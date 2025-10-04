Обычный сэндвич уже не впечатляет? Попробуйте японский вариант без грамма теста

Японские сэндвичи "Онигирадзу" — это рисовые "бутерброды" в обёртке из листа нори. Внутрь можно положить почти всё: рыбу, мясо, омлет, овощи или тофу. Сегодня сделаем вариант с хрустящим куриным филе и нежным творожным сыром — просто, сытно и эффектно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Онигирадзу с курицей и сыром

Продукты на 2 порции

Для основы:

Нори — 2 листа (10 г)

Салатные листья — 4 шт. (32 г)

Творожный сыр — 4 ст. л. (60 г)

Для курицы:

Куриное филе — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 1,5 ст. л. (22 г)

Панировочные сухари панко — 3 ст. л. (36 г)

Растительное масло — 2 ст. л. (34 г)

Для риса:

Пропаренный рис — 60 г

Вода — 120 мл

Рисовый уксус — 2 ст. л.

Соль — 2 г

Сахар — 1 ч. л. (8 г)

Подготовка

Промойте рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Салатные листья ополосните и обсушите бумажными полотенцами. Подготовьте кастрюлю, миски и сковороду.

Варим рис

Залейте рис водой и поставьте кастрюлю на сильный огонь. После закипания уменьшите до минимального, накройте крышкой и варите 12-15 минут — пока жидкость полностью не впитается.

Снимите с огня и дайте настояться под крышкой 10 минут. В это время смешайте рисовый уксус, соль и сахар до растворения кристаллов. Влейте заправку в рис и аккуратно перемешайте.

Готовим курицу

Разрежьте филе на два длинных ломтика и слегка отбейте. Посолите.

В три миски насыпьте: муку, взбитое яйцо и сухари панко. Каждый кусок курицы обваляйте поочерёдно в муке, яйце и панировке.

Вместо панко можно использовать обычные сухари — получится не хуже, но чуть менее воздушно.

Разогрейте масло в сковороде и обжарьте филе 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Собираем онигирадзу

Разделите приготовленный рис на четыре равные части — этого хватит для двух сэндвичей.

Положите лист нори на стол гладкой стороной вниз так, чтобы один угол был направлен к вам. В центр выложите одну часть риса, придайте ему форму ромба шириной примерно шесть–семь сантиметров.

Сверху положите два листа салата, равномерно смажьте их творожным сыром и выложите кусок обжаренной курицы. Затем накройте ещё одной частью риса.

Заверните углы нори крест-накрест, формируя плотный конверт. Смочите края водой и аккуратно прижмите, чтобы лист хорошо склеился.

Повторите то же самое со вторым листом нори и оставшимися ингредиентами. Готовые сэндвичи оберните в пищевую плёнку и оставьте на несколько минут, чтобы нори размягчились и закрепили форму.

Подача

Разверните сэндвичи, разрежьте их пополам острым ножом. Выложите на тарелку и при желании посыпьте кунжутной смесью.

Получается сытная закуска, которая удобно берётся руками — идеальна для перекуса на работе или пикника.

Совет: попробуйте добавить к курице тонкий ломтик авокадо или сладкий соус терияки — они подчеркнут вкус и сделают блюдо ещё интереснее.

Ошибка Последствие Альтернатива Использовать холодный рис Сэндвич разваливается Остудить до тёплого состояния Слишком много начинки Нори не сворачивается Уменьшить порцию риса и сыра Жарить на сильном огне Подгорает панировка, внутри сыро Средний огонь и терпение Не смочить края нори Конверт раскрывается Пройтись влажными пальцами по шву Нарезать горячие сэндвичи Начинка вытекает Подождать пару минут перед разрезом

А что если добавить оригинальности

Попробуйте сделать мини-онигирадзу — сэндвичи размером с ладонь, чтобы подавать их как закуску.

Для фитнес-варианта используйте бурый рис и запеките курицу в духовке без масла.

А любителям экспериментов подойдёт версия с креветками и соусом унаги — получится ресторанный вкус дома.