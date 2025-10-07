Белые или коричневые яйца: цвет имеет значение? Разоблачаем главный обман производителей

Яйца — один из самых привычных продуктов на нашем столе, но даже здесь не обходится без мифов. Один из самых распространённых вопросов — почему одни яйца белые, а другие коричневые? И есть ли разница между ними с точки зрения вкуса, пользы или качества? Эксперты уверяют: главное различие вовсе не в том, что мы видим снаружи.
Цвет яйца зависит исключительно от породы курицы. Если у птицы белое оперение и светлые мочки ушей — она несёт белые яйца. А куры с красным или коричневым оперением и тёмными мочками несут яйца с коричневой скорлупой.
"Если вам сказали, что красные и белые яйца имеют разный вкус или качество, вам лгали. Всё зависит от породы. Красные куры несут красные яйца, а белые — белые", — объяснил птицевод Томас Фолко.
Генетика полностью определяет оттенок скорлупы. На вкус и состав яйца это не влияет.
Согласно исследованиям компании Hendrix Genetics, которые представила менеджер по продуктам питания Эстелла Лентфаар, различий между белыми и коричневыми яйцами не обнаружено: ни по содержанию белка, ни по количеству витаминов или минералов.
"Ощутимая разница может быть связана скорее с рационом кур и условиями их содержания, а не с цветом скорлупы", — отмечает Лентфаар.
Если кур кормят качественным зерном и дают свободно гулять, вкус яиц становится чуть насыщеннее, но это касается любых яиц, независимо от их цвета, сообщает launion.digital.
|Характеристика
|Белые яйца
|Коричневые яйца
|Порода кур
|Белое оперение, светлые мочки
|Рыжее оперение, тёмные мочки
|Вкус
|Нейтральный
|Нейтральный
|Состав
|Одинаковый
|Одинаковый
|Поверхность
|Гладкая, однородная
|Часто с пятнами и шероховатостями
|Цена
|Ниже
|Выше
|Восприятие
|"Фабричные", "промышленные"
|"Натуральные", "домашние"
Есть две причины:
Порода. Куры, несущие коричневые яйца, крупнее и едят больше, а значит, себестоимость их содержания выше.
Восприятие. Покупатели часто считают коричневые яйца более "экологичными" и "деревенскими". Этот маркетинговый эффект повышает спрос и цену.
"Куры, несущие коричневые яйца, потребляют больше корма и дольше несут яйца, что увеличивает производственные затраты", — поясняют специалисты Hendrix Genetics.
В итоге коричневые яйца стоят дороже, хотя на питательные свойства это никак не влияет.
Ошибка: выбирать яйца только по цвету скорлупы.
Последствие: переплата без пользы.
Альтернатива: обращать внимание на срок годности и условия содержания кур.
Ошибка: считать коричневые яйца "фермерскими".
Последствие: заблуждение — многие фабричные птицы также несут коричневые яйца.
Альтернатива: читать маркировку ("С0", "С1", "С2") и тип содержания ("1" — напольное, "0" — свободный выгул).
Ошибка: хранить яйца вне холодильника.
Последствие: сокращается срок годности.
Альтернатива: хранить при +2…+6°C в оригинальной упаковке.
Некоторые уверены, что насыщенно-жёлтый желток — показатель "фермерского" происхождения. На самом деле цвет желтка зависит от рациона курицы. Если в корм добавляют кукурузу, морковь или травы, желток будет ярче. Поэтому желтизна — не признак свежести или пользы.
|Тип
|Плюсы
|Минусы
|Белые яйца
|Более однородная скорлупа, низкая цена
|Воспринимаются как менее "натуральные"
|Коричневые яйца
|Привлекательный "домашний" вид
|Дороже, часто с дефектами скорлупы
— Какие яйца полезнее: белые или коричневые?
Оба вида одинаковы по составу и пищевой ценности.
— Почему одни яйца легче чистятся?
Это зависит от свежести: чем свежее яйцо, тем труднее очистить скорлупу.
— Есть ли разница в питательности между домашними и магазинными яйцами?
Домашние могут содержать больше витаминов A и D, если куры получают натуральный корм и солнце. Но цвет скорлупы тут не при чём.
— Что влияет на цену яиц больше всего?
Порода курицы, тип кормления и условия содержания.
— Правда ли, что коричневые яйца — экологичнее?
Нет. Цвет скорлупы не имеет отношения к экологии или способу выращивания.
Миф: Коричневые яйца вкуснее.
Правда: Вкус одинаков, различие только визуальное.
Миф: Белые яйца менее полезны.
Правда: Пищевая ценность идентична.
Миф: Цвет зависит от корма.
Правда: Он определяется исключительно породой курицы.
Первые одомашненные куры появились в Юго-Восточной Азии более 8000 лет назад. Разные породы с разным цветом перьев и мочек появились в результате селекции. В Европе и США белые яйца долго считались признаком "чистоты" и стандарта, тогда как коричневые считались "деревенскими". Сегодня тенденция изменилась: всё больше покупателей выбирают коричневые яйца, считая их натуральными, хотя с точки зрения биологии разницы нет.
У курицы может измениться оттенок скорлупы с возрастом — она становится светлее к концу яйценосного цикла.
Цвет внутренней плёнки под скорлупой также может различаться, но это не влияет на качество.
Чем свежее яйцо, тем плотнее белок и тем хуже оно всплывает в воде — это простой способ проверить свежесть.
