Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прикурил соседу — остался без генератора: как водители губят машины из доброты
Этот способ жарки грибов — яд: как готовить правильно, чтобы не навредить здоровью
Не суперфуд и не добавка: обычный помидор работает лучше модных диет — новый взгляд на старый овощ
Небывалое открытие в Турции: найден древнейший лик на монолите
Иллюзия безопасности: безаммиачное окрашивание не спасает волосы, а лишь маскирует урон
Тёмные страницы прошлого: Мадонна раскрыла, какие страдания она пережила на пути к успеху
Кочерыжки вместо лопаты: старый, забытый дачный трюк облегчает осенние работы
Космос снова вмешался: мощные выбросы Солнца приближаются и меняют магнитное поле
В полном вакууме что-то постучало по кораблю: загадочный звук преследовал три космические миссии

Этот гарнир творит чудеса: ешьте эту крупу всего 3 раза в неделю и прощайтесь с животом

0:05
Еда

Просо, или пшено, — старинная крупа, которую современные диетологи вновь открыли для себя. Её история насчитывает тысячи лет: злаковое сопровождало человека с древнейших времён, питая и давая энергию. Сегодня оно возвращается на кухни не как экзотика, а как источник лёгкости, здоровья и… плоского живота.

Пшеничная каша с яблоками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пшеничная каша с яблоками

Многие диеты обещают быстрый эффект, но именно просо помогает мягко наладить пищеварение и запустить естественные процессы очищения организма. Оно не вызывает вздутия, дарит чувство сытости и подходит даже тем, кто не переносит глютен.

Почему именно пшено

Пшено содержит ценные вещества, способные поддерживать метаболизм и работу желудочно-кишечного тракта. Его высокая пищевая ценность объясняется гармоничным сочетанием белков, витаминов и микроэлементов, сообщает femcafe.hu.

  • Клетчатка нормализует пищеварение, избавляет от запоров и вздутия.

  • Магний поддерживает нервную систему и снижает уровень стресса, влияющего на накопление жира в области живота.

  • Витамины группы B ускоряют обмен веществ.

  • Растительный белок помогает сохранять мышечную массу, даже при снижении калорийности рациона.

Кроме того, пшено отличается низким гликемическим индексом — это значит, что уровень сахара в крови после еды повышается медленно, а чувство голода не возвращается слишком быстро.

Сравнение с другими гарнирами

Продукт Наличие глютена Гликемический индекс Содержание клетчатки Эффект на пищеварение
Белый рис Есть Высокий Низкое Может вызывать вздутие
Кускус Есть Средний Среднее Нейтральный
Квиноа Нет Средний Высокое Улучшает перистальтику
Пшено Нет Низкий Высокое Снимает вздутие и тяжесть

Именно поэтому просо считается "мягким" гарниром — оно не перегружает желудок и придаёт лёгкость после еды.

Советы шаг за шагом: как готовить идеальное пшено

  1. Промойте крупу несколько раз горячей водой, чтобы убрать горечь.

  2. Залейте водой в пропорции 1: 2, доведите до кипения и убавьте огонь.

  3. Готовьте под крышкой на медленном огне 15-20 минут.

  4. Добавьте немного оливкового масла или ложку топлёного — для мягкости.

  5. Перед подачей дайте постоять 5 минут, чтобы зерно впитало влагу.

При желании можно добавить лимонный сок, зелень, куркуму или немного зиры — специи усиливают аромат и способствуют пищеварению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: не промыли пшено перед варкой.
    Последствие: готовое блюдо горчит.
    Альтернатива: промывать 3-4 раза, пока вода не станет прозрачной.

  2. Ошибка: переварили крупу.
    Последствие: пшено превращается в кашу и теряет разрыхляющий эффект.
    Альтернатива: строго соблюдать пропорцию воды, снимать с огня чуть раньше.

  3. Ошибка: добавили сливочное масло и соусы.
    Последствие: блюдо становится тяжёлым.
    Альтернатива: использовать оливковое масло первого отжима.

А что если…

…приготовить пшено как салат? Остуженное зерно прекрасно сочетается с огурцами, авокадо и оливковым маслом.
…сделать его сладким? Добавьте мёд, яблоко и корицу — получится питательный завтрак.
…заменить рис в любимых блюдах? Пшено отлично подходит для плова и овощных гарниров.

Плюсы и минусы проса

Плюсы Минусы
Безглютеновый продукт Требует тщательной промывки
Улучшает пищеварение Может быстро перевариться при избытке воды
Поддерживает обмен веществ Вкус специфический, не всем привычен
Содержит витамины B, магний, антиоксиданты Не подходит при тяжёлых почечных заболеваниях
Долго сохраняет сытость Нужен контроль пропорций

FAQ

Как часто можно есть пшено?
2-3 раза в неделю — идеальная частота, чтобы улучшить пищеварение и не перегрузить рацион.

С чем лучше сочетать?
Пшено прекрасно подходит к овощам, рыбе, курице, тофу и морепродуктам.

Можно ли его есть на ужин?
Да, особенно в лёгких вариантах — с лимонным соком и зеленью. Оно не перегружает желудок.

Подходит ли оно при похудении?
Да. Благодаря низкому гликемическому индексу и клетчатке, пшено помогает контролировать аппетит и уровень сахара в крови.

Мифы и правда

Миф: пшено — тяжёлая пища для желудка.
Правда: наоборот, оно облегчает переваривание и устраняет вздутие.

Миф: полезно только зелёное просо.
Правда: любая форма пшена полезна, главное — тщательно промыть и правильно сварить.

Миф: это "крестьянская еда".
Правда: сегодня пшено — часть модных фитнес-диет и меню лучших ресторанов.

Сон и психология

Пшено способствует не только физическому комфорту, но и психоэмоциональному. Содержащийся в нём магний помогает расслабиться, снижает уровень тревожности и улучшает качество сна. Небольшая порция на ужин с травами и лимоном действует мягко и успокаивающе.

3 интересных факта

  1. В Древнем Китае пшено считалось символом достатка и использовалось в ритуальных блюдах.

  2. На Руси его варили с тыквой и мёдом — такой завтрак считался "очищающим".

  3. Современные диетологи включают просо в меню спортсменов благодаря сочетанию белков и магния.

Исторический контекст

Пшено сопровождало человечество с бронзового века. Его выращивали в Индии, Африке, на Руси и в Египте. В XIX веке, с появлением риса и пшеницы, оно утратило популярность. Но сегодня, на волне интереса к натуральным продуктам и безглютеновым диетам, просо снова возвращается. Это не новомодный суперфуд, а древний продукт, проверенный веками.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Домашние животные
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Наука и техника
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Наука и техника
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
ЦБ встряхнул банковскую систему: что произошло с крупнейшими игроками
Обвинения в государственной измене: почему Вика Цыганова потребовала уголовного преследования Ксении Собчак
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Пролетел мимо Земли, едва не задев МКС: астероид 2025 TF
Этот гарнир творит чудеса: ешьте эту крупу всего 3 раза в неделю и прощайтесь с животом
Сжигает жир и силы одновременно: как ежедневное кардио разрушает прогресс вместо результата
Обогреватель лишает вас сил: за уют и тепло приходится платить собственным здоровьем
Аэропорты, где даже пилоты нервничают: список мест, куда лучше не попадать
Михаил Казаков назвал бывшую жену дьяволом: она предлагала поступить с сыном немыслимым образом
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.