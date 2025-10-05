Стоят копейки, а на вкус — будто из ресторана: капустные оладьи, от которых невозможно оторваться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Капустные оладьи — отличный вариант быстрого и полезного блюда, особенно если хочется чего-то лёгкого, но сытного. Они готовятся без лишнего жира, получаются мягкими, пышными и ароматными. А если подать их с чесночным соусом на основе сметаны и майонеза, получится почти ресторанное блюдо из самых простых продуктов.

Капустные оладьи с чесночным соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капустные оладьи с чесночным соусом

Ингредиенты на 4 порции

Для оладий:

  • Белокочанная капуста — 0,5 шт. (≈ 445 г)

  • Кефир 3,2% — 1 стакан (≈ 200 мл)

  • Пшеничная мука — 0,5 стакана (≈ 65 г)

  • Куриное яйцо — 1 шт.

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Соль — 1 ч. л.

  • Чёрный перец — 0,5 ч. л.

  • Растительное масло — 3 ст. л.

Для соуса:

  • Сметана 20% — 100 г

  • Майонез — 100 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Итальянские травы — 0,5 ч. л.

Подготовка

Достаньте кефир заранее, чтобы он согрелся при комнатной температуре — так оладьи будут пышнее. Капусту вымойте, снимите верхние листья. Подготовьте кастрюлю, дуршлаг, миску и сковороду.

Если используете молодую капусту, её можно не отваривать — просто нарежьте и слегка разомните руками, чтобы стала мягче.

Пошаговый рецепт

Подготовка капусты

Налейте в кастрюлю около литра воды, доведите до кипения и посолите. Нарежьте капусту квадратами по 1-1,5 см и опустите в воду. Тушите 5 минут на слабом огне, затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней влаге.

Основа теста

Переложите капусту в миску, добавьте яйцо и перемешайте. Убедитесь, что капуста не горячая — иначе яйцо может свернуться.

Кефирная смесь

В отдельной посуде соедините тёплый кефир и соду — дождитесь лёгкой пены. Добавьте сахар и соль, размешайте. Перелейте кефирную смесь в миску с капустой, всыпьте муку, добавьте ложку масла и перец. Тщательно перемешайте до густой однородной массы и оставьте на 10-15 минут "отдохнуть".

Жарка

Разогрейте на сковороде 2 ст. л. масла. Выложите тесто ложкой, формируя небольшие оладьи диаметром 4-5 см. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты, пока не появится золотистая корочка. Аккуратно переверните, накройте крышкой и готовьте ещё 4 минуты до готовности.

Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Соус

Смешайте сметану с майонезом, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и сушёные травы. Перемешайте до однородности. Соус идеально подчеркнёт мягкий вкус капустных оладий.

Полезные советы

  • если хотите сделать блюдо диетическим, жарьте оладьи без масла на антипригарной сковороде или запеките в духовке при 190 °C 15-20 минут;

  • для более насыщенного вкуса можно добавить немного зелёного лука или укропа прямо в тесто;

  • кефир можно заменить на йогурт без сахара — структура останется пышной.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Лёгкие и полезные Требуют предварительной подготовки капусты
Подходят для завтрака и ужина Лучше есть сразу — остывшие теряют хруст
Простые ингредиенты При жарке впитывают масло
Можно готовить в духовке Без соуса вкус более нейтральный

Частые вопросы

Можно ли использовать квашеную капусту?
Да, но её нужно хорошо промыть и отжать, чтобы убрать лишнюю кислоту.

Какая капуста лучше — молодая или зимняя?
Молодая нежнее и быстрее готовится, но из зимней оладьи получаются более пышными.

Можно ли готовить без яиц?
Да, замените яйцо 2 ст. л. кефира и 1 ч. л. крахмала — масса останется связной.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
