Забудьте про яйца и масло: это песочное печенье с йогуртом покорит вас нежностью — простой рецепт

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми удачными. Песочное печенье с йогуртом — именно такое: нежное, рассыпчатое и ароматное, оно идеально подходит для лёгкого завтрака или домашнего перекуса. Без яиц, без лишнего масла, но с тем самым вкусом домашней выпечки, который ассоциируется с уютом и теплом кухни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Печенье

Почему этот рецепт стоит попробовать

Это печенье — отличный вариант для тех, кто следит за питанием или избегает яиц. Благодаря йогурту тесто получается мягким, а внутри печенье остаётся чуть влажным. При этом оно прекрасно подрумянивается, не теряя своей формы.

Бонус — готовится всё буквально за 20 минут и без миксера. Достаточно одной миски, ложки и хорошего настроения, уверяет blog.giallozafferano.it.

Ингредиенты

Мука — 300 г (можно использовать муку 1-го сорта или цельнозерновую)

Йогурт — 125 г (натуральный, без добавок)

Сахар — 80 г

Растительное масло — 80 г

Разрыхлитель — 8 г

Пошаговое приготовление

Смешайте основу. В глубокой миске соедините йогурт и сахар. Перемешивайте ложкой до тех пор, пока сахар почти полностью не растворится. Добавьте масло. Влейте растительное масло и снова тщательно размешайте — смесь станет более кремовой. Введите сухие ингредиенты. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте к йогуртовой смеси, вымешивая руками. Тесто должно стать мягким, но не липким. Формируйте печенье. Раскатайте тесто скалкой до толщины 5 мм и вырежьте фигурки — сердечки, звёзды, цветочки. Выпекайте. Переложите заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Пеките 10-12 минут до лёгкого золотистого цвета. Украсьте. Для праздничного варианта можно добавить в центр ореховую пасту или варенье и накрыть сверху вторым мини-печеньем.

Сравнение: чем это печенье отличается от классического

Параметр Классическое песочное С йогуртом без яиц Основной жир Сливочное масло Растительное масло Влажность Более сухое Нежное и мягкое Вкус Сливочный Лёгкий, с кислинкой Калорийность ~480 ккал/100 г ~340 ккал/100 г Сложность Средняя Минимальная

Советы шаг за шагом

Выбор йогурта. Лучше всего использовать густой греческий или домашний натуральный йогурт без сахара. Контроль теста. Если оно получается липким — добавьте немного муки; если слишком тугое — столовую ложку йогурта. Ароматы. В тесто можно добавить тёртую цедру лимона, ваниль или корицу. Золотистая корочка. Чтобы печенье слегка подрумянилось, в конце можно включить режим "конвекция" на 2 минуты. Украшение. Посыпьте готовое печенье сахарной пудрой или макайте один край в растопленный шоколад.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как исправить Использование жидкого йогурта Тесто расплывётся Используйте густой йогурт или добавьте ложку муки Пересушивание в духовке Твёрдое печенье Сократите время выпечки на 2 минуты Много масла Теряет форму, жирный вкус Соблюдайте пропорции 1:1 с йогуртом Отсутствие просеивания муки Плотная текстура Всегда просеивайте муку и разрыхлитель вместе

А что если…

А что если заменить муку? Можно использовать овсяную или рисовую — получится более диетический вариант.

А если хочется без сахара? Добавьте банановое пюре или мёд, но помните: тесто станет мягче, и время выпечки может немного увеличиться.

А что если добавить орехи? Измельчённые миндаль или фундук придадут печенью аромат и лёгкий хруст.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Без яиц и молочного жира Менее рассыпчатое, чем классическое Подходит для детей и вегетарианцев Не хранится дольше 3 дней Готовится за 20 минут Требует аккуратного контроля выпечки Универсальное тесто для фигурного печенья Не подходит для глазури с высокой влажностью

FAQ

Можно ли сделать безглютеновую версию?

Да, подойдёт смесь рисовой и кукурузной муки в соотношении 2:1.

Можно ли заменить масло сливочным?

Да, но вкус станет более насыщенным, а структура — плотнее.

Сколько хранится печенье?

В герметичной банке при комнатной температуре — до 3 суток.

Можно ли замораживать тесто?

Да, оно отлично хранится в морозилке до 1 месяца.

Как сделать печенье более ароматным?

Добавьте щепотку ванилина или каплю миндального экстракта.

Мифы и правда

Миф: без яиц печенье не поднимется.

Правда: роль яиц заменяет разрыхлитель — он делает тесто воздушным.

Миф: йогурт делает тесто кислым.

Правда: при выпечке кислинка исчезает, остаётся лишь лёгкая свежесть.

Миф: без сливочного масла вкус будет "плоским".

Правда: растительное масло делает печенье мягче и легче по калорийности.

Исторический контекст

Первые рецепты песочного теста появились во Франции ещё в XVI веке. Тогда оно состояло всего из трёх ингредиентов — муки, сахара и масла. Со временем рецепт распространился по Европе, и в разных странах появились свои версии.

В Италии и Испании хозяйки часто заменяли часть масла йогуртом или оливковым маслом — так выпечка становилась менее жирной и дольше сохраняла свежесть. Современное песочное печенье без яиц — наследник этой традиции: простое, ароматное и универсальное.

Три интересных факта