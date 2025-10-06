Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома

Те самые тянущиеся, сливочные конфеты, знакомые каждому с детства, — "Коровка" возвращается на вашу кухню. Не нужно быть кондитером, чтобы приготовить это лакомство: всё, что потребуется — немного терпения, кулинарный термометр и четыре простых ингредиента. Главное — поймать правильную температуру, иначе вместо нежных "Коровок" получится жёсткая ириска.

Домашние конфеты Коровка

Почему именно "Коровка"

Секрет этих конфет в их простоте. В основе — молоко, сгущёнка, сахар и сливочное масло. При нагреве они превращаются в карамельную массу с мягким вкусом топлёного молока. Именно этот баланс сливочной сладости и лёгкой карамельной горчинки делает "Коровку" особенной.

Ингредиенты (на 12 порций)

Молоко 3,2% — 150 мл

Сгущённое молоко с сахаром — 150 г

Сахар — 400 г

Сливочное масло — 75 г

Пищевая ценность: 170 ккал / 0,96 г белков / 4,96 г жиров / 30,65 г углеводов

Как приготовить — пошагово

Шаг 1. Подготовка формы

Возьмите небольшую стеклянную или силиконовую форму (примерно 20x30 см). Выложите её пищевой плёнкой, чтобы она покрывала дно и стенки. Это поможет легко достать готовую массу.

Шаг 2. Варим основу

В кастрюле с толстым дном соедините молоко, сгущёнку, сахар и сливочное масло. На среднем огне, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. После закипания убавьте огонь и варите массу, пока она не станет янтарного оттенка — до 130 °C по термометру.

Если термометра нет, пользуйтесь "пробой на мягкий шарик": капните немного массы в холодную воду, скатайте пальцами. Если формируется упругая, но мягкая капелька — пора снимать с огня.

Шаг 3. Взбиваем и охлаждаем

Снимите кастрюлю с плиты, поставьте на холодную водяную баню и сразу начните взбивать миксером на высокой скорости около 5 минут. Масса побелеет и станет чуть гуще.

Перелейте её в подготовленную форму, разровняйте и оставьте остывать.

Шаг 4. Застывание

Остывшую массу можно убрать в холодильник на 30-40 минут или оставить на 3-4 часа при комнатной температуре.

Когда пласт затвердеет, достаньте его из формы, аккуратно потянув за края плёнки. Переверните на доску и снимите плёнку.

Шаг 5. Нарезка и упаковка

Острым ножом нарежьте пласт на небольшие квадраты или прямоугольники. Каждую конфету заверните в кусочек пергамента или фольги — получится аутентично и удобно хранить.

Советы шаг за шагом

Используйте кастрюлю с толстым дном: тонкое дно легко "прихватит" сахар.

Не пытайтесь ускорить процесс — варите на умеренном огне.

Если хотите более мягкую текстуру, снимайте массу при 125 °C.

Для лёгкого солёно-карамельного вкуса добавьте щепотку морской соли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: варить слишком долго.

Последствие: конфеты станут твёрдыми, как ирис.

Альтернатива: снимайте с огня при нужной температуре или по пробе "мягкий шарик".

Ошибка: плохо перемешивать.

Последствие: кристаллизация сахара, крупинки во вкусе.

Альтернатива: мешайте непрерывно и аккуратно.

Ошибка: наливать массу в невыстеленную форму.

Последствие: конфеты прилипнут.

Альтернатива: используйте пищевую плёнку или пергамент.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Всего 4 ингредиента Требует контроля температуры Без консервантов и добавок Масса может быстро загустеть Можно варьировать вкус (какао, соль, орехи) Долго застывает

FAQ

Можно ли варить без термометра?

Да, по "пробе на мягкий шарик" — классический способ кондитеров.

Почему масса сахарится?

Значит, вы мешали редко или температура была слишком высокая.

Как сделать шоколадную версию?

Добавьте 1-2 ст. л. какао-порошка в начале варки.

Можно ли использовать топлёное молоко?

Да, конфеты получатся с глубоким сливочным ароматом.

Как хранить готовые конфеты?

В пергаменте, при комнатной температуре, в сухом месте — до 2 недель.

Мифы и правда

Миф: без термометра "Коровку" не сварить.

Правда: старинная проба в холодной воде работает не хуже.

Миф: только свежие конфеты вкусные.

Правда: через день они становятся даже мягче и нежнее.

Миф: нельзя добавлять соль.

Правда: щепотка морской соли делает вкус богаче.

Исторический контекст

Конфеты "Коровка" появились в Польше в середине XX века, а позже стали популярны в СССР.

Их промышленное название — Krowka mleczna, что означает "молочная коровка".

Считалось, что рецепт держали в секрете, — на деле он был опубликован в кулинарных журналах ещё в 1970-х.

3 интересных факта