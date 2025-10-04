5 фруктовых бомб по цене шоколадки: вот что нужно есть каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:50
Еда

Многие уверены, что для правильного питания нужны дорогие экзотические продукты. Но на самом деле самые полезные источники клетчатки, витаминов и антиоксидантов стоят сущие копейки и доступны в любом супермаркете.

Прилавок с фруктами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прилавок с фруктами и овощами

По словам диетолога Роба Хобсона, автора книги Unprocess Your Life, нет необходимости в причудливых маркетинговых уловках. Повседневные фрукты и овощи могут дать вашему организму всё необходимое — и при этом не разорить кошелёк.

Простое правило "пять порций в день"

  • Улучшает пищеварение.

  • Снижает риск гипертонии, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Помогает контролировать уровень сахара в крови.

  • Поддерживает здоровый микробиом кишечника.

Заменив привычные снеки из упаковки на свежие фрукты, можно одновременно укрепить здоровье и сэкономить. Ниже — продукты, которые условно можно назвать "народными суперфудами".

Яблоки — ежедневная защита организма

Старая пословица "яблоко в день — и доктор не нужен" научно подтверждается.

  • Содержат пектин - растворимую клетчатку, которая замедляет выброс сахара в кровь.

  • Богаты полифенолами, улучшающими работу инсулина.

  • Употребление снижает риск диабета 2-го типа и рака кишечника.

  • Кожура — главный источник клетчатки, поэтому чистить не стоит.

Совет: сочетайте яблоки с орехами, сыром или арахисовой пастой — это обеспечит стабильный уровень энергии.

Черника — маленькая, но мощная

Эти ягоды насыщены антоцианами, которые повышают чувствительность к инсулину.

  • Помогают снизить риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Содержат витамин C, витамин K и марганец.

  • Замороженная черника сохраняет все полезные вещества.

Совет: добавляйте в каши, смузи или просто размораживайте и ешьте как десерт.

Груши — мягкий регулятор пищеварения

Груши богаты клетчаткой и флавоноидами.

  • Регулируют работу кишечника.

  • Снижают воспаление, защищая сердце.

  • Содержат витамин C и K, способствующие иммунитету и усвоению железа.

Совет: нарежьте грушу в салат со шпинатом и семенами — это вкусно и питательно.

Гранаты — противовоспалительная сила

Зёрна граната — кладезь антиоксидантов.

  • Содержат эллагитаннины, стабилизирующие уровень сахара в крови.

  • Снижают риск камней в почках и когнитивных нарушений.

  • Предупреждают сердечно-сосудистые заболевания.

Совет: посыпайте зернами салаты из чечевицы или киноа, заправленные оливковым маслом.

Малина — клетчатка против сахара

Малина отличается высоким содержанием клетчатки при минимуме сахара.

  • В два раза меньше сахара, чем в яблоках.

  • Содержит витамин C, калий и омега-3 жирные кислоты.

  • Антоцианы защищают клетки от повреждений.

Совет: добавляйте в йогурт или овсянку — получите вкусный и полезный завтрак.

Советы для экономии и здоровья

  1. Сезонность: покупайте фрукты в сезон — они дешевле и вкуснее.

  2. Заморозка: замороженные ягоды сохраняют витамины и стоят дешевле свежих.

  3. Не очищайте кожуру: в ней содержится клетчатка и антиоксиданты.

  4. Планируйте покупки: возьмите список и не поддавайтесь на маркетинг "модных" суперфудов.

FAQ

Правда ли, что дешёвые фрукты менее полезны, чем экзотические?
Нет. По содержанию клетчатки, витаминов и антиоксидантов яблоки, груши и ягоды ничуть не уступают разрекламированным продуктам вроде асаи или годжи.

Можно ли заменять свежие фрукты соками?
Лучше нет. В соках меньше клетчатки и выше содержание сахара. Ешьте фрукты целиком.

Подходят ли замороженные продукты для ежедневного рациона?
Да, заморозка практически не влияет на содержание витаминов и минералов.

Какое количество фруктов в день оптимально?
Рекомендуется 5 порций фруктов и овощей в день. Это может быть яблоко, горсть ягод, салат из груш, овощной гарнир и пара помидоров.

Здоровое питание может быть доступным каждому. Достаточно добавить в рацион простые и недорогие продукты — яблоки, груши, чернику, малину и гранаты. Они помогут укрепить здоровье, сэкономить деньги и сделать ваш рацион разнообразным и вкусным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
