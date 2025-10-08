Мустокулура тает во рту: раскроем старинный рецепт хрустящего греческого печенья

Мустокулура Даремас — старинное лакомство, в котором история и аромат виноградных полей переплетаются в каждом кусочке. Эти хрустящие печенья, известные в регионе Маркопуло, готовятся по рецепту, которому уже более века. Их создатель, Остас Даремас, потомственный пекарь из знаменитой пекарни Daremas, работающей с 1888 года, сохранил традицию выпекания мустокулуры — печенья, ароматного, хрупкого и удивительно сбалансированного по вкусу.
Когда-то мустокулура была символом осеннего урожая: в период сбора винограда хозяйки использовали свежие сусла, оставшиеся после виноделия. Из этого ароматного сиропа создавали десерты, не требующие ни яиц, ни молока. Со временем рецепт Даремаса стал классикой региона Аттики, а в Маркопуло его считают эталоном, рассказывает kathimerini. gr.
2 стакана оливкового масла первого холодного отжима
1 стакан белого сахара
1 стакан "резаного" виноградного сусла (можно купить в винодельнях или бакалеях)
0,5 стакана узо
0,5 стакана коньячного вина
1 ч. л. молотой гвоздики
1 ч. л. корицы
1 кг муки (общего назначения)
1 ч. л. нашатырного спирта (аммония для выпечки)
1 ч. л. пищевой соды
Время приготовления:
Подготовка: 40 минут
Выпекание: 25 минут
Общее время: около 1 часа 5 минут
Мустокулура отличается от других печений своей текстурой — она одновременно хрупкая и слегка тягучая. Всё дело в виноградном сусле и в правильных пропорциях масла и муки. Именно они создают карамельный аромат и нежный хруст.
Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противни бумагой для выпечки.
Смешайте жидкие ингредиенты. В большой миске соедините оливковое масло, сахар, сусло, узо, коньяк, гвоздику и корицу. Размешивайте до частичного растворения сахара.
Подготовьте сухую смесь. В отдельной миске соедините часть муки с нашатырём и содой.
Соедините массы. Влейте сухие ингредиенты в жидкие, перемешайте до получения однородного теста.
Добавляйте оставшуюся муку постепенно, пока тесто не станет мягким, податливым и не липнущим к рукам.
Формируйте печенье. Отщипывайте кусочки по 25-30 г (размером с грецкий орех), скатывайте тонкие жгутики и сворачивайте в колечки.
Выпекайте 25 минут до золотистого цвета.
Остудите на решётке, чтобы сохранить хруст.
|Вариант
|Основа
|Особенность вкуса
|Текстура
|Сложность
|Оригинал Даремас
|Масло + сусло + узо
|Винный аромат, пряность
|Хрустящая
|Средняя
|Без алкоголя
|Сусло + апельсиновый сок
|Более мягкий, цитрусовый
|Менее хрупкая
|Лёгкая
|Современный
|С добавлением орехов
|Сладкий, насыщенный
|Песочная
|Средняя
Ошибка: добавление муки сразу.
Последствие: тесто становится плотным.
Альтернатива: вводите муку частями, оценивая консистенцию.
Ошибка: низкая температура выпечки.
Последствие: печенье теряет хруст.
Альтернатива: строго поддерживайте 200 °C и используйте верх-низ нагрев.
Ошибка: переизбыток сахара.
Последствие: края подгорают.
Альтернатива: уменьшите количество сахара на треть, если сусло сладкое.
…заменить узо апельсиновым ликёром? Печенье станет мягче, а аромат — ярче.
…добавить немного молотого аниса? Получится пряный средиземноморский акцент.
…использовать цельнозерновую муку? Мустокулура приобретёт ореховый оттенок и станет полезнее.
|Плюсы
|Минусы
|Без молочных продуктов и яиц
|Требует сусла (не всегда доступно)
|Уникальный вкус и аромат
|Не подходит для безглютеновой диеты
|Долгое хранение без потери текстуры
|Калорийность выше средней
|Исторический рецепт
|Процесс замешивания требует внимания
Что такое "резаное сусло"?
Это густой виноградный сок, частично перебродивший, но ещё не превратившийся в вино. Именно он придаёт печенью характерный аромат.
Можно ли заменить узо чем-то другим?
Да, подойдёт апельсиновый сок с каплей коньяка или безалкогольный сироп.
Сколько хранится мустокулура?
В жестяной банке или контейнере при комнатной температуре — до 2 недель, сохраняя хруст.
Можно ли сделать без сахара?
Да, используйте натуральное сусло — оно само по себе достаточно сладкое.
• Миф: мустокулура — разновидность печенья на вине.
Правда: основной ингредиент — сусло, продукт виноградного брожения, а не само вино.
• Миф: тесто должно быть тугим.
Правда: наоборот, мягкое и податливое тесто делает печенье хрустящим после выпекания.
• Миф: сусло нужно уваривать.
Правда: в рецепте Даремас оно используется свежим, чтобы сохранить аромат винограда.
В древней Греции сусло называли "мустос" — отсюда и название "мустокулура".
Первые записи рецепта относятся к XIX веку и хранятся в архивах Афинской гастрономической школы.
Пекарня Daremas до сих пор использует старинную каменную печь, в которой выпекали мустокулуру предки Остаса Даремаса.
Маркопуло — небольшой греческий город, где виноградарство было основой жизни. Осенью, после сбора урожая, виноделы раздавали сусло соседям, и женщины создавали из него сладости. Так появился рецепт, передававшийся из поколения в поколение. В конце XIX века семья Даремас открыла пекарню, где мустокулуру начали выпекать на продажу. Сегодня это не просто печенье, а часть культурного наследия региона — символ дома, гостеприимства и вкуса, рожденного из простых ингредиентов.
