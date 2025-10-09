Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из саванны — в российскую котлету: история продукта, которого стыдится Австралия
Этот материал заменит плитку навсегда: он легче, прочнее и клеится на обычный плиточный клей
Ваше тело не устало от тренировок — оно обороняется: сигнал, который нельзя пропустить
Снова вернуть земле дыхание: секрет осеннего ухода от опытных дачников, чтобы весной грядки ожили
Поцелуй, который не навредит: есть лишь одно место, где животное можно тронуть губами
Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики
Чёрный как ночь, уверенный как танк: китайский кроссовер, который перестал играть в дешёвый стиль
Когда космос щёлкает: как зонд NASA поймал магнитные переключения у Земли
Долларовая лихорадка заканчивается? Золото меняет баланс сил на мировом рынке

Аромат на весь дом и те самые сырные нити: этот секретный способ запекания риса покорит ваших гостей

7:47
Еда

Аромат запечённого риса с расплавленным сыром, золотистой корочкой и мягкими кусочками ветчины — это вкус настоящего домашнего уюта. Такое блюдо идеально подходит для воскресного обеда, встречи с друзьями или просто для тех вечеров, когда хочется чего-то сытного, тягучего и по-настоящему аппетитного.

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Этот вариант запечённого риса отличается от классического рецепта с томатным соусом и моцареллой. Здесь главную роль играют сливочность, сырный аромат и лёгкая сладость горошка. Всё вместе образует гармоничное сочетание, от которого сложно оторваться.

Основная идея блюда

В отличие от красного запечённого риса, этот вариант можно назвать "белым гратеном". Основа — рис Карнароли, ветчина, зелёный горошек, сливочное масло и копчёная скаморца — итальянский сыр с нежным ароматом дымка. Его тягучая текстура после запекания создаёт тот самый эффект "сырных нитей", который делает блюдо особенно соблазнительным, пишет ricette.giallozafferano.it.

Ингредиенты (на форму 34x23 см)

  • Рис Карнароли — 1 кг

  • Варёная ветчина, нарезанная кубиками — 400 г

  • Копчёная скаморца — 300 г

  • Горошек зелёный — 250 г

  • Пармиджано-Реджано (натёртый) — 100 г

  • Сливочное масло — 200 г

  • Цельное молоко — 100 мл

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль — по вкусу

"Данные о пищевой ценности предоставлены компанией Edamam и носят ориентировочный характер", — пояснили в пресс-службе Edamam.

Пищевая ценность на порцию:
Энергия — 745,7 ккал | Белки — 26,9 г | Жиры — 31,7 г | Углеводы — 85,7 г | Пищевые волокна — 4,7 г | Холестерин — 114,8 мг | Натрий — 678 мг

Пошаговое приготовление

  1. Отварите рис. Засыпьте рис в кипящую подсоленную воду и варите на 3-4 минуты меньше, чем указано на упаковке. Он должен быть слегка недоваренным, ведь доготовится в духовке.

  2. Приготовьте горошек. В кастрюле растопите 20 г сливочного масла, добавьте горошек и готовьте на слабом огне около 5 минут. В конце слегка посолите.

  3. Соедините компоненты. Слейте воду с риса и вмешайте оставшееся масло, молоко и 80 г натёртого пармезана.

  4. Добавьте начинку. Нарежьте скаморцу кусочками, перемешайте с ветчиной, яйцом и горошком. Всё аккуратно соедините с рисом.

  5. Формируем и запекаем. Выложите массу в форму, разровняйте, посыпьте остатками сыра и кусочками скаморцы. Запекайте при 220 °C в режиме "Гриль" 15-20 минут до золотистой корочки.

Сравнение: разные виды запекания риса

Вид запекания Вкус и консистенция Время Особенности
Классический (с томатами) Кисловато-сладкий, сочный 35 мин Требует соуса и моцареллы
Белый с ветчиной Сливочный, сырный, тягучий 20 мин Подходит для детей
Вегетарианский (с овощами) Лёгкий, ароматный 25 мин Можно добавить брокколи, цукини
Праздничный (с грибами и сливками) Насыщенный, пикантный 30 мин Идеален к белому вину

Советы шаг за шагом

  1. Выбор риса. Лучше использовать Карнароли или Арборио — они сохраняют форму, но остаются кремовыми.

  2. Не переварите! Секрет структуры — слегка недоваренный рис, который доходит в духовке.

  3. Добавьте аромат. Чайная ложка мускатного ореха или чёрного перца придаст глубину вкуса.

  4. Используйте качественный сыр. Скаморца, моцарелла или качокавалло обеспечат нужную тягучесть.

  5. Гратен. Перед запеканием можно смазать поверхность растопленным сливочным маслом — корочка получится ярче и хрустящей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Как исправить
Переваренный рис Потеряет форму, станет кашей Варите на 3-4 минуты меньше нормы
Сыр слишком влажный Корочка не подрумянится Используйте копчёную скаморцу или подсушите сыр
Недостаток соли Вкус будет пресным Добавляйте соль постепенно на каждом этапе
Холодное молоко Масло свернётся при смешивании Используйте молоко комнатной температуры

А что если…

А что если добавить грибы? Тогда блюдо станет насыщеннее и подойдёт даже для праздничного стола.

А что если заменить ветчину? Можно использовать варёную колбасу, куриное филе или копчёный бекон — всё зависит от вкусов.

А если хочется без глютена? Просто выберите рис, сертифицированный как безглютеновый, и проверьте состав сыра.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Сытное, ароматное, понравится детям Калорийное, не подойдёт для диеты
Готовится без сложных ингредиентов Требует много сливочного масла
Отлично хранится и разогревается Теряет часть хруста после охлаждения

FAQ

Можно ли приготовить заранее?
Да, блюдо можно собрать утром, а запечь перед подачей.

Как хранить?
В холодильнике — до 3 дней. При заморозке разделите на порции и используйте в течение месяца.

Можно ли заменить молоко?
Да, подойдёт сливки 10-15 % или безлактозное молоко.

Как разогревать?
Лучше в духовке при 180 °C, чтобы сохранить корочку.

Какой сыр выбрать, если нет скаморцы?
Подойдёт моцарелла, качокавалло или молодой проволоне.

Мифы и правда

Миф: запечённый рис всегда должен быть с томатным соусом.
Правда: классика — не догма. Белые версии без помидоров не менее популярны в Италии.

Миф: жирные сыры делают блюдо вредным.
Правда: в умеренных количествах они обеспечивают кремовую текстуру и вкус без излишков калорий.

Миф: запеканка из риса не подходит для разогрева.
Правда: наоборот, после ночи в холодильнике вкус становится даже глубже.

Исторический контекст

Запекание риса появилось в Италии как способ использовать остатки готового ризотто. В Неаполе в XIX веке хозяйки смешивали рис с сыром и яйцом, формировали коржи и запекали до румяной корки. Со временем блюдо распространилось по всей стране, приобретая региональные варианты — с томатами, скаморцей, ветчиной или грибами.

В современных семьях запечённый рис стал альтернативой пасте и лазанье: он проще, питательнее и подходит даже тем, кто не ест глютен.

Три интересных факта

  1. Рис Карнароли считается "королём ризотто" благодаря способности впитывать жидкость, не теряя форму.

  2. Сыр скаморца производится из коровьего молока и коптится на буковой щепе, что придаёт ему деликатный вкус.

  3. В некоторых итальянских регионах белый запечённый рис подают с тёртым трюфелем — праздничный вариант для гурманов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Наука и техника
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Когда космос щёлкает: как зонд NASA поймал магнитные переключения у Земли
Китай ужесточает экспорт РЗМ: как новые правила изменят рынок
Аромат на весь дом и те самые сырные нити: этот секретный способ запекания риса покорит ваших гостей
Долларовая лихорадка заканчивается? Золото меняет баланс сил на мировом рынке
Россия опустеет через 10 лет: учёные назвали главную причину катастрофы
От подъёма к спаду: как рабочая неделя управляет нашей энергией без нашего ведома
Пальцы исчезли, уверенность осталась: зачем Волочкова фотошопит свои снимки, если ей нечего скрывать
Ближний Восток затаил дыхание: механизм мира в Газе
Ножницы как символ обновления: зачем мы интуитивно меняем внешность после кризисов
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.