Этот тёплый ужин пахнет осенью — сладкая тыква, кислое яблоко и сливочная фета

4:31
Еда

Этот рецепт — настоящий уют на тарелке. Сладковатая тыква, ароматный красный лук и кисловатые яблоки создают баланс вкусов, а нежная заливка из сливок, мёда и яиц превращает всё в аппетитное и питательное блюдо. Добавьте немного феты — и получите лёгкий ужин, который не только сытен, но и очень красив на вид.

Осенняя запеканка из тыквы с фетой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under GNU Free Documentation License
Осенняя запеканка из тыквы с фетой

Как подготовиться

Для шести порций вам понадобится форма размером примерно 30x17 см, пергамент, нож, сковорода и духовка. Подготовьте продукты: помойте яблоки, очистите лук и тыкву от кожуры и семян. Всё остальное — дело нескольких шагов.

Ингредиенты

Для основы:
Тыква — 800 г
Красный лук — 150 г
Яблоки — 3 шт. (около 450 г)
Сыр фета — 200 г
Растительное масло — 2 ст. л.

Для заливки:
Куриные яйца — 3 шт.
Сливки 33% — 105 г
Мёд — 3 ст. л.
Розмарин — 2 веточки
Корица — 1 г
Соль и смесь перцев — по вкусу

Как готовить

Шаг 1. Нарежьте лук кольцами, а тыкву — крупными кусочками. Обжарьте их на растительном масле до лёгкой золотистой корочки. Это придаст овощам насыщенный вкус.

Шаг 2. У яблок удалите сердцевину и кожуру, нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 3. Застелите форму для запекания пергаментом, смешайте яблоки с обжаренными овощами и выложите всё в форму ровным слоем.

Шаг 4. Приготовьте заливку. В миске соедините сливки и мёд, добавьте яйца и взбейте венчиком до однородности. Снимите листья розмарина со стеблей и положите в смесь. Всыпьте щепотку соли, немного перца и корицы. Залейте этой смесью яблоки с овощами.

Шаг 5. Нарежьте фету кубиками и распределите по поверхности. Поставьте форму в заранее разогретую духовку (180 °C) на 20 минут.

Когда блюдо подрумянится, достаньте его и слегка остудите. Перед подачей посыпьте смесью перцев — она подчеркнёт сладость тыквы и сливочность феты.

В чём секрет вкуса

Главная особенность блюда — сочетание трёх контрастных ингредиентов:

  • тыква добавляет мягкую сладость;

  • яблоки вносят лёгкую кислоту;

  • фета создаёт солёно-сливочный акцент.

А мёд и розмарин связывают всё воедино, придавая аромату глубину.

А что если заменить ингредиенты

Если феты нет под рукой, попробуйте брынзу или козий сыр — они также подойдут по текстуре. Для более пряного вкуса можно использовать тимьян вместо розмарина. А сливки легко заменить смесью сметаны и молока (1:1).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком сладкую тыкву.
    Последствие: вкус получится приторным.
    Альтернатива: выбирайте сорта с лёгкой сладостью (например, баттернат или мускатную).

  • Ошибка: нарезать ингредиенты слишком крупно.
    Последствие: не успеют пропечься за 20 минут.
    Альтернатива: делайте кусочки размером 2-3 см.

  • Ошибка: перепечь фету.
    Последствие: сыр потеряет нежность и станет сухим.
    Альтернатива: добавляйте фету ближе к концу или запекайте под фольгой.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Готовится быстро Требует предварительной обжарки овощей
Подходит для ужина и перекуса Лучше есть сразу, не хранить дольше суток
Полезный состав: овощи, белок, кальций При чрезмерном количестве мёда может быть слишком сладким

FAQ

Можно ли использовать замороженную тыкву?
Да, но перед обжаркой её нужно разморозить и хорошо обсушить, чтобы не выделялось лишней влаги.

Чем заменить сливки, если хочется снизить калорийность?
Подойдёт молоко 2,5% или нежирная сметана — блюдо получится менее жирным, но всё таким же ароматным.

Можно ли готовить без яиц?
Да, заливку можно сделать только из сливок, мёда и крахмала — получится более лёгкая консистенция.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
