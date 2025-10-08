Хитрый напиток: почему цикорий лучше чая и кофе

Диетолог, эксперт Роскачества и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина выделила преимущества цикория, особенно для людей с определёнными состояниями здоровья.
В интервью Ecosever эксперт отметила, что напиток способствует стабилизации сахара в крови, улучшает метаболизм, а также оказывает благотворное влияние на печень и сосуды.
Специалист утверждает, что употребление цикория показано практически всем. Особую пользу он приносит диабетикам, поскольку помогает контролировать уровень глюкозы. Людям, страдающим ожирением, цикорий полезен благодаря улучшению обменных процессов. Также он рекомендован при жировом гепатозе печени, так как способствует регенерации клеток этого органа, а также при холецистите и панкреатите.
Эксперт объясняет, что целебные свойства напитка обусловлены его природным составом. Отсутствие кофеина делает его безопасным для людей с повышенным артериальным давлением. Цикорий богат антиоксидантами, способствующими выведению вредных веществ и улучшению состояния сосудов, а также витаминами группы B.
Сюракшина отмечает, что цикорий — отличная альтернатива традиционным напиткам. В отличие от чая, содержащего тиамин, который может вызывать задержку жидкости и отеки, цикорий обладает мягким мочегонным эффектом.
