Этот напиток спасет от осенней хандры и холода — вот как его приготовить

Когда на улице прохладно, а небо затянуто облаками, нет ничего уютнее, чем чашка горячего ароматного чая. Облепихово-апельсиновый напиток — идеальный вариант для осеннего вечера. Он не только согревает, но и укрепляет иммунитет благодаря витаминам и эфирным маслам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Облепиховый напиток с пряностями

Этот чай одинаково хорош дома, на прогулке или в дороге. Если взять его с собой в термос, напиток останется горячим несколько часов и наполнит теплом даже промозглый день.

Вкус и польза

Облепиха — природный источник витамина С, каротина и антиоксидантов. Она помогает бороться с простудами и усталостью, а её кисло-сладкий вкус создаёт свежий контраст с цитрусовыми. Апельсин придаёт напитку лёгкую сладость и солнечный аромат, а лимон усиливает тонизирующий эффект.

Добавление мёда делает чай мягче, а корица и бадьян наполняют дом запахом праздника. Получается не просто напиток, а настоящее ароматное средство от хандры.

Ингредиенты

Для приготовления нужно взять:

воду — 1 литр;

облепиху — 150 граммов;

апельсин — примерно 125 граммов;

лимон — около 60 граммов;

мёд — 4 столовые ложки;

палочку корицы и звёздочку бадьяна.

Как приготовить

Для начала следует тщательно промыть ягоды и цитрусовые. Лучше использовать стеклянный чайник или сотейник — металл может изменить вкус облепихи.

С апельсина аккуратно срезают цедру, стараясь не задеть белую горькую часть, затем нарезают мякоть тонкими дольками. Лимон тоже режут ломтиками.

Две столовые ложки ягод стоит отложить для подачи. Остальную облепиху растирают пестиком или ложкой, перекладывают в сотейник, добавляют лимон, апельсиновую цедру и пряности. После этого всё заливают кипятком, накрывают крышкой и оставляют на 7-8 минут.

Когда напиток настоится, его процеживают, переливают в чайник, добавляют дольки апельсина и оставленные ягоды. Мёд кладут последним — в горячий, но не кипящий чай, чтобы сохранить полезные свойства.

Сравнение: варианты цитрусовых чаёв

Вид напитка Особенности вкуса Когда подавать Чай с апельсином и облепихой Кисло-сладкий, пряный, с лёгким медовым послевкусием Осень и зима Чай с лимоном и мятой Освежающий, кислый, травяной аромат Лето или весна Чай с имбирём и корицей Острый и согревающий В холодное время года

Как подать и сохранить тепло

Если чай готовится для прогулки, лучше заранее прогреть термос кипятком, а потом налить туда напиток. Так он дольше останется горячим. При подаче дома чай можно украсить кружочком апельсина и палочкой корицы.

К напитку отлично подойдут овсяное, имбирное или мёдово-ореховое печенье. Они подчеркнут цитрусово-пряные ноты и сделают вкус сбалансированным.

Польза для здоровья

Облепиховый чай с апельсином не только вкусный, но и полезный. Он поддерживает иммунитет, помогает восстановиться после переохлаждения и заряжает энергией.

Напиток содержит большое количество витамина С, железа и магния, способствует улучшению настроения и укреплению сосудов. Лимон усиливает антисептические свойства, а мёд поддерживает горло и дыхательные пути.

Плюсы и минусы напитка

Плюсы Минусы Содержит натуральные витамины и антиоксиданты Не рекомендуется при аллергии на цитрусовые Повышает иммунитет и бодрость Мёд теряет часть свойств при слишком горячей воде Прост в приготовлении и хранении Может показаться кислым без мёда Подходит для всей семьи Требует свежих ягод (замороженные — менее ароматные)

Советы по приготовлению

Чтобы вкус получился насыщенным, ягоды облепихи можно слегка растолочь перед заливкой кипятка. Если ягоды замороженные, дайте им полностью оттаять при комнатной температуре — это сохранит сок.

Не стоит кипятить напиток дольше 10 минут: облепиха при длительном нагреве теряет витамин С. Оптимально дать ему настояться под крышкой и добавить мёд уже в готовый чай.

Тем, кто предпочитает более сладкий вариант, можно заменить часть лимона на мандарин или добавить немного яблочного сока.

Что добавить для аромата

Аромат напитка легко менять под настроение. Классическая версия — с корицей и бадьяном. Для яркости можно добавить щепотку ванили, несколько гвоздик или немного тёртого имбиря. Если хочется освежающего послевкусия, подойдут листики мяты.