Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лето ушло — и волосы за ним: осенний способ вернуть густоту без магии и чудо-масок
Арктика раскрыла тайну, спрятанную под километрами льда — дом для существ, о которых никто не знал
Даже покупка по всем правилам не гарантирует безопасность — суд всё равно может вернуть квартиру прежнему владельцу: вот почему
Разрезал — и всё пропало: что запускает потемнение авокадо на воздухе
Они кричали из тьмы океана: птицы, породившие легенду о Бермудском треугольнике
Фитнес сбросил старые правила: три тренда, которые перевернули спорт в 2025 году
Беременная Агата Муцениеце и Пётр Дранга: какие уютные образы супруги выбрали для выхода в свет
Омары варятся заживо: климат меняет меню, и на этот раз — без человека в роли повара
Даже старые ветки оживают: природный стимулятор даёт корни там, где всё погибло — без лишних затрат

Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия

Еда

Понять Турцию можно не только через путешествия, но и через вкус. В каждом регионе страны есть блюда, которые словно созданы, чтобы вернуть силы после долгого дня. Одно из таких — тавук чорбасы, легендарный суп, который турецкие хозяйки готовят с особой любовью. Он сочетает простоту деревенской кухни и яркость восточных ароматов, наполняя дом уютом и теплом.

Турецкий суп тавук чорбасы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Турецкий суп тавук чорбасы

Турецкая философия вкуса

Турки убеждены: настоящий вкус рождается из простоты. Никаких сложных соусов или редких специй — лишь свежие продукты, немного терпения и правильное настроение. Так и тавук чорбасы: нежный куриный бульон, чуть лимона для бодрости, рис для сытности и аромат зелени. Этот суп готовят и зимой, чтобы согреться, и летом — как лёгкий обед, не перегружающий желудок.

В каждом доме рецепт немного свой. Кто-то добавляет вермишель вместо риса, кто-то кладёт щепотку куркумы или сушёную мяту. Но суть остаётся неизменной — тепло, забота и простое счастье в каждой ложке.

Основные ингредиенты и их роль

Традиционно тавук чорбасы готовят из куриной грудки или голени. Главное — хороший бульон. Он должен быть прозрачным, но насыщенным. Для этого мясо варят на медленном огне, снимая пену и не допуская бурного кипения.

Рис в супе отвечает за густоту и питательность. Морковь и лук придают мягкий вкус, а лимон и желтки делают бульон шелковистым и чуть кисловатым. Петрушка добавляет свежести, а мука — ту самую кремовую текстуру, ради которой суп любят даже дети.

Продукты

  • куриная грудка — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • луковица — 1 шт.;
  • рис — 100 г;
  • мука — 3 ст. ложки;
  • сок одного лимона;
  • 2 яичных желтка;
  • пучок петрушки;
  • соль — по вкусу;
  • вода — 1 л;
  • стакан бульона для заправки.

Советы

  1. Сварите основу. Куриное мясо вместе с морковью и луком опустите в кастрюлю с подсоленной водой. Варите до мягкости, затем выньте мясо и нарежьте его кусочками.
  2. Процедите бульон. Он должен стать прозрачным и ароматным. Верните его на плиту и добавьте рис. Варите, пока крупа не станет мягкой.
  3. Приготовьте заправку. Взбейте желтки с лимонным соком и мукой. Постепенно подлейте стакан горячего бульона, непрерывно размешивая, чтобы смесь получилась однородной.
  4. Соедините. Медленно влейте заправку в кастрюлю с рисом, добавьте нарезанное мясо и петрушку. Осторожно прогрейте, но не кипятите — иначе яйца свернутся.
  5. Подавайте сразу. Этот суп особенно вкусен горячим, когда лимонный аромат только раскрывается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстро добавить яичную заправку в кипящий бульон.
    Последствие: яйца свернутся, и суп потеряет нежную текстуру.
    Альтернатива: вливайте заправку тонкой струйкой, постоянно помешивая.
  • Ошибка: использовать магазинные кубики вместо натурального бульона.
    Последствие: блюдо теряет вкус и аромат.
    Альтернатива: сварите бульон из куриных костей и овощей — даже простой мультиваркой.
  • Ошибка: пересолить или перелимонить.
    Последствие: вкус станет резким.
    Альтернатива: добавляйте лимонный сок по чуть-чуть, пробуя на вкус.

Хорошая замена

Если нет риса, можно заменить его мелкой вермишелью или булгуром — в Турции так делают довольно часто. Вегетарианцы варят суп без курицы, используя овощной бульон и немного сливок вместо желтков. А любители пикантных нот добавляют в готовое блюдо щепотку сушёной мяты или каплю оливкового масла холодного отжима.

FAQ

Как выбрать курицу для супа?
Лучше использовать охлаждённое мясо, а не замороженное. Домашняя курица даст более насыщенный вкус, но варить её нужно дольше.

Можно ли приготовить без муки?
Да, тогда суп получится чуть более жидким, но по-прежнему вкусным. Вместо муки можно добавить ложку манки или немного сливок.

Сколько хранится тавук чорбасы?
Не более суток в холодильнике. При повторном разогреве не доводите до кипения, чтобы сохранить текстуру.

Что подают к тавук чорбасы?
Традиционно — с лепёшками, кусочком лимона и острым соусом ачика. Иногда — с небольшим количеством йогурта.

Можно ли замораживать суп?
Нет, после разморозки структура яичной заправки нарушается.

Мифы и правда

  • Миф: тавук чорбасы — тяжёлый суп с большим количеством калорий.
    Правда: он относится к лёгким первым блюдам и подходит даже тем, кто следит за питанием.
  • Миф: лимон делает суп кислым.
    Правда: при правильных пропорциях цитрус только освежает вкус и помогает усвоению белка.
  • Миф: этот суп готовится долго.
    Правда: достаточно 40 минут, чтобы подать на стол полноценное блюдо.

Тавук чорбасы — это не просто рецепт, а философия домашнего уюта. Его можно адаптировать под любой вкус, но в основе всегда остаётся одно: тепло, которое чувствуется даже через экран монитора, когда смотришь на тарелку с золотистым бульоном и паром над ней.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Недвижимость
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Последние материалы
Идеальная кухня может опозорить: три незаметные ошибки, из-за которых дом кажется неухоженным
Хрустящий салат с китайской капустой и лапшой быстрого приготовления
От этой смеси сгнивают даже доски: секрет живого компоста, который работает под снегом
Залетела птица — ждите перемен: древние знаки, в которые снова верят даже скептики
Один раз не хватит: зачем девушки моют лицо дважды и почему кожа благодарит их за это
Кажется лёгкой, но тело горит: как калланетика включает мышцы, о существовании которых вы не знали
Тайна вечных Toyota и Honda: что делают японцы, о чём молчат европейские механики
Бессонница начинается в кишечнике: какие бактерии разрушают ночной режим
Операторы не расскажут: простые шаги, которые сократят счёт за мобильную связь наполовину
Семейные тайны: почему Анастасия Волочкова считает, что дочь наступает на её грабли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.