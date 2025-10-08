Хитрый напиток: почему цикорий лучше чая и кофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Диетолог, эксперт Роскачества и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина выделила преимущества цикория, особенно для людей с определёнными состояниями здоровья.

Кружка с цикорием
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кружка с цикорием

В интервью Ecosever эксперт отметила, что напиток способствует стабилизации сахара в крови, улучшает метаболизм, а также оказывает благотворное влияние на печень и сосуды.

Кому рекомендован цикорий

Специалист утверждает, что употребление цикория показано практически всем. Особую пользу он приносит диабетикам, поскольку помогает контролировать уровень глюкозы. Людям, страдающим ожирением, цикорий полезен благодаря улучшению обменных процессов. Также он рекомендован при жировом гепатозе печени, так как способствует регенерации клеток этого органа, а также при холецистите и панкреатите.

Состав и полезные свойства

Эксперт объясняет, что целебные свойства напитка обусловлены его природным составом. Отсутствие кофеина делает его безопасным для людей с повышенным артериальным давлением. Цикорий богат антиоксидантами, способствующими выведению вредных веществ и улучшению состояния сосудов, а также витаминами группы B.

Цикорий как альтернатива чаю и кофе

Сюракшина отмечает, что цикорий — отличная альтернатива традиционным напиткам. В отличие от чая, содержащего тиамин, который может вызывать задержку жидкости и отеки, цикорий обладает мягким мочегонным эффектом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
