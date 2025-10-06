Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политика или искусство? Почему звезде Реальных пацанов отказали в европейской визе
Удивите гостей: заливной пирог с капустой, который тает во рту
Неожиданный поворот: как Дима Билан и Фёдор Конюхов договорились о совместной экспедиции
Врачи бьют тревогу: этот дешевый продукт разрушает ваше здоровье быстрее сахара
Google без Шмидта: почему экс-глава компании так критикует удалёнку
По пути знаменитого деда: как дети Дениса Клявера покоряют творческие вершины
Надоел неубранный подъезд и холод в батареях? Как нижегородцам законно сменить ДУК и выбрать лучший
Европу охватила эпидемия дронов: Медведев предупредил о новой провокации, ведущей к войне
Волосы вспыхнули серебром — и не спросили: мягкий способ спрятать седину и оживить оттенок

Блюдо, которое заменит жареные пирожки: золотистые патиссоны с нежной начинкой

Еда

Когда ребёнок не хочет есть овощи, приходится проявлять фантазию. Один из проверенных способов — приготовить их в кляре. Патиссоны, обжаренные до румяной корочки, получаются похожими на мини-пирожки: снаружи — аппетитное тесто, а внутри — нежная, сочная мякоть, наполненная витаминами.

Жареные патиссоны в кляре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареные патиссоны в кляре

Такое блюдо подходит не только детям, но и взрослым, особенно если хочется лёгкого, но сытного ужина. Подавать жареные патиссоны можно как самостоятельную закуску или в качестве гарнира к мясу и рыбе.

Что понадобится

Для приготовления на две порции потребуется около полкилограмма патиссонов. Это примерно два средних овоща.

Также нужны:

  • 2 куриных яйца,

  • половина стакана пшеничной муки (около 65 г),

  • 50 мл воды,

  • растительное масло для жарки,

  • соль и специи по вкусу.

Из специй подойдут чёрный перец, паприка или немного сушёного чеснока. Если блюдо предназначено для детей, можно ограничиться только солью — вкус патиссонов самодостаточен и не требует обилия приправ.

Подготовка овощей

Патиссоны нужно тщательно вымыть и обсушить. Хвостики и грубые части удаляются. Если кожура у овощей плотная, её можно срезать, но молодые плоды достаточно просто очистить от пыли.

Овощи нарежьте ломтиками средней толщины — примерно полсантиметра. Слишком тонкие куски могут потерять форму, а толстые — останутся сырыми внутри.

Чтобы убрать лишнюю влагу, нарезанные патиссоны слегка посолите, переложите в дуршлаг и оставьте на 25-30 минут. За это время сок стечёт, и кляр впоследствии ляжет равномерно. После этого промокните кусочки бумажным полотенцем.

Как приготовить кляр

Основу для кляра составляют мука, яйца и вода. Просейте муку в глубокую миску — это добавит лёгкости и избавит от комков. Разбейте яйца, добавьте воду и немного соли.

Перемешивайте венчиком или вилкой, пока не получится однородная, гладкая масса без комков. Консистенция должна быть чуть гуще, чем у теста на блины. Если кляр получился слишком густым, добавьте немного воды, если слишком жидким — подсыпьте немного муки.

На этом этапе можно добавить специи. Небольшая щепотка паприки или сушёного чеснока придаст аппетитный аромат.

Обжаривание

Разогрейте сковороду и налейте достаточное количество растительного масла — оно должно покрывать дно. Масло должно хорошо прогреться, но не дымиться. Это важно: если температура будет низкой, кляр впитает лишний жир, а если слишком высокой — подгорит, не успев прожарить овощ.

Каждый кусочек патиссона обмакните в кляр, чтобы он полностью покрыл поверхность, и сразу выложите на сковороду. Работайте партиями, чтобы кусочки не соприкасались — так они будут румяными и равномерно прожаренными.

Жарьте на среднем огне, не переворачивая слишком часто: дайте кляру схватиться и образовать золотистую корочку. Когда нижняя сторона подрумянится, аккуратно переверните лопаткой и доведите до готовности.

Обычно на каждую сторону требуется 2-3 минуты. Готовые кусочки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Таблица: идеальные пропорции

Ингредиент Количество Назначение
Патиссоны 500 г Основной овощ, источник клетчатки
Яйца 2 шт. Основа кляра, связывает ингредиенты
Мука 65 г Придаёт плотность и хрустящую корочку
Вода 50 мл Делает кляр мягким и эластичным
Масло растительное 190 г (примерно 1 стакан) Для обжаривания
Специи По вкусу Добавляют аромат и вкус

Советы по приготовлению

Чтобы блюдо получилось лёгким и не жирным, важно следить за температурой масла. Оптимально — около 170-180 °C. Проверить просто: капните немного кляра — если вокруг появляются мелкие пузырьки, можно жарить.

Если патиссоны нарезаны толсто, можно накрыть сковороду крышкой на минуту после переворота — овощи слегка пропарятся и станут мягче внутри.

Кляр можно разнообразить: часть воды заменить молоком или газированной водой для лёгкости. Иногда добавляют ложку сметаны — она делает корочку особенно нежной.

Подача

Готовые патиссоны в кляре лучше подавать горячими, пока корочка остаётся хрустящей. В качестве соуса подойдут классические варианты: томатный, чесночный, сметанный или просто натуральный йогурт.

Если хочется подчеркнуть вкус овощей, можно подать их с лимонным соусом — достаточно смешать сок половины лимона, немного соли, оливковое масло и мелко нарезанную зелень.

Для детей лучше предложить сметану или нежный сырный соус без специй.

А что если запечь

Если вы избегаете жареного, патиссоны можно запечь в духовке. Для этого кусочки в кляре выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 190 °C около 20 минут, один раз перевернув. Корочка получится не менее румяной, а масла уйдёт гораздо меньше.

Этот вариант подойдёт и для детского питания, и для тех, кто придерживается более лёгкого рациона.

Чем полезны патиссоны

Патиссоны — источник витаминов группы B, а также калия, магния и клетчатки. Они улучшают пищеварение, укрепляют сосуды и выводят лишнюю жидкость. Приготовленные в кляре, они сохраняют сочность и мягкий вкус, оставаясь при этом сытным блюдом.

Такой вариант подачи особенно хорош в конце лета и начале осени, когда овощи молодые и сладкие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить патиссоны при низкой температуре.
    Последствие: кляр впитает слишком много масла и станет тяжёлым.
    Альтернатива: разогрейте масло до устойчивого жара перед закладкой.

  • Ошибка: слишком часто переворачивать кусочки.
    Последствие: кляр отслаивается и теряет форму.
    Альтернатива: переворачивайте не чаще одного раза, когда нижняя сторона станет румяной.

  • Ошибка: не обсушить овощи после соли.
    Последствие: кляр будет сползать и не образует корочки.
    Альтернатива: всегда промакивайте кусочки бумажным полотенцем.

Финальный штрих

Жареные патиссоны в кляре — простой, но удивительно универсальный рецепт. Он поможет разнообразить меню, добавить в рацион овощей и при этом сохранить удовольствие от вкуса.

Готовятся они быстро, выглядят аппетитно и подойдут для любого стола — будь то домашний ужин, пикник или детский праздник.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Домашние животные
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Авто
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Последние материалы
Уникальное лекарство ценой в миллионы: обещает спасение, но таит неожиданную угрозу
Ваши растения задыхаются прямо в горшке — вот как заставить корни дышать снова
Долголетие по-кошачьи: как кастрация влияет на здоровье и характер питомцев
Коллекционеры затаили дыхание: в продаже Волга с пробегом меньше прогулки по парку
Тысячи существ из Красного моря в шаге от тебя — место, где даже воздух пахнет океаном
Не хлебом единым: как помочь птицам в городе и не получить штраф за порчу благоустройства
Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на красной дорожке: в чём провинился голливудский актёр
Удар по доллару: биткоин продолжает бить рекорды на фоне его слабости
Золотой стандарт детского питания: этот продукт признан суперфудом для растущего организма
Режиссёр Бегущего человека переработал финал книги: какой вердикт вынес Стивен Кинг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.