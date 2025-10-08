Иногда самые неожиданные комбинации дают лучший результат. Этот салат — как раз тот случай: сочная китайская капуста, ароматные специи из пакетика лапши и ореховая заправка превращают обычные ингредиенты в блюдо, от которого невозможно оторваться. Готовится просто, выглядит эффектно и идеально подходит и для домашнего ужина, и для пикника.
В миске соедините масло, сахар, уксус, перец, соль и зелёные специи из пакетика лапши (тот самый, что сверху). Взбейте венчиком, пока сахар полностью не растворится — получится яркая, ароматная заправка.
Тонко нашинкуйте китайскую капусту — она должна быть лёгкой и воздушной, а не грубо порубленной.
Лапшу быстрого приготовления слегка покрошите руками и добавьте к капусте. Сухая хрустящая текстура потом впитает заправку и станет мягче, но не утратит приятного хруста.
Миндаль и семечки подсолнечника подрумяньте на сухой сковороде. Делайте это на среднем огне и не отходите — орехи и семечки легко пережарить. Как только появится аромат, снимайте с огня.
Добавьте ореховую смесь к капусте с лапшой и перемешайте.
Заправлять салат стоит только за 10-15 минут до подачи, чтобы сохранить структуру и свежесть. Смешайте всё с заправкой, дайте настояться — и наслаждайтесь.
Китайская капуста — 1 крупная
Лапша быстрого приготовления (например, "Доширак" или "Роллтон" со вкусом курицы) — 2 упаковки
Семечки подсолнечника — 6 ст. л.
Миндальные палочки — 100 г
Сахар — 3 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Чёрный перец — 1 ч. л.
Дистиллированный уксус с травами (например, Kühne Surol 7-Kräuter-Essig) — 4 ст. л.
Масло (подсолнечное, грецкого ореха или другое по вкусу) — 80 мл
• Для более мягкого вкуса можно заменить часть уксуса лимонным соком.
• Если хотите добавить белок, попробуйте бросить в салат кусочки курицы гриль или тофу.
• Масло грецкого ореха придаёт особую глубину вкуса, но и обычное подсолнечное отлично справится.
• Салат можно приготовить заранее: храните ингредиенты отдельно и соединяйте их только перед подачей.
Этот салат — отличная находка для тех, кто любит сочетание свежести и хруста. Простые ингредиенты, минимум времени — и у вас готов эффектный, бодрящий и очень вкусный результат.
