Не спешите ставить кастрюлю: брокколи станет полезнее, если немного подождать

Брокколи давно заслужила статус суперфуда — она укрепляет сердце, поддерживает иммунитет, борется с воспалениями и даже помогает снижать уровень сахара в крови. Но мало кто знает, что польза этого овоща напрямую зависит от того, как именно его готовят. Учёные утверждают: чтобы брокколи раскрыла свой потенциал, ей надо немного "отдохнуть" после нарезки.
"Если нарезать брокколи и подождать 10 минут перед приготовлением, в ней образуется больше сульфорафана — вещества, которое защищает клетки и помогает бороться с раком", — пояснила эксперт по питанию Елена Кален.
Брокколи содержит витамины A, C, K, E, фолиевую кислоту, кальций, железо и калий. Она богата клетчаткой, антиоксидантами и соединениями, которые замедляют воспалительные процессы.
"Эти вещества помогают снизить риск хронических заболеваний, укрепляют сосуды и способствуют здоровому пищеварению", — уточняет Кален.
Среди самых полезных компонентов брокколи — глюкозинолаты. Они превращаются в сульфорафан, который обладает выраженными противораковыми свойствами. Именно ради этого соединения брокколи ценят врачи и диетологи.
|Питательное вещество
|Количество на 100 г
|Польза
|Витамин C
|89 мг
|Повышает иммунитет, защищает клетки
|Витамин K
|101 мкг
|Укрепляет сосуды и кости
|Витамин A
|31 мкг
|Поддерживает зрение
|Кальций
|47 мг
|Участвует в обмене веществ
|Железо
|0,7 мг
|Предотвращает анемию
|Клетчатка
|2,6 г
|Улучшает пищеварение
При измельчении брокколи разрушаются стенки клеток, и фермент мирозиназа вступает в контакт с глюкорафанином — природным соединением, содержащимся в крестоцветных овощах. В результате реакции образуется сульфорафан - мощный антиоксидант, известный своей способностью защищать организм от опухолевых процессов.
Если же сразу бросить нарезанную брокколи в сковороду или кастрюлю, фермент не успеет активироваться, и большая часть полезных веществ пропадёт.
Учёные называют его природным защитником организма. Он:
• снижает воспаления и поддерживает здоровье сердца;
• помогает контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа;
• защищает кожу от ультрафиолетового излучения;
• поддерживает здоровье мозга и может облегчать некоторые симптомы аутизма.
Исследования показывают, что сульфорафан влияет на работу более 200 генов, отвечающих за детоксикацию, иммунитет и регенерацию тканей.
Промойте и обсушите. Используйте прохладную воду, чтобы не повредить структуру овоща.
Нарежьте и оставьте на 10 минут. Это активирует ферменты, которые образуют сульфорафан.
Используйте мягкую термическую обработку. Готовьте на пару или быстро бланшируйте 3-5 минут.
Добавляйте кислые ингредиенты. Капля лимонного сока или оливковое масло улучшат усвоение витаминов.
Не переваривайте. Чем дольше готовится брокколи, тем меньше пользы остаётся.
• Ошибка: сразу варить или жарить брокколи после нарезки.
Последствие: разрушение ферментов и потеря сульфорафана.
Альтернатива: оставить овощ на 10 минут перед приготовлением.
• Ошибка: долго тушить или варить.
Последствие: теряются витамины C и B.
Альтернатива: готовить на пару 3-4 минуты или обжарить быстро.
• Ошибка: готовить без масла.
Последствие: жирорастворимые витамины не усваиваются.
Альтернатива: добавить немного оливкового масла или орехов.
Самый щадящий способ. Сохраняет цвет, вкус и питательные вещества. Добавьте немного соли и сбрызните лимонным соком — получите лёгкий, полезный гарнир.
Короткая термообработка на сильном огне с небольшим количеством масла сохраняет хрустящую текстуру. Отлично сочетается с лапшой, рисом или морепродуктами.
При 200 °C брокколи приобретает ореховый аромат и золотистые края. Этот способ придаёт блюду насыщенный вкус без потери пользы.
Для крем-супа соедините брокколи с луком, чесноком и бульоном. А в смузи добавьте сырые соцветия к шпинату, банану и йогурту — получится витаминная бомба.
…вы не любите вкус брокколи? Тогда попробуйте смешивать её с другими овощами. Например, добавьте в салат с морковью, яблоком и семенами кунжута. Или приправьте специями: куркумой, карри, чесноком. Они подчеркнут вкус и сделают блюдо ароматнее.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Сырые соцветия
|Максимум витаминов
|Могут быть жёсткими для желудка
|На пару
|Сохраняются антиоксиданты
|Требует контроля времени
|Запекание
|Улучшает вкус, сохраняет структуру
|Потеря части витамина C
|Варка
|Мягкая текстура
|Потеря до 50% питательных веществ
|Обжаривание
|Ароматный вкус
|Уменьшает уровень сульфорафана
• Миф: брокколи теряет все витамины при приготовлении.
Правда: мягкое бланширование сохраняет до 80% полезных веществ.
• Миф: сульфорафан есть только в брокколи.
Правда: он встречается и в других крестоцветных — капусте, редьке, брюссельской капусте.
• Миф: сырая брокколи вредна для желудка.
Правда: для здорового ЖКТ умеренные порции безопасны и полезны.
Зачем давать брокколи постоять перед готовкой?
Чтобы ферменты активировались и увеличилось количество сульфорафана.
Как долго можно хранить нарезанную брокколи?
Не более суток в холодильнике, иначе теряются витамины.
Можно ли есть брокколи сырой каждый день?
Да, если нет проблем с пищеварением, но важно соблюдать умеренность.
Что добавить для лучшего усвоения?
Лимонный сок, оливковое масло или немного орехов — они помогают усвоить витамины A и K.
• Сырые соцветия брокколи содержат в 4 раза больше витамина C, чем апельсины.
• Сульфорафан был открыт случайно при исследовании антиоксидантов в 1992 году.
• Учёные из Китая доказали, что 10 минут ожидания после нарезки повышают содержание полезных веществ почти на 40%.
Брокколи известна человечеству более 2000 лет. Её выращивали древние римляне, считая пищей для здоровья и долголетия. В Европу овощ попал в XVI веке, а в Россию — только в XIX. Сегодня брокколи — один из самых изученных продуктов в мире, и её польза подтверждена десятками научных исследований.
Учёные отмечают, что рацион, богатый зелёными овощами, связан с лучшим качеством сна. Магний и витамин B6, содержащиеся в брокколи, помогают нервной системе расслабляться и регулируют уровень мелатонина. Ужин с порцией брокколи не только насытит, но и обеспечит спокойный сон.
Брокколи — простой пример того, как мелкая деталь способна изменить всё. Дайте ей десять минут после нарезки — и привычный овощ станет мощным инструментом здоровья и долголетия.
