Откажитесь от привычной выпечки: попробуйте пирог с картофелем и этим сыром, и вы не пожалеете

Когда в окна ложится первый октябрьский туман, хочется не спешить. Хочется включить духовку, укутаться в плед и приготовить что-то, что пахнет домом. Этот пирог с канкуайотом, картофелем и ветчиной именно из таких блюд — простых, искренних и невероятно тёплых.
Он не требует редких ингредиентов и длинных приготовлений. Всё, что нужно, — немного хороших продуктов и щепотка настроения. В результате вы получаете золотистый, ароматный пирог с нежной начинкой и хрустящим краем — идеальный ответ холодным дням.
Главный герой рецепта — канкуайот (или cancoillotte), плавленый сыр из региона Франш-Конте. Он содержит совсем немного жира, но при этом обладает ярким сливочным вкусом и восхитительной тягучестью. В тандеме с картофелем и ветчиной получается сочетание, которое невозможно не полюбить.
Хрустящее слоёное тесто, тающая начинка, лёгкий аромат мускатного ореха — всё это превращает обычный ужин в кулинарный праздник, пишет legourmeur.fr.
1 упаковка слоёного теста
500 г картофеля (лучше сорта Шарлотка или Монализа)
1 банка чесночного канкуайота
4 ломтика варёной ветчины
3 жёлтых лука
10 ст. л. сухого белого вина
2 яйца
5 ст. л. молока
Сливочное масло, оливковое масло
Соль, перец, тёртый мускатный орех
Подготовьте лук. Нарежьте его и обжарьте на смеси сливочного и оливкового масла до мягкости. Посолите, добавьте вино и дайте выпариться, пока лук не станет почти карамельным.
Подготовьте картофель. Очистите клубни и нарежьте тонкими кружочками при помощи мандолины.
Нарежьте ветчину. Кубиками или тонкими полосками.
Смешайте заливку. В миске соедините канкуайот, яйца, молоко, мускатный орех, соль и перец. Получится кремовая масса.
Соберите пирог.
Выложите тесто в форму и наколите вилкой дно.
Слой лука.
Слой ветчины.
Кружочки картофеля в форме розетки.
Аккуратно залейте смесью с канкуайотом.
Запекайте. При 170 °C около часа — до золотистой корочки и мягкости картофеля.
|Вариант
|Особенность
|Вкус
|Калорийность
|Сложность
|Классический (ветчина и лук)
|Нежная текстура
|Сбалансированный
|Средняя
|Простая
|С грибами и беконом
|Более насыщенный
|Пикантный, дымный
|Выше
|Средняя
|С цукини и луком-пореем
|Лёгкий овощной вариант
|Мягкий, свежий
|Ниже
|Простая
|С копчёной курицей
|Белковый и плотный
|Яркий, ароматный
|Средняя
|Средняя
Используйте тонкие ломтики картофеля. Так он пропечётся равномерно и сохранит форму.
Не торопитесь с луком. Чем дольше он томится, тем слаще становится вкус.
Выбирайте качественный канкуайот. Он бывает чесночный, с травами или классический — любой подойдёт.
Дайте пирогу "отдохнуть". После духовки пусть постоит 10 минут, чтобы начинка стабилизировалась.
Подача. Тёплый пирог идеально сочетается с салатом из молодых листьев и ореховой заправкой.
|Ошибка
|Что произойдёт
|Как исправить
|Картофель нарезан толсто
|Начинка останется сырой
|Используйте мандолину или нож для сыра
|Перепекли тесто
|Края подгорят, центр пересохнет
|Уменьшите температуру до 160 °C и следите за цветом
|Слишком много соли
|Потеряется вкус сыра
|Используйте несолёную ветчину и мягкое масло
|Не остудили перед нарезкой
|Начинка "поплывёт"
|Оставьте на 10-15 минут перед подачей
А что если заменить ветчину? Хрустящий бекон или копчёная грудинка сделают вкус ярче.
А если хочется без мяса? Используйте обжаренные грибы или лук-порей — получится ароматный вегетарианский вариант.
А что если добавить немного сыра сверху? Слой тёртого грюйера или комте даст идеальную корочку.
|Плюсы
|Минусы
|Насыщенный вкус и простое приготовление
|Требует час запекания
|Подходит для ужина и обеда
|Не хранится дольше 2 суток
|Универсальная основа для экспериментов
|Не найти канкуайот в обычных супермаркетах
|Отлично разогревается
|Калорийность выше средней
Можно ли использовать другой сыр?
Да, замените канкуайот мягким плавленым сыром или смесью рикотты и грюйера.
Как разогревать пирог?
В духовке при 160 °C 10-15 минут. В микроволновке он потеряет хруст.
Можно ли приготовить заранее?
Да, соберите пирог вечером, а запеките утром — тесто не размокнет.
Что подать к пирогу?
Салат из шпината, грецкие орехи и немного мёдово-горчичной заправки.
Можно ли замораживать?
Да, но лучше без запекания: соберите, заморозьте, потом запеките дольше на 10 минут.
Миф: канкуайот — жирный сыр.
Правда: наоборот, это один из самых лёгких плавленых сыров — всего около 8% жира.
Миф: картофельное тесто делает пирог тяжёлым.
Правда: при тонкой нарезке блюдо получается воздушным и не перегружает желудок.
Миф: без сливок не будет кремовости.
Правда: канкуайот и молоко дают ту же нежность, но без лишнего жира.
Канкуайот — кулинарная гордость региона Франш-Конте на востоке Франции. Его готовили ещё в XVII веке, растапливая остатки сыра с молоком. Этот способ позволял ничего не выбрасывать и создавать новый продукт с мягкой текстурой.
С тех пор сыр стал символом домашней кухни региона. Его добавляют в картофельные гратены, пироги, омлеты и даже подают тёплым с чесноком и вином. Сегодня канкуайот возвращается в моду — как элемент простой, искренней гастрономии.
