Паэлья — это больше, чем просто блюдо: раскрываем традиции и ритуалы Испании

Паэлья — не просто еда, а настоящий символ Испании, блюдо, вокруг которого строится целая культура общения. В Валенсии говорят, что "паэлья объединяет семьи и проверяет дружбу". И в этом есть доля правды: уметь правильно есть паэлью — значит уважать традиции и ценить вкус жизни.
По данным опроса Центра социологических исследований Испании, именно паэлья признана самым узнаваемым блюдом национальной кухни. Для иностранцев это — синоним солнца, моря и бесконечного праздника. Однако валенсийцы настаивают: настоящая паэлья — не просто рис с морепродуктами. Это философия.
Жители Валенсии уверены, что правильная паэлья готовится из простых ингредиентов, но с любовью. И есть её нужно по правилам — почти как на церемонии.
Так начинается настоящий ритуал. Каждый ест свою часть, аккуратно от края к центру, не нарушая "границы" соседа — тот самый каваллонет. Ложка, а не вилка, считается лучшим инструментом: с ней вкуснее и правильнее. А если хочется выжать лимон — сначала нужно спросить разрешения у соседей, чтобы не забрызгать их порцию.
Испанцы спорят между собой не меньше, чем итальянцы о пасте. Одни утверждают, что "истинная" паэлья должна быть только с курицей и кроликом, другие — что морепродукты ничуть не хуже, пишет hola.com.
Вот как они сравниваются:
|Вид паэльи
|Основные ингредиенты
|Особенности вкуса
|Где популярна
|Валенсийская
|Рис, курица, кролик, зелёная фасоль, помидоры, шафран, оливковое масло
|Насыщенный мясной вкус, лёгкий аромат розмарина
|Валенсия, Аликанте
|Морская
|Рис, мидии, кальмары, креветки, рыба, лимон
|Более нежная, с морским оттенком
|Средиземноморское побережье
|Японская (по рецепту Кохэя Хаташиты)
|Утка, апельсин, лук-порей, рис
|Экзотическая, цитрусовая, с восточным акцентом
|Валенсия, фестиваль World Paella Day
Садитесь за стол так, чтобы каждый мог дотянуться до своей части сковороды.
Ешьте ложкой, начиная с внешнего края.
Не "путешествуйте" по чужим участкам — каваллонет священен.
Если что-то не понравилось, положите кусочек в центр — кто-то другой с радостью попробует.
Когда ложка достигнет металлического дна — не паникуйте! Это сокаррет, хрустящая карамельная корочка, ради которой всё и затевается.
Только не переворачивайте сковороду — это считается верхом дурного тона.
Ошибка: перемешивать рис во время еды.
Последствие: нарушается баланс вкусов и текстур.
Альтернатива: ешьте по секторам — вкус и аромат останутся как задумано.
Ошибка: добавлять кетчуп или соевый соус.
Последствие: вкус теряет аутентичность.
Альтернатива: используйте лимон или пару капель оливкового масла extra virgin.
Ошибка: брать порцию с чужого края.
Последствие: риск получить недовольный взгляд хозяина.
Альтернатива: дождитесь, пока сосед закончит и уступит место.
Если вы не в Испании, а хочется устроить паэлью-день дома — всё просто. Купите хорошую сковороду паэльеру, используйте качественный рис (например, сорта bomba), и не забывайте: главное — не спешить. Пусть рис впитает бульон и запахи. Вкус настоящей паэльи рождается в терпении.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность — можно готовить с мясом, рыбой или овощами
|Требует времени и внимания
|Атмосфера праздника за одним блюдом
|Сложно воспроизвести вкус без испанских продуктов
|Подходит для больших компаний
|Не любит повторного разогрева
Как выбрать рис для паэльи?
Лучше всего подходит короткозерный рис сорта bomba или senia — он не разваривается и впитывает вкус бульона.
Сколько стоит настоящая паэлья в Испании?
В среднем от 12 до 25 евро за порцию в зависимости от региона и состава.
Что подают к паэлье?
Классика — валенсийский салат и фрукты: летом — дыня или арбуз, зимой — апельсины.
Миф: паэлью придумали в Барселоне.
Правда: родина блюда — Валенсия, где его начали готовить ещё в XV веке.
Миф: чем больше морепродуктов, тем вкуснее.
Правда: традиционная версия вовсе без них — только мясо и овощи.
Миф: рис должен быть мягким и липким.
Правда: настоящий рис для паэльи — рассыпчатый и чуть твёрдый внутри.
Слово paella по-валенсийски означает "сковорода", а не само блюдо.
В Испании паэлью традиционно едят по воскресеньям — день семейных обедов.
На Всемирном дне паэльи в Валенсии ежегодно выбирают лучшего шеф-повара, и победителем 2023 года стал японец Кохэй Хаташита.
История паэльи уходит в сельскую жизнь Валенсии XV века. Работники на рисовых полях готовили обед прямо на костре из того, что было под рукой: рис, овощи, мясо кролика или курицы. Так появилось блюдо, которое объединяло всех за одной сковородой. Со временем рецепт распространился по всей Испании, а потом и по миру, сохранив свой дух — простоту, солнце и вкус общения.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.