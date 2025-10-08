Хрустят снаружи, тают внутри — рецепт пончиков, которые спасут любое утро

Эти пончики готовятся быстро и не требуют ни дрожжей, ни расстойки. Лимонный сок и цедра придают тесту лёгкий цитрусовый аромат, а золотистая корочка делает их особенно аппетитными. Такой десерт идеально подойдёт к утреннему чаю или как лёгкое угощение для гостей.
Для теста:
Мука из пшена — 150 г
Куриное яйцо — 1 шт.
Лимон — 1 шт.
Сахар — 50 г
Растительное масло — 2 ст. ложки
Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка
Для жарки:
Растительное масло — около 150 мл
Для украшения:
Сахарная пудра — по вкусу
Просейте пшённую муку, чтобы она насытилась воздухом и тесто получилось нежнее. Лимон тщательно вымойте и обсушите — понадобится и цедра, и сок. Подготовьте миску, миксер, тёрку и глубокую сковороду или фритюрницу.
В миске соедините яйцо и сахар. Взбейте миксером до пышной светлой массы. Это придаст пончикам лёгкость и воздушность.
Влейте 2 столовые ложки растительного масла, натрите цедру лимона и выжмите из него сок. Перемешайте на низкой скорости до однородности.
В отдельной миске соедините муку и разрыхлитель, затем высыпьте их в яично-лимонную смесь. Замешайте мягкое и слегка липкое тесто. Если оно прилипает к рукам, смажьте ладони небольшим количеством масла.
Разогрейте в глубокой сковороде или сотейнике масло до средней температуры. Формируйте из теста небольшие шарики диаметром 2-3 см и аккуратно опускайте их в масло. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Совет: не жарьте все сразу — выкладывайте пончики партиями, чтобы они не слипались и прожаривались равномерно.
Остывшие пончики присыпьте сахарной пудрой. Можно также добавить немного тёртой лимонной цедры сверху для аромата или подать с мёдом, вареньем или сгущённым молоком.
Ошибка: слишком высокая температура масла.
Последствие: пончики подгорают снаружи и остаются сырыми внутри.
Альтернатива: поддерживайте умеренный огонь и проверяйте готовность первой партии.
для более выраженного вкуса добавьте в тесто щепотку ванили или кардамона;
если нет пшённой муки, можно смешать пшеничную и рисовую — пончики будут нежными и хрустящими;
остатки теста можно обжарить в виде мини-шариков и использовать как украшение к десертам.
|Плюсы
|Минусы
|Готовятся быстро, без дрожжей
|Жарка требует контроля температуры
|Нежная текстура и аромат лимона
|Калорийность выше, чем у запечённых десертов
|Подходят для завтрака и чаепития
|Не хранятся долго — вкуснее свежими
Тем, кто предпочитает более диетический вариант, можно запечь пончики в духовке. Выложите заготовки на пергамент и выпекайте при 180 °C около 20 минут до лёгкого зарумянивания. Так они сохранят лимонный аромат, но будут менее жирными.
