Когда хочется тепла и уюта — тушите курицу вот так: соус делает мясо нежнее сливочного масла

5:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные голени, приготовленные в сметанном соусе с овощами, — простое и домашнее блюдо, которое всегда получается вкусным. Секрет успеха — правильная обжарка и соус на основе сметаны, в котором мясо становится особенно мягким и ароматным. Добавьте немного итальянских трав — и на кухне появится запах уютного воскресного обеда.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Куриные голени в сметанном соусе

Ингредиенты на 4 порции

Основные:

Куриные голени — 4 штуки (около 480 г)

Репчатый лук — 1 средняя головка (80 г)

Морковь — 1 штука (100 г)

Чеснок — 2 зубчика (10 г)

Растительное масло — 3 столовые ложки

Сметана 20% — 200 г

Вода — 1 стакан (200 мл)

Приправы:

Итальянские травы — 1 чайная ложка

Соль — 1 чайная ложка

Чёрный молотый перец — половина чайной ложки

Подготовка продуктов

Очистите морковь, лук и чеснок. Промойте куриные голени, обсушите бумажным полотенцем. Подготовьте миску для маринования и глубокую сковороду с крышкой.

Маринуем мясо

Сложите голени в миску, посыпьте итальянскими травами, половиной соли и перца. Аккуратно вотрите специи в мясо, чтобы распределить аромат равномерно. Оставьте голени мариноваться примерно на 15 минут при комнатной температуре.

Совет: если есть время, уберите мясо в холодильник на полчаса — специи лучше пропитают курицу.

Подготавливаем овощи

Морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте мелкими кубиками, а чеснок пропустите через пресс. Если хотите разнообразить вкус, часть моркови можно заменить болгарским перцем или помидорами — получится более яркий соус.

Обжариваем курицу

Разогрейте в сковороде растительное масло. Выложите куриные голени и обжарьте их до румяной корочки — примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Переложите мясо на тарелку, чтобы не пересушить.

Главное — добиться золотистой корочки, а не прожаривать до готовности: мясо "дойдёт" позже в соусе.

Пассеруем овощи

В той же сковороде, где жарилась курица, обжарьте лук до прозрачности. Это займёт около трёх минут. Затем добавьте морковь и готовьте ещё четыре минуты, пока овощи не станут мягкими и ароматными.

Тушим с водой

Верните куриные голени в сковороду к овощам. Влейте стакан горячей воды, добавьте оставшуюся соль и перец. Накройте крышкой и тушите на умеренном огне десять минут — мясо начнёт пропитываться овощным ароматом.

Готовим сметанный соус

Добавьте сметану и измельчённый чеснок. Аккуратно перемешайте, чтобы соус распределился равномерно. Когда смесь закипит, убавьте огонь и тушите ещё десять минут под крышкой. Соус должен стать густым и кремовым, а мясо — мягким и сочным.

Снимите сковороду с огня и дайте блюду постоять пару минут — так вкус станет ещё насыщеннее.

Советы шаг за шагом

Для более плотного вкуса замените часть сметаны сливками или добавьте ложку томатной пасты.

Если хотите получить золотистый оттенок соуса, используйте куркуму или паприку.

При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью — петрушкой или укропом.

Чтобы уменьшить жирность, используйте сметану 10-15% и готовьте без добавления масла на антипригарной сковороде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Пережарили курицу на сильном огне Корочка сгорела, внутри сыро Средний огонь и равномерное обжаривание Добавили сметану в кипящее масло Соус свернулся Вводите сметану после добавления воды Не накрыли крышкой во время тушения Мясо осталось жёстким Готовьте под крышкой, чтобы сохранить влагу Переварили овощи Потеря аромата и текстуры Обжаривайте до мягкости, не до каши

А что если…

…заменить голени на куриные бёдра или окорочка? Блюдо станет чуть жирнее, но вкус — насыщеннее.

…добавить шампиньоны или стручковую фасоль? Получится почти полноценное рагу.

…приготовить в мультиварке? Просто установите режим "Тушение" на 30 минут — и забудьте о необходимости следить за сковородой.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Простые ингредиенты Нужно время для тушения Подходит для разных частей курицы Соус густеет при остывании Универсальный гарнир Требует постоянного контроля в первые минуты готовки

С чем подавать

Подавайте куриные голени в сметанном соусе с картофельным пюре, гречкой, булгуром или рисом. Отлично подходит и кусочек свежего хлеба — чтобы вымакать ароматный соус до последней ложки.