Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет сияющего унитаза нашли не клинеры, а домохозяйки: рецепт проще яичницы
Сухой воздух от обогревателей ослабляет иммунитет — врачи предупреждают о скрытой опасности зимнего тепла
Когда 2 года — не возраст: почему китайские кроссоверы с пробегом продаются как горячие пирожки
Материал с характером: он вернулся из бунтарских 80-х, чтобы разрушить серость осенних пальто
Подводный мир с запретным входом: куда не решаются погружаться даже военные субмарины
Крупный штраф за крошку хлеба: как забота о птицах стала в Москве поводом для наказания
Проволочник не спит даже зимой — это средство лишает его шансов: земля сама выгоняет личинок
Новогодние каникулы удлинились — путешественники перевернули рынок: что происходит
Уксус против жира: диета начинается с надежды, а заканчивается гастритом — врачи бьют тревогу

Мясо в плове будет таять во рту, а не жеваться как резина: вся хитрость в одном простом шаге

5:14
Еда

Плов — одно из тех блюд, которые способны украсить даже праздничный стол. Особенно когда речь идёт не о банальном гарнире вроде картошки, а о насыщенном, ароматном, рассыпчатом рисе с мягким мясом. Однако у многих хозяек и кулинаров есть общая проблема: мясо после готовки оказывается жёстким, волокнистым, и вся гармония блюда рушится. Чтобы этого избежать, стоит воспользоваться проверённой временем хитростью, которой нередко пользуются профессиональные повара.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Как сделать мясо для плова мягким и сочным

Главная ошибка — добавлять сырое мясо прямо к рису и овощам. При этом волокна не успевают смягчиться, и в итоге даже при правильно приготовленном рисе кусочки мяса остаются сухими. Чтобы этого не произошло, мясо сначала нужно обжарить.

Лучше всего использовать казан или толстостенную кастрюлю. В разогретом растительном масле мясо следует слегка подрумянить, добавив немного соли, перца и любимых специй. Когда появится аппетитная золотистая корочка, мясо заливают горячей водой и тушат под крышкой до тех пор, пока оно не станет мягким. Такой способ позволяет сохранить соки внутри и делает структуру волокон нежной.

После тушения мясо впитывает аромат приправ и становится идеальной основой для будущего плова. Особенно хорошо этот метод работает с говядиной и бараниной, ведь эти виды мяса нередко оказываются жёсткими при стандартной жарке.

Подготовка овощей

Пока мясо доходит до нужной кондиции, можно заняться овощами. Традиционно в плов добавляют морковь и лук, иногда — сладкий перец. Морковь нарезают длинной соломкой, чтобы она не разваривалась, а лук — тонкими полукольцами.

Когда мясо становится мягким, к нему добавляют овощи и тушат всё вместе, чтобы ингредиенты обменялись вкусами. Морковь придаёт блюду лёгкую сладость, а перец добавляет свежести и пикантности. На этом этапе кухня наполняется густым ароматом, который уже сам по себе вызывает аппетит.

Как выбрать рис для идеального плова

Рис — это сердце плова, и от его качества зависит конечный результат. Для этого блюда категорически не подходит круглый, клейкий рис, ведь он превращает плов в кашу. Нужен сорт с низкой крахмалистостью и плотной структурой.

Опытные кулинары рекомендуют использовать узбекский или таджикский рис. Особенно хорошо подходят сорта девзира, аланга и ошпар - их зёрна средней длины, прозрачные, плотные, не ломаются и прекрасно впитывают воду и жир. Такой рис сохраняет форму и не слипается даже после долгой готовки.

Перед варкой его стоит тщательно промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной, а затем можно замочить на 30-40 минут. Это помогает зёрнам набухнуть и равномерно приготовиться.

Последовательность приготовления

Когда мясо и овощи готовы, приходит черёд риса. Его выкладывают сверху, аккуратно разравнивают и заливают горячей водой так, чтобы она покрывала слой риса на полтора-два сантиметра. Далее плов варят на среднем огне до тех пор, пока жидкость не впитается.

Затем огонь убавляют до минимума, накрывают крышкой и дают блюду "дойти". Некоторые хозяйки дополнительно накрывают крышку полотенцем, чтобы пар не выходил слишком быстро — так рис получается особенно рассыпчатым.

Чтобы вкус стал насыщенным, можно добавить зиру, барбарис или чеснок целыми головками. Эти приправы придают плову ту самую восточную нотку, без которой блюдо теряет свою аутентичность.

Маленькие секреты больших поваров

Мастера восточной кухни уверяют: хороший плов не терпит спешки. Все процессы — от обжарки до тушения — требуют внимания и терпения.

  • Если использовать баранину, лучше выбирать мякоть с минимальным количеством жира, чтобы вкус был насыщенным, но не тяжёлым.
  • Для более мягкого вкуса подойдёт говядина или телятина.
  • Добавление небольшого количества томатной пасты или свежих помидоров сделает вкус глубже и сбалансирует специи.

Когда плов готов, не стоит сразу подавать его к столу. Дайте ему настояться под крышкой хотя бы 15-20 минут — так вкус окончательно раскроется, а рис впитает все ароматы.

Приготовление настоящего плова — это искусство, в котором важна каждая деталь. Мягкое мясо, правильно выбранный рис, сбалансированные специи и терпение превращают простое блюдо в настоящее гастрономическое удовольствие. Используя старую поварскую хитрость с предварительным тушением мяса, можно быть уверенным, что даже на праздничном столе такой плов не уступит по эффектности дорогим угощениям.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Домашние животные
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Хрустят снаружи, тают внутри — рецепт пончиков, которые спасут любое утро
Секрет сияющего унитаза нашли не клинеры, а домохозяйки: рецепт проще яичницы
Сухой воздух от обогревателей ослабляет иммунитет — врачи предупреждают о скрытой опасности зимнего тепла
Мясо в плове будет таять во рту, а не жеваться как резина: вся хитрость в одном простом шаге
Когда 2 года — не возраст: почему китайские кроссоверы с пробегом продаются как горячие пирожки
Материал с характером: он вернулся из бунтарских 80-х, чтобы разрушить серость осенних пальто
Подводный мир с запретным входом: куда не решаются погружаться даже военные субмарины
Крупный штраф за крошку хлеба: как забота о птицах стала в Москве поводом для наказания
Проволочник не спит даже зимой — это средство лишает его шансов: земля сама выгоняет личинок
Новогодние каникулы удлинились — путешественники перевернули рынок: что происходит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.