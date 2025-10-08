Мустокулура тает во рту: раскроем старинный рецепт хрустящего греческого печенья

Мустокулура Даремас — старинное лакомство, в котором история и аромат виноградных полей переплетаются в каждом кусочке. Эти хрустящие печенья, известные в регионе Маркопуло, готовятся по рецепту, которому уже более века. Их создатель, Остас Даремас, потомственный пекарь из знаменитой пекарни Daremas, работающей с 1888 года, сохранил традицию выпекания мустокулуры — печенья, ароматного, хрупкого и удивительно сбалансированного по вкусу.

Фото: freepik.com by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

История вкуса

Когда-то мустокулура была символом осеннего урожая: в период сбора винограда хозяйки использовали свежие сусла, оставшиеся после виноделия. Из этого ароматного сиропа создавали десерты, не требующие ни яиц, ни молока. Со временем рецепт Даремаса стал классикой региона Аттики, а в Маркопуло его считают эталоном, рассказывает kathimerini. gr.

Ингредиенты (на ~60 штук)

2 стакана оливкового масла первого холодного отжима

1 стакан белого сахара

1 стакан "резаного" виноградного сусла (можно купить в винодельнях или бакалеях)

0,5 стакана узо

0,5 стакана коньячного вина

1 ч. л. молотой гвоздики

1 ч. л. корицы

1 кг муки (общего назначения)

1 ч. л. нашатырного спирта (аммония для выпечки)

1 ч. л. пищевой соды

Время приготовления:

Подготовка: 40 минут

Выпекание: 25 минут

Общее время: около 1 часа 5 минут

Секреты теста

Мустокулура отличается от других печений своей текстурой — она одновременно хрупкая и слегка тягучая. Всё дело в виноградном сусле и в правильных пропорциях масла и муки. Именно они создают карамельный аромат и нежный хруст.

Как приготовить мустокулуру Даремас: пошагово

Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противни бумагой для выпечки. Смешайте жидкие ингредиенты. В большой миске соедините оливковое масло, сахар, сусло, узо, коньяк, гвоздику и корицу. Размешивайте до частичного растворения сахара. Подготовьте сухую смесь. В отдельной миске соедините часть муки с нашатырём и содой. Соедините массы. Влейте сухие ингредиенты в жидкие, перемешайте до получения однородного теста. Добавляйте оставшуюся муку постепенно, пока тесто не станет мягким, податливым и не липнущим к рукам. Формируйте печенье. Отщипывайте кусочки по 25-30 г (размером с грецкий орех), скатывайте тонкие жгутики и сворачивайте в колечки. Выпекайте 25 минут до золотистого цвета. Остудите на решётке, чтобы сохранить хруст.

Сравнение вариантов рецепта

Вариант Основа Особенность вкуса Текстура Сложность Оригинал Даремас Масло + сусло + узо Винный аромат, пряность Хрустящая Средняя Без алкоголя Сусло + апельсиновый сок Более мягкий, цитрусовый Менее хрупкая Лёгкая Современный С добавлением орехов Сладкий, насыщенный Песочная Средняя

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: добавление муки сразу.

Последствие: тесто становится плотным.

Альтернатива: вводите муку частями, оценивая консистенцию. Ошибка: низкая температура выпечки.

Последствие: печенье теряет хруст.

Альтернатива: строго поддерживайте 200 °C и используйте верх-низ нагрев. Ошибка: переизбыток сахара.

Последствие: края подгорают.

Альтернатива: уменьшите количество сахара на треть, если сусло сладкое.

А что если…

…заменить узо апельсиновым ликёром? Печенье станет мягче, а аромат — ярче.

…добавить немного молотого аниса? Получится пряный средиземноморский акцент.

…использовать цельнозерновую муку? Мустокулура приобретёт ореховый оттенок и станет полезнее.

Плюсы и минусы традиционного рецепта

Плюсы Минусы Без молочных продуктов и яиц Требует сусла (не всегда доступно) Уникальный вкус и аромат Не подходит для безглютеновой диеты Долгое хранение без потери текстуры Калорийность выше средней Исторический рецепт Процесс замешивания требует внимания

FAQ

Что такое "резаное сусло"?

Это густой виноградный сок, частично перебродивший, но ещё не превратившийся в вино. Именно он придаёт печенью характерный аромат.

Можно ли заменить узо чем-то другим?

Да, подойдёт апельсиновый сок с каплей коньяка или безалкогольный сироп.

Сколько хранится мустокулура?

В жестяной банке или контейнере при комнатной температуре — до 2 недель, сохраняя хруст.

Можно ли сделать без сахара?

Да, используйте натуральное сусло — оно само по себе достаточно сладкое.

Мифы и правда

• Миф: мустокулура — разновидность печенья на вине.

Правда: основной ингредиент — сусло, продукт виноградного брожения, а не само вино.

• Миф: тесто должно быть тугим.

Правда: наоборот, мягкое и податливое тесто делает печенье хрустящим после выпекания.

• Миф: сусло нужно уваривать.

Правда: в рецепте Даремас оно используется свежим, чтобы сохранить аромат винограда.

3 интересных факта

В древней Греции сусло называли "мустос" — отсюда и название "мустокулура". Первые записи рецепта относятся к XIX веку и хранятся в архивах Афинской гастрономической школы. Пекарня Daremas до сих пор использует старинную каменную печь, в которой выпекали мустокулуру предки Остаса Даремаса.

Исторический контекст

Маркопуло — небольшой греческий город, где виноградарство было основой жизни. Осенью, после сбора урожая, виноделы раздавали сусло соседям, и женщины создавали из него сладости. Так появился рецепт, передававшийся из поколения в поколение. В конце XIX века семья Даремас открыла пекарню, где мустокулуру начали выпекать на продажу. Сегодня это не просто печенье, а часть культурного наследия региона — символ дома, гостеприимства и вкуса, рожденного из простых ингредиентов.