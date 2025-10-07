Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото

Ароматная базиликовая соль — это не просто специя, а настоящая находка для тех, кто любит добавлять в блюда свежие акценты. Всего три ингредиента — базилик, морская соль и чеснок — превращаются в универсальную приправу, которая подчеркнёт вкус салатов, мяса, рыбы и овощей. А приготовление занимает считанные минуты.
Эта соль — не просто кулинарная прихоть. Она позволяет сохранить аромат свежего базилика на долгие месяцы. В отличие от заморозки, при сушке и смешивании с солью эфирные масла не теряются. Благодаря этому специя остаётся насыщенной и яркой, будто листья только что сорвали с грядки.
Кроме того, базиликовая соль служит натуральным ароматизатором. Она делает блюда выразительными без необходимости добавлять лишний жир, соусы или приправы с консервантами.
Для приготовления достаточно всего трёх компонентов:
Свежий базилик можно заменить на смесь зелёного и фиолетового — так специя получится более насыщенной и ароматной.
Промойте базилик, обсушите и оставьте на полотенце на 6-8 часов — за это время листья слегка завянут, а аромат станет глубже. Почистите чеснок. Подготовьте блендер и противень с пергаментом.
Отделите листья от стеблей, нарежьте чеснок. Поместите всё в чашу блендера, добавьте соль и измельчайте 3-4 минуты, пока масса не станет однородной, с мелкими вкраплениями зелени.
Разогрейте духовку до 90 °C. Выложите смесь тонким слоем на противень и подсушите 1-1,5 часа при приоткрытой дверце. Готовность проверяйте по консистенции — соль должна стать рассыпчатой и сухой.
Пересыпьте смесь в герметичную баночку объёмом 100 мл. Храните при комнатной температуре, как обычные специи. Срок годности — до 6 месяцев.
Эта приправа универсальна. Её можно добавлять:
Совет от шефов: попробуйте посыпать такой солью свежие овощи перед грилем — аромат будет ярче, чем с обычной приправой.
Можно использовать не только базилик. Попробуйте петрушку, укроп или орегано — вкус изменится, но принцип тот же. Если не любите чеснок, добавьте лимонную цедру или розмарин — получится более лёгкий вариант для летних блюд.
Как выбрать базилик?
Лучше брать молодые листья без пятен, упругие и ароматные. Перезревшие теряют вкус и дают горечь.
Можно ли сделать соль без духовки?
Да, можно подсушить смесь при комнатной температуре в течение 2-3 суток, периодически помешивая.
Подходит ли обычная поваренная соль?
Да, но морская крупная соль лучше раскрывает вкус трав и не становится слишком солёной на языке.
Можно ли добавить оливковое масло?
Нет, тогда смесь не высохнет. Масло лучше добавлять в готовые блюда вместе с солью.
