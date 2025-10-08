Хрустящий салат с китайской капустой и лапшой быстрого приготовления

Иногда самые неожиданные комбинации дают лучший результат. Этот салат — как раз тот случай: сочная китайская капуста, ароматные специи из пакетика лапши и ореховая заправка превращают обычные ингредиенты в блюдо, от которого невозможно оторваться. Готовится просто, выглядит эффектно и идеально подходит и для домашнего ужина, и для пикника.

Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02

Как приготовить

В миске соедините масло, сахар, уксус, перец, соль и зелёные специи из пакетика лапши (тот самый, что сверху). Взбейте венчиком, пока сахар полностью не растворится — получится яркая, ароматная заправка. Тонко нашинкуйте китайскую капусту — она должна быть лёгкой и воздушной, а не грубо порубленной. Лапшу быстрого приготовления слегка покрошите руками и добавьте к капусте. Сухая хрустящая текстура потом впитает заправку и станет мягче, но не утратит приятного хруста. Миндаль и семечки подсолнечника подрумяньте на сухой сковороде. Делайте это на среднем огне и не отходите — орехи и семечки легко пережарить. Как только появится аромат, снимайте с огня. Добавьте ореховую смесь к капусте с лапшой и перемешайте. Заправлять салат стоит только за 10-15 минут до подачи, чтобы сохранить структуру и свежесть. Смешайте всё с заправкой, дайте настояться — и наслаждайтесь.

Состав (на 6 порций)

Китайская капуста — 1 крупная

Лапша быстрого приготовления (например, "Доширак" или "Роллтон" со вкусом курицы) — 2 упаковки

Семечки подсолнечника — 6 ст. л.

Миндальные палочки — 100 г

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Чёрный перец — 1 ч. л.

Дистиллированный уксус с травами (например, Kühne Surol 7-Kräuter-Essig) — 4 ст. л.

Масло (подсолнечное, грецкого ореха или другое по вкусу) — 80 мл

Маленькие хитрости

• Для более мягкого вкуса можно заменить часть уксуса лимонным соком.

• Если хотите добавить белок, попробуйте бросить в салат кусочки курицы гриль или тофу.

• Масло грецкого ореха придаёт особую глубину вкуса, но и обычное подсолнечное отлично справится.

• Салат можно приготовить заранее: храните ингредиенты отдельно и соединяйте их только перед подачей.

Этот салат — отличная находка для тех, кто любит сочетание свежести и хруста. Простые ингредиенты, минимум времени — и у вас готов эффектный, бодрящий и очень вкусный результат.