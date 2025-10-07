Белые или коричневые яйца: цвет имеет значение? Разоблачаем главный обман производителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Яйца — один из самых привычных продуктов на нашем столе, но даже здесь не обходится без мифов. Один из самых распространённых вопросов — почему одни яйца белые, а другие коричневые? И есть ли разница между ними с точки зрения вкуса, пользы или качества? Эксперты уверяют: главное различие вовсе не в том, что мы видим снаружи.

Яйца
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Яйца

Откуда берётся разный цвет скорлупы

Цвет яйца зависит исключительно от породы курицы. Если у птицы белое оперение и светлые мочки ушей — она несёт белые яйца. А куры с красным или коричневым оперением и тёмными мочками несут яйца с коричневой скорлупой.

"Если вам сказали, что красные и белые яйца имеют разный вкус или качество, вам лгали. Всё зависит от породы. Красные куры несут красные яйца, а белые — белые", — объяснил птицевод Томас Фолко.

Генетика полностью определяет оттенок скорлупы. На вкус и состав яйца это не влияет.

Есть ли разница во вкусе и пользе

Согласно исследованиям компании Hendrix Genetics, которые представила менеджер по продуктам питания Эстелла Лентфаар, различий между белыми и коричневыми яйцами не обнаружено: ни по содержанию белка, ни по количеству витаминов или минералов.

"Ощутимая разница может быть связана скорее с рационом кур и условиями их содержания, а не с цветом скорлупы", — отмечает Лентфаар.

Если кур кормят качественным зерном и дают свободно гулять, вкус яиц становится чуть насыщеннее, но это касается любых яиц, независимо от их цвета, сообщает launion.digital.

Сравнение белых и коричневых яиц

Характеристика Белые яйца Коричневые яйца
Порода кур Белое оперение, светлые мочки Рыжее оперение, тёмные мочки
Вкус Нейтральный Нейтральный
Состав Одинаковый Одинаковый
Поверхность Гладкая, однородная Часто с пятнами и шероховатостями
Цена Ниже Выше
Восприятие "Фабричные", "промышленные" "Натуральные", "домашние"

Почему коричневые яйца дороже

Есть две причины:

  1. Порода. Куры, несущие коричневые яйца, крупнее и едят больше, а значит, себестоимость их содержания выше.

  2. Восприятие. Покупатели часто считают коричневые яйца более "экологичными" и "деревенскими". Этот маркетинговый эффект повышает спрос и цену.

"Куры, несущие коричневые яйца, потребляют больше корма и дольше несут яйца, что увеличивает производственные затраты", — поясняют специалисты Hendrix Genetics.

В итоге коричневые яйца стоят дороже, хотя на питательные свойства это никак не влияет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать яйца только по цвету скорлупы.
    Последствие: переплата без пользы.
    Альтернатива: обращать внимание на срок годности и условия содержания кур.

  • Ошибка: считать коричневые яйца "фермерскими".
    Последствие: заблуждение — многие фабричные птицы также несут коричневые яйца.
    Альтернатива: читать маркировку ("С0", "С1", "С2") и тип содержания ("1" — напольное, "0" — свободный выгул).

  • Ошибка: хранить яйца вне холодильника.
    Последствие: сокращается срок годности.
    Альтернатива: хранить при +2…+6°C в оригинальной упаковке.

А что если выбрать по цвету желтка

Некоторые уверены, что насыщенно-жёлтый желток — показатель "фермерского" происхождения. На самом деле цвет желтка зависит от рациона курицы. Если в корм добавляют кукурузу, морковь или травы, желток будет ярче. Поэтому желтизна — не признак свежести или пользы.

Таблица "Плюсы и минусы яиц разных цветов"

Тип Плюсы Минусы
Белые яйца Более однородная скорлупа, низкая цена Воспринимаются как менее "натуральные"
Коричневые яйца Привлекательный "домашний" вид Дороже, часто с дефектами скорлупы

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

— Какие яйца полезнее: белые или коричневые?
Оба вида одинаковы по составу и пищевой ценности.

— Почему одни яйца легче чистятся?
Это зависит от свежести: чем свежее яйцо, тем труднее очистить скорлупу.

— Есть ли разница в питательности между домашними и магазинными яйцами?
Домашние могут содержать больше витаминов A и D, если куры получают натуральный корм и солнце. Но цвет скорлупы тут не при чём.

— Что влияет на цену яиц больше всего?
Порода курицы, тип кормления и условия содержания.

— Правда ли, что коричневые яйца — экологичнее?
Нет. Цвет скорлупы не имеет отношения к экологии или способу выращивания.

Мифы и правда

  • Миф: Коричневые яйца вкуснее.
    Правда: Вкус одинаков, различие только визуальное.

  • Миф: Белые яйца менее полезны.
    Правда: Пищевая ценность идентична.

  • Миф: Цвет зависит от корма.
    Правда: Он определяется исключительно породой курицы.

Исторический контекст

Первые одомашненные куры появились в Юго-Восточной Азии более 8000 лет назад. Разные породы с разным цветом перьев и мочек появились в результате селекции. В Европе и США белые яйца долго считались признаком "чистоты" и стандарта, тогда как коричневые считались "деревенскими". Сегодня тенденция изменилась: всё больше покупателей выбирают коричневые яйца, считая их натуральными, хотя с точки зрения биологии разницы нет.

Три интересных факта

  1. У курицы может измениться оттенок скорлупы с возрастом — она становится светлее к концу яйценосного цикла.

  2. Цвет внутренней плёнки под скорлупой также может различаться, но это не влияет на качество.

  3. Чем свежее яйцо, тем плотнее белок и тем хуже оно всплывает в воде — это простой способ проверить свежесть.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
