другие.

Хранение

Готовую капусту раскладывают по чистым стеклянным банкам и плотно закрывают крышками. Хранить её лучше всего в холодильнике или подвале при температуре от 0 до +5 °C. В таких условиях она сохранится до весны.

Чтобы вкус оставался стабильным, не набирайте капусту грязной ложкой — любые бактерии могут нарушить микрофлору рассола.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сложность: легко
Калорийность: 31,49 ккал / порция
Порций: 20
Время готовки: 20 минут
Доп. время: 72 часа
Б/Ж/У: 1,9 г / 0,13 г / 5,67 г
Тип блюда: квашение, заготовка
Подходит для: обеда, перекуса, ужина, веганов и вегетарианцев

Ингредиенты на 20 порций

  • Капуста белокочанная — 2 кг

  • Морковь — 100 г

  • Соль — 50 г

По желанию:

  • Клюква — 40 г

  • Яблоко — 100 г

  • Тмин — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Снимите с кочанов наружные листья, отложите их в сторону. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, морковь натрите на крупной тёрке.

Шаг 2. В большой миске соедините капусту, морковь и, по желанию, яблоко, клюкву или тмин. Посолите и тщательно перемешайте руками до появления сока.

Шаг 3. На дно эмалированной кастрюли уложите капустные листья. Выложите подготовленную массу слоями, каждый слой хорошо утрамбуйте.

Шаг 4. Накройте капусту листьями, затем марлей. Сверху положите деревянный круг или тарелку и установите гнёт (например, банку с водой).

Шаг 5. Оставьте кваситься при температуре 18-20 °C на 3-4 дня. Ежедневно прокалывайте капусту палочкой и снимайте пену.

Шаг 6. Готовую капусту разложите по банкам, закройте крышками и уберите в холодильник.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте плотные кочаны зимних сортов — они хрустят и не расползаются.

  2. Используйте только каменную соль.

  3. Не добавляйте воду — капуста должна выделить собственный сок.

  4. Следите, чтобы рассол полностью покрывал содержимое.

  5. Если в доме жарко, уберите кастрюлю в прохладное место.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: капуста не выделила достаточно сока.
    Последствие: верхний слой может заветриться и испортиться.
    Альтернатива: добавьте немного солёной воды (1 ч. л. соли на стакан воды).
  • Ошибка: используется йодированная соль.
    Последствие: брожение замедляется, капуста становится мягкой.
    Альтернатива: каменная или морская соль без добавок.
  • Ошибка: капуста хранится при комнатной температуре.
    Последствие: перекисание и потеря хруста.
    Альтернатива: холодильник или подвал.

Плюсы и минусы квашения

Плюсы Минусы
Естественная ферментация без уксуса Требует несколько дней ожидания
Сохраняет витамины и клетчатку Не подходит тем, кто ограничивает соль
Простые ингредиенты Нужно следить за чистотой посуды
Долгое хранение без консервантов Может появиться плесень при нарушении технологии

Три интересных факта

  • Капусту квасят в России с XI века — это один из древнейших способов заготовки овощей.
  • В 100 г продукта содержится до 20 % дневной нормы витамина C.
  • В Корее аналог квашеной капусты — кимчи — считается национальным достоянием.

Исторический контекст

  • Первые письменные упоминания о квашении встречаются в древнекитайских хрониках времён строительства Великой стены.
  • В Европе технология распространилась через Германию, где появилась "sauerkraut" — прародитель современного рецепта.
  • В России квашеная капуста вошла в рацион солдат и крестьян, став символом зимней кухни.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Еда и рецепты
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Удалили все аккаунты? Ваш цифровой след все равно останется в интернете
Плоский живот после 40 — реально: четыре упражнения, которые меняют тело за две недели
Невидимый хищник на грани: как совершенство эволюции стало ловушкой для снежных барсов
Она живёт за чужой счёт и прикидывается символом любви: правда о растении-обманщике
Капуста, что поёт под гнётом: старинный способ квашения, от которого пахнет детством и зимой
Очаровашка с тёмной стороной: зверёк, из-за которого люди теряют сон и деньги
Одна ошибка в объявлении — и квартира зависает на месяцы: что убивает интерес покупателей
Рекламе верить нельзя — уходу можно: вот что реально работает против выпадения
Николь Кидман после развода: как актриса держится на публике и что происходит в её жизни
Убийца птиц, ставший символом страха: что скрывает легенда о пауке размером с тарелку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.