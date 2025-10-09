Курьер вместо магазина: 3 причины, почему россияне перешли на доставку продуктов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда-то поход в супермаркет считался маленьким ритуалом выходного дня — выбрать свежие овощи, заглянуть за хлебом и ненароком купить что-нибудь лишнее. Сегодня всё чаще продукты приезжают сами. Согласно исследованию сервиса "X5 Клуб", почти каждый пятый россиянин (19,3%) пользуется доставкой просто потому, что… не хочет идти в магазин.

Курьеры Яндекс.Еды
Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Курьеры Яндекс.Еды

От "не хочу идти" до "не могу без доставки"

Главная причина популярности онлайн-заказов — экономия времени. Её отметили 44,3% участников опроса. Современный ритм жизни диктует свои правила: проще потратить пару минут в приложении, чем час на дорогу и очереди.

На втором месте — тяжёлые покупки. 40,2% россиян признаются, что предпочитают, когда воду, муку и картошку приносит курьер, а не спина. Ещё четверть (25%) заказывают продукты онлайн ради акций и скидок, которые часто доступны только в мобильных приложениях.

Интересно, что 16,5% обращаются к доставке в экстренных случаях — когда внезапно закончились яйца, хлеб или молоко, а 12,4% используют её для плановых закупок на неделю.

"Доставка — это не просто сервис, а способ жить быстрее", — отметил представитель компании X5 Клуб.

Как часто заказывают продукты

Исследование показывает: доставка перестала быть редкостью. 93,3% россиян хотя бы раз в месяц оформляют заказ продуктов домой, сообщает Газета.Ru.

Частота заказов Доля респондентов
Пару раз в месяц 43,8%
Не реже раза в неделю 21,1%
Каждые несколько дней 23,7%
Ежедневно 4,6%

Такой рост спроса показывает, что онлайн-покупки перестали быть "удобством для занятых" — теперь это массовая привычка.

Что чаще всего заказывают

Онлайн-корзина россиян выглядит вполне традиционно: молоко, йогурт, овощи, фрукты, хлеб и сладости. Всё то, что чаще всего заканчивается и требует пополнения. Среди популярных позиций — выпечка, сладкие газированные напитки и готовая еда.

Любопытно, что более половины опрошенных совершают спонтанные покупки при заказе онлайн. Особенно часто в корзину "в случайном порядке" попадают товары по скидке, снеки, шоколадки и пицца. Только 14% покупателей следуют заранее составленному списку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заказывать наобум, без списка.
    Последствие: переплата и переедание.
    Альтернатива: составьте список заранее — большинство приложений сохраняют его для повторных заказов.

  • Ошибка: не проверять уведомления о замене товара.
    Последствие: вместо вашего любимого сока приедет другой вкус.
    Альтернатива: включите опцию "не заменять" или оставьте комментарий курьеру.

  • Ошибка: заказывать в час пик.
    Последствие: долгие ожидания и усталость.
    Альтернатива: выбирайте доставку рано утром или поздно вечером — интервалы короче.

Советы шаг за шагом: как сделать заказ удобнее

  1. Планируйте заранее. Приложения позволяют составить шаблон покупки — экономия времени гарантирована.

  2. Сравнивайте цены. Часто один и тот же товар в разных сетях стоит по-разному.

  3. Проверяйте замены. Курьер не всегда может принести точную позицию, уточняйте заранее.

  4. Не забывайте о хранении. Замороженные продукты лучше заказывать, когда точно будете дома.

  5. Используйте бонусные программы. Почти все сервисы доставки возвращают баллы или дают кэшбэк.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы доставки Минусы доставки
Экономит время и силы Возможные ошибки и замены
Удобна при плановых закупках Иногда дороже, чем офлайн
Доступ к скидкам и акциям Не всегда быстрая доставка
Можно заказывать в любое время суток Риск спонтанных покупок

Почему пользователи недовольны

Даже самые лояльные клиенты признаются: у доставки есть слабые места.
57,7% опрошенных жалуются, что нужных позиций часто нет, 48,5% — на непредвиденные замены, а 43,3% — на долгие интервалы доставки.
При этом большинство всё равно продолжают пользоваться сервисами, просто выбирают более надёжные сети и проверенные приложения.

А что если доставка станет стандартом?

Эксперты уверены: так и будет. Уже сейчас крупные ретейлеры развивают сервисы "доставка за 15 минут", а нейросети учатся прогнозировать, что вы купите в следующий раз. Возможно, через несколько лет холодильник сам будет заказывать молоко, как только оно закончится.

Но для многих покупателей доставка остаётся ещё и элементом удовольствия - маленький ритуал, который делает жизнь проще.

FAQ

Как выбрать лучший сервис доставки?
Сравните комиссии, ассортимент и скорость. Самые крупные игроки на рынке — "СберМаркет", "Яндекс Лавка", "Самокат" и "Перекрёсток Впрок".

Сколько стоит доставка?
В среднем от 100 до 300 рублей. Но многие сети делают доставку бесплатной при заказе от определённой суммы.

Можно ли вернуть товар?
Да, большинство сервисов возвращают деньги за испорченные или некачественные продукты.

Когда выгоднее заказывать?
По утрам и будням, когда спрос ниже — курьеры приезжают быстрее, а ассортимент шире.

Мифы и правда

  • Миф: доставка дороже, чем покупка в магазине.
    Правда: часто онлайн-заказ обходится дешевле — благодаря промокодам и бонусам.

  • Миф: свежие продукты лучше выбирать самому.
    Правда: крупные сервисы используют контроль качества и доставляют из ближайших магазинов.

  • Миф: доставка — для молодых.
    Правда: пользователи старше 45 лет всё активнее переходят в онлайн, ценя удобство и отсутствие очередей.

Три интересных факта

  1. Самыми частыми "спонтанными" покупками оказались сладости и снеки - их добавляют 62% пользователей.

  2. За последний год объём онлайн-заказов продуктов в России вырос почти на 30%.

  3. Средний чек при онлайн-покупках на 18% выше, чем в обычном магазине — эффект удобства.

Исторический контекст

Первый сервис доставки продуктов появился в России в начале 2000-х, но массовым этот формат стал только в пандемию. Тогда привычка "заказать всё из дома" быстро закрепилась. Сегодня доставка — часть повседневной рутины, как такси или стриминговый сервис.

Технологии продолжают развиваться: появление тёмных складов, доставка дронами и автоматизированные сборочные линии превращают процесс закупок в цифровой конвейер. И всё это — ради главной цели: чтобы покупатель не тратил лишнего времени и не носил тяжёлые пакеты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
