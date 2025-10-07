Идеальное блюдо для детокса: очищает, насыщает и радует вкусом

3:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — пример того, как простые ингредиенты превращаются в блюдо с характером. Лёгкая сладость свёклы, пикантность горчицы и аромат тмина делают вкус многослойным и запоминающимся. А благодаря чечевице салат получается питательным, но остаётся лёгким — идеален для тех, кто следит за рационом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Суп-пюре

Как приготовить

Разогрейте в кастрюле столовую ложку оливкового масла. Добавьте тмин и карри, слегка обжарьте, чтобы раскрыть аромат специй. Затем всыпьте чечевицу, перемешайте и залейте овощным бульоном. Варите 8-10 минут на медленном огне, пока зёрна не станут мягкими, но сохранят форму.

Готовую чечевицу откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде и остудите.

Свёклу нарежьте небольшими кубиками, зелёный лук — кольцами, а листья петрушки измельчите крупно.

Заправка

Смешайте горчицу, мёд, яблочный уксус, щепотку соли и немного перца. Постепенно влейте три столовые ложки оливкового масла, помешивая венчиком до однородности.

Сборка салата

В глубокой миске соедините чечевицу, свёклу и зелёный лук. Добавьте заправку, аккуратно перемешайте и посыпьте петрушкой. Попробуйте на вкус — при необходимости добавьте ещё соли или перца.

Совет: если дать салату постоять 15-20 минут, вкус станет насыщеннее, а текстура — более сбалансированной.

Советы

• Для нежной текстуры используйте красную чечевицу, а для более плотной — жёлтую.

• Если хотите добавить свежести, замените часть уксуса лимонным соком.

• Салат отлично сочетается с кускусом, булгуром или ломтиком цельнозернового хлеба.

Ингредиенты на 4 порции

красная чечевица — 200 г

тмин — 1 ч. л.

порошок карри — 1 ч. л.

овощной бульон — 350 мл

зелёный лук — 4 стебля

петрушка — ½ пучка

отварная свёкла — 400 г

горчица — 1 ч. л.

яблочный уксус — 3 ст. л.

оливковое масло — 4 ст. л.

мёд — 1 ст. л.

соль и перец — по вкусу

Плюсы и минусы блюда