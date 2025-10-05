Стоят копейки, а на вкус — будто из ресторана: капустные оладьи, от которых невозможно оторваться

Капустные оладьи — отличный вариант быстрого и полезного блюда, особенно если хочется чего-то лёгкого, но сытного. Они готовятся без лишнего жира, получаются мягкими, пышными и ароматными. А если подать их с чесночным соусом на основе сметаны и майонеза, получится почти ресторанное блюдо из самых простых продуктов.
Для оладий:
Белокочанная капуста — 0,5 шт. (≈ 445 г)
Кефир 3,2% — 1 стакан (≈ 200 мл)
Пшеничная мука — 0,5 стакана (≈ 65 г)
Куриное яйцо — 1 шт.
Сода — 0,5 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Чёрный перец — 0,5 ч. л.
Растительное масло — 3 ст. л.
Для соуса:
Сметана 20% — 100 г
Майонез — 100 г
Чеснок — 1 зубчик
Итальянские травы — 0,5 ч. л.
Достаньте кефир заранее, чтобы он согрелся при комнатной температуре — так оладьи будут пышнее. Капусту вымойте, снимите верхние листья. Подготовьте кастрюлю, дуршлаг, миску и сковороду.
Если используете молодую капусту, её можно не отваривать — просто нарежьте и слегка разомните руками, чтобы стала мягче.
Налейте в кастрюлю около литра воды, доведите до кипения и посолите. Нарежьте капусту квадратами по 1-1,5 см и опустите в воду. Тушите 5 минут на слабом огне, затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней влаге.
Переложите капусту в миску, добавьте яйцо и перемешайте. Убедитесь, что капуста не горячая — иначе яйцо может свернуться.
В отдельной посуде соедините тёплый кефир и соду — дождитесь лёгкой пены. Добавьте сахар и соль, размешайте. Перелейте кефирную смесь в миску с капустой, всыпьте муку, добавьте ложку масла и перец. Тщательно перемешайте до густой однородной массы и оставьте на 10-15 минут "отдохнуть".
Разогрейте на сковороде 2 ст. л. масла. Выложите тесто ложкой, формируя небольшие оладьи диаметром 4-5 см. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты, пока не появится золотистая корочка. Аккуратно переверните, накройте крышкой и готовьте ещё 4 минуты до готовности.
Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Смешайте сметану с майонезом, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и сушёные травы. Перемешайте до однородности. Соус идеально подчеркнёт мягкий вкус капустных оладий.
если хотите сделать блюдо диетическим, жарьте оладьи без масла на антипригарной сковороде или запеките в духовке при 190 °C 15-20 минут;
для более насыщенного вкуса можно добавить немного зелёного лука или укропа прямо в тесто;
кефир можно заменить на йогурт без сахара — структура останется пышной.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкие и полезные
|Требуют предварительной подготовки капусты
|Подходят для завтрака и ужина
|Лучше есть сразу — остывшие теряют хруст
|Простые ингредиенты
|При жарке впитывают масло
|Можно готовить в духовке
|Без соуса вкус более нейтральный
Можно ли использовать квашеную капусту?
Да, но её нужно хорошо промыть и отжать, чтобы убрать лишнюю кислоту.
Какая капуста лучше — молодая или зимняя?
Молодая нежнее и быстрее готовится, но из зимней оладьи получаются более пышными.
Можно ли готовить без яиц?
Да, замените яйцо 2 ст. л. кефира и 1 ч. л. крахмала — масса останется связной.
