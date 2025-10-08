Этот тёплый ужин пахнет осенью — сладкая тыква, кислое яблоко и сливочная фета

Этот рецепт — настоящий уют на тарелке. Сладковатая тыква, ароматный красный лук и кисловатые яблоки создают баланс вкусов, а нежная заливка из сливок, мёда и яиц превращает всё в аппетитное и питательное блюдо. Добавьте немного феты — и получите лёгкий ужин, который не только сытен, но и очень красив на вид.
Для шести порций вам понадобится форма размером примерно 30x17 см, пергамент, нож, сковорода и духовка. Подготовьте продукты: помойте яблоки, очистите лук и тыкву от кожуры и семян. Всё остальное — дело нескольких шагов.
Для основы:
Тыква — 800 г
Красный лук — 150 г
Яблоки — 3 шт. (около 450 г)
Сыр фета — 200 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Для заливки:
Куриные яйца — 3 шт.
Сливки 33% — 105 г
Мёд — 3 ст. л.
Розмарин — 2 веточки
Корица — 1 г
Соль и смесь перцев — по вкусу
Шаг 1. Нарежьте лук кольцами, а тыкву — крупными кусочками. Обжарьте их на растительном масле до лёгкой золотистой корочки. Это придаст овощам насыщенный вкус.
Шаг 2. У яблок удалите сердцевину и кожуру, нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 3. Застелите форму для запекания пергаментом, смешайте яблоки с обжаренными овощами и выложите всё в форму ровным слоем.
Шаг 4. Приготовьте заливку. В миске соедините сливки и мёд, добавьте яйца и взбейте венчиком до однородности. Снимите листья розмарина со стеблей и положите в смесь. Всыпьте щепотку соли, немного перца и корицы. Залейте этой смесью яблоки с овощами.
Шаг 5. Нарежьте фету кубиками и распределите по поверхности. Поставьте форму в заранее разогретую духовку (180 °C) на 20 минут.
Когда блюдо подрумянится, достаньте его и слегка остудите. Перед подачей посыпьте смесью перцев — она подчеркнёт сладость тыквы и сливочность феты.
Главная особенность блюда — сочетание трёх контрастных ингредиентов:
тыква добавляет мягкую сладость;
яблоки вносят лёгкую кислоту;
фета создаёт солёно-сливочный акцент.
А мёд и розмарин связывают всё воедино, придавая аромату глубину.
Если феты нет под рукой, попробуйте брынзу или козий сыр — они также подойдут по текстуре. Для более пряного вкуса можно использовать тимьян вместо розмарина. А сливки легко заменить смесью сметаны и молока (1:1).
Ошибка: использовать слишком сладкую тыкву.
Последствие: вкус получится приторным.
Альтернатива: выбирайте сорта с лёгкой сладостью (например, баттернат или мускатную).
Ошибка: нарезать ингредиенты слишком крупно.
Последствие: не успеют пропечься за 20 минут.
Альтернатива: делайте кусочки размером 2-3 см.
Ошибка: перепечь фету.
Последствие: сыр потеряет нежность и станет сухим.
Альтернатива: добавляйте фету ближе к концу или запекайте под фольгой.
|Плюсы
|Минусы
|Готовится быстро
|Требует предварительной обжарки овощей
|Подходит для ужина и перекуса
|Лучше есть сразу, не хранить дольше суток
|Полезный состав: овощи, белок, кальций
|При чрезмерном количестве мёда может быть слишком сладким
Можно ли использовать замороженную тыкву?
Да, но перед обжаркой её нужно разморозить и хорошо обсушить, чтобы не выделялось лишней влаги.
Чем заменить сливки, если хочется снизить калорийность?
Подойдёт молоко 2,5% или нежирная сметана — блюдо получится менее жирным, но всё таким же ароматным.
Можно ли готовить без яиц?
Да, заливку можно сделать только из сливок, мёда и крахмала — получится более лёгкая консистенция.
