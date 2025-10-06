Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такси станет патриотичным: Минпромторг утвердил список правильных машин для перевозок
Мир на грани биологической революции: обезьяны помолодели на три года — теперь очередь за людьми
Золото осени под ногами: что можно сделать с подсолнухом, прежде чем сжечь его зря
Эффективное похудение: как добиться результата без вреда для здоровья
Аромат Востока в русской кастрюле: один ингредиент превращает тыкву в десерт мечты
Параллельная парковка — кошмар для водителей: один визуальный приём, и параллельная парковка станет проще всего
Театр Модерн пустил зрителей на репетицию нового спектакля Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
Скрытая ошибка Европы: блокировка инициативы Меркель — урок, который стоил начала конфликта
День, когда Земля смотрит на нас глазами животных: напоминание, что мы не одни

Средиземноморье в сковороде: как простой омлет превращается в ресторанное блюдо

Еда

Говорят, что утро начинается с кофе. Но настоящие ценители вкуса знают: всё зависит от завтрака. Один ароматный и сытный омлет способен задать тон всему дню — особенно если в нём встречаются пикантная ветчина, солнечные помидоры и солёный кипрский сыр халуми. Добавим сюда свежие листья мяты — и привычное блюдо превращается в гастрономическое удовольствие.

Омлет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Омлет

Вкус Средиземноморья на тарелке

Халуми — это не просто сыр, а гастрономический символ Кипра. Его уникальная особенность — плотная структура, благодаря которой он не тает при жарке, а лишь покрывается аппетитной румяной корочкой. В тандеме с яйцами и овощами он создаёт баланс между нежностью и солоноватой пикантностью.

Добавим немного ветчины — и получим насыщенный белковый завтрак. Помидоры придают сочность и лёгкую кислинку, а мята освежает вкус и делает блюдо по-настоящему летним.

Ингредиенты

Для одного большого омлета понадобятся:

  • 3 яйца;
  • 100 г сыра халуми;
  • 100 г ветчины;
  • 1 спелый помидор;
  • 60 г репчатого лука;
  • растительное масло;
  • соль и чёрный перец по вкусу;
  • несколько листиков мяты для украшения.

Процесс приготовления

  1. Подготовка продуктов. Нарежьте лук мелкими кубиками, ветчину — тонкими полосками, а помидор и халуми — кусочками среднего размера.
  2. Взбивание яиц. В отдельной миске взбейте яйца с солью и перцем до лёгкой пены.
  3. Обжарка начинки. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте ветчину, халуми и помидоры.
  4. Запекание омлета. Когда начинка слегка подрумянится, залейте её яичной смесью. Готовьте на умеренном огне, пока масса не схватится.
  5. Подача. Украсьте готовое блюдо свежей мятой. Омлет можно подавать прямо в сковороде — так он дольше останется горячим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить халуми слишком долго.
    Последствие: сыр становится сухим и теряет вкус.
    Альтернатива: обжаривайте до лёгкой золотистой корочки, не дольше 2–3 минут.
  • Ошибка: добавлять помидоры в самом начале.
    Последствие: омлет получится водянистым.
    Альтернатива: кладите их почти в конце, чтобы сохранить сочность.
  • Ошибка: использовать только подсолнечное масло.
    Последствие: теряется аромат.
    Альтернатива: попробуйте оливковое масло холодного отжима — оно подчеркнёт средиземноморский вкус.

А что если

А что если сделать этот омлет без ветчины — в вегетарианском варианте? Сыр халуми и помидоры отлично сочетаются с зелёным горошком, шпинатом или болгарским перцем. Можно добавить немного оливок или цукини — получится лёгкое, но питательное блюдо.

А если хочется сделать завтрак сытнее — подайте омлет на ломтике цельнозернового хлеба, сбрызнув всё оливковым маслом.

FAQ

Как выбрать халуми?
Выбирайте сыр плотный, с белоснежным оттенком и лёгким ароматом молока. Настоящий халуми упакован в рассол, что сохраняет его свежесть.

Можно ли заменить халуми другим сыром?
Да, подойдёт фета, адыгейский или панир. Главное — чтобы сыр держал форму при нагревании.

Сколько калорий в омлете с халуми?
Примерно 250–300 ккал на порцию, в зависимости от количества масла.

Как сделать омлет более воздушным?
Взбейте яйца венчиком или миксером до образования пены, а готовое блюдо накройте крышкой на пару минут.

Мифы и правда

Миф: халуми нельзя жарить — он расплавится.
Правда: именно халуми и создан для жарки. Благодаря высокому содержанию белка и плотной текстуре он лишь подрумянивается, не растекаясь.

Миф: мята портит вкус яиц.
Правда: в умеренном количестве мята придаёт свежесть и делает вкус более сложным и утончённым.

Миф: омлет — это только утреннее блюдо.
Правда: он прекрасно подойдёт и для лёгкого ужина — особенно с салатом и бокалом сухого вина.

Интересные факты

  1. Халуми традиционно готовят из смеси козьего и овечьего молока, иногда с добавлением коровьего.
  2. Сыр можно хранить в рассоле до года — и он не теряет вкуса.
  3. В кипрских семьях халуми жарят даже на гриле — прямо вместе с лавашом и свежими овощами.

Этот омлет — пример того, как простые ингредиенты превращаются в настоящее удовольствие. Халуми добавляет плотности и насыщенного вкуса, ветчина делает блюдо сытным, а помидоры и мята придают лёгкость и свежесть. Он подходит не только для завтрака — это универсальное угощение, которое легко приготовить в любое время дня. Всего двадцать минут — и на столе блюдо, способное удивить и домашних, и гостей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Авто
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Наука и техника
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
В Госдуме оценили заявление Меркель о срыве переговоров с Россией в 2021 году
Город-призрак среди тайги — место, где природа сыграла роль архитектора
Свежий ремонт в доме — это красный флаг: вот что за ним прячут нечестные продавцы
Средиземноморье в сковороде: как простой омлет превращается в ресторанное блюдо
Урожай без потерь и химии: новое удобрение работает точнее GPS — достаточно одной обработки за сезон
Три грамма в день — и организм работает как часы: витамин, о котором забывают даже спортсмены
Юлия Меньшова против Пугачёвой: уехавшие артисты страдают от гордыни — каковы истинные причины их отъезда
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Ежевика размером с клубнику: сибирский агроном показал, как вырастить ягоды по 30 граммов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.