Хрустят снаружи, тают внутри — рецепт пончиков, которые спасут любое утро

Эти пончики готовятся быстро и не требуют ни дрожжей, ни расстойки. Лимонный сок и цедра придают тесту лёгкий цитрусовый аромат, а золотистая корочка делает их особенно аппетитными. Такой десерт идеально подойдёт к утреннему чаю или как лёгкое угощение для гостей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пончики в сахарной пудре

Ингредиенты на 12 пончиков

Для теста:

Мука из пшена — 150 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Сахар — 50 г

Растительное масло — 2 ст. ложки

Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка

Для жарки:

Растительное масло — около 150 мл

Для украшения:

Сахарная пудра — по вкусу

Подготовка

Просейте пшённую муку, чтобы она насытилась воздухом и тесто получилось нежнее. Лимон тщательно вымойте и обсушите — понадобится и цедра, и сок. Подготовьте миску, миксер, тёрку и глубокую сковороду или фритюрницу.

Как приготовить

Взбить основу

В миске соедините яйцо и сахар. Взбейте миксером до пышной светлой массы. Это придаст пончикам лёгкость и воздушность.

Добавить аромат

Влейте 2 столовые ложки растительного масла, натрите цедру лимона и выжмите из него сок. Перемешайте на низкой скорости до однородности.

Замесить тесто

В отдельной миске соедините муку и разрыхлитель, затем высыпьте их в яично-лимонную смесь. Замешайте мягкое и слегка липкое тесто. Если оно прилипает к рукам, смажьте ладони небольшим количеством масла.

Обжарить пончики

Разогрейте в глубокой сковороде или сотейнике масло до средней температуры. Формируйте из теста небольшие шарики диаметром 2-3 см и аккуратно опускайте их в масло. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Совет: не жарьте все сразу — выкладывайте пончики партиями, чтобы они не слипались и прожаривались равномерно.

Подать красиво

Остывшие пончики присыпьте сахарной пудрой. Можно также добавить немного тёртой лимонной цедры сверху для аромата или подать с мёдом, вареньем или сгущённым молоком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком высокая температура масла.

Последствие: пончики подгорают снаружи и остаются сырыми внутри.

Альтернатива: поддерживайте умеренный огонь и проверяйте готовность первой партии.

Полезные советы

для более выраженного вкуса добавьте в тесто щепотку ванили или кардамона;

если нет пшённой муки, можно смешать пшеничную и рисовую — пончики будут нежными и хрустящими;

остатки теста можно обжарить в виде мини-шариков и использовать как украшение к десертам.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы Готовятся быстро, без дрожжей Жарка требует контроля температуры Нежная текстура и аромат лимона Калорийность выше, чем у запечённых десертов Подходят для завтрака и чаепития Не хранятся долго — вкуснее свежими

А что если запечь пончики

Тем, кто предпочитает более диетический вариант, можно запечь пончики в духовке. Выложите заготовки на пергамент и выпекайте при 180 °C около 20 минут до лёгкого зарумянивания. Так они сохранят лимонный аромат, но будут менее жирными.