Идеальное блюдо для детокса: очищает, насыщает и радует вкусом

Этот салат — пример того, как простые ингредиенты превращаются в блюдо с характером. Лёгкая сладость свёклы, пикантность горчицы и аромат тмина делают вкус многослойным и запоминающимся. А благодаря чечевице салат получается питательным, но остаётся лёгким — идеален для тех, кто следит за рационом.

Суп-пюре
Как приготовить

Разогрейте в кастрюле столовую ложку оливкового масла. Добавьте тмин и карри, слегка обжарьте, чтобы раскрыть аромат специй. Затем всыпьте чечевицу, перемешайте и залейте овощным бульоном. Варите 8-10 минут на медленном огне, пока зёрна не станут мягкими, но сохранят форму.

Готовую чечевицу откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде и остудите.

Свёклу нарежьте небольшими кубиками, зелёный лук — кольцами, а листья петрушки измельчите крупно.

Заправка

Смешайте горчицу, мёд, яблочный уксус, щепотку соли и немного перца. Постепенно влейте три столовые ложки оливкового масла, помешивая венчиком до однородности.

Сборка салата

В глубокой миске соедините чечевицу, свёклу и зелёный лук. Добавьте заправку, аккуратно перемешайте и посыпьте петрушкой. Попробуйте на вкус — при необходимости добавьте ещё соли или перца.

Совет: если дать салату постоять 15-20 минут, вкус станет насыщеннее, а текстура — более сбалансированной.

Советы

• Для нежной текстуры используйте красную чечевицу, а для более плотной — жёлтую.
• Если хотите добавить свежести, замените часть уксуса лимонным соком.
• Салат отлично сочетается с кускусом, булгуром или ломтиком цельнозернового хлеба.

Ингредиенты на 4 порции

  • красная чечевица — 200 г

  • тмин — 1 ч. л.

  • порошок карри — 1 ч. л.

  • овощной бульон — 350 мл

  • зелёный лук — 4 стебля

  • петрушка — &frac12 пучка

  • отварная свёкла — 400 г

  • горчица — 1 ч. л.

  • яблочный уксус — 3 ст. л.

  • оливковое масло — 4 ст. л.

  • мёд — 1 ст. л.

  • соль и перец — по вкусу

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Высокое содержание белка и клетчатки благодаря чечевице Свёкла может окрасить другие продукты при хранении
Подходит для вегетарианского и постного меню Не хранится дольше суток без потери вкуса
Легко готовится, не требует дорогих ингредиентов Для некоторых вкус тмина может показаться слишком насыщенным
Универсален — можно подавать как салат или гарнир Лучше не готовить впрок — свежий вариант вкуснее
Сочетается с мясом, рыбой, злаками Не подходит для тех, кто не переносит бобовые

 

 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
