Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Железо без отдыха ржавеет: почему ежедневные тренировки с весом тормозят рост и разрушают прогресс
Кожа кричит SOS: эти симптомы указывают на острый дефицит витамина B6
Стоит ли бежать за сахаром? Заговор против покупателей или маркетинговый ход
Почему американцы не отдыхают, а атакуют мир — секрет их туристической философии
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Любимые фильмы великих режиссёров: как классика влияет на творчество Скорсезе, Спилберга и других
Тренировка, после которой вы не сможете вернуться в зал: ошибка, которую совершают почти все
Секрет раскрыт: почему Меркель рассмеялась в лицо требованиям Трампа о финансировании НАТО
Когда волк живёт в собаке: тёмная сторона алабая, о которой молчат заводчики

Пар из бокала, звёзды бадьяна и мед на языке: тот самый глинтвейн, что пахнет Рождеством

6:11
Еда

Глинтвейн — напиток с историей, вкусом и характером. Его аромат мгновенно ассоциируется с зимой, рождественскими ярмарками и уютом. Кажется, что нет ничего проще — подогреть вино и добавить специи. Но настоящий глинтвейн — это не просто горячее вино: это искусство баланса между пряностями, фруктами и терпкостью виноградного напитка.

Глинтвейн безалкогольный
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глинтвейн безалкогольный

Истоки согревающего напитка

Ещё в Древнем Риме вино подогревали с мёдом и пряностями. В северных странах, где зима затяжная и суровая, этот способ быстро прижился — ведь горячее вино не только грело тело, но и радовало ароматом. Средневековые лекари считали, что напиток укрепляет дух и защищает от простуд, а монахи добавляли в него лечебные травы.

Сегодня глинтвейн — непременный атрибут зимнего сезона. Его варят дома, продают на уличных ярмарках, подают в кафе и ресторанах. Каждый рецепт — индивидуален, но базовый принцип остаётся прежним: тёплое вино, цитрусовые, специи и немного терпеливого ожидания.

Виды глинтвейна: с чем сравнить

Вид Основа Вкус Особенности
Классический Красное сухое вино Пряный, сбалансированный Универсальный вариант, подходит для любой компании
Белый Белое сухое вино Нежный, фруктовый Популярен во Франции и Чехии
Безалкогольный Виноградный или вишнёвый сок Мягкий, детский Идеален для вечеров без алкоголя
С крепким алкоголем Вино + ром или бренди Насыщенный, согревающий Для холодных прогулок и фуршетов

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте специи. Смешайте корицу, гвоздику, бадьян и чернослив. Залейте 500 мл воды, доведите до кипения и варите 10 минут.

  2. Добавьте мёд. Сладость смягчит кислоту вина и придаст напитку бархатистость.

  3. Пора фруктов. Нарежьте апельсины, лимон и яблоко — их сок и кожура придадут глинтвейну свежесть. Варите всё вместе 5-7 минут.

  4. Добавьте вино. Влейте бутылку красного сухого вина и нагрейте почти до кипения. Главное — не кипятить, иначе вкус станет грубым.

  5. Подача. Разлейте по кружкам, украсьте палочкой корицы или ломтиком апельсина. Глинтвейн нужно пить сразу — повторный нагрев лишит его аромата.

Инструменты

  • Сотейник с толстым дном

  • Кулинарная ложка

  • Ситечко или фильтр

  • Кувшин или термокружки для подачи

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что происходит Как исправить
Довели вино до кипения Алкоголь выкипает, вкус становится кислым Грейте до 75-80 °C, не выше
Перебор со специями Теряется вкус вина Ограничьтесь 4-5 пряностями
Использовали сладкое вино Напиток приторный Лучше сухое или полусухое
Добавили мёд в кипяток Теряются полезные свойства Вводите мёд, когда температура снизится
Использовали металлическую посуду Меняется аромат Отдавайте предпочтение эмалированной или стеклянной

А что если…

  • Хотите без алкоголя? Замените вино на виноградный сок, добавьте сок вишни и каплю лимона.

  • Любите цитрусовые ноты? Добавьте немного цедры апельсина и лайма.

  • Хотите пикантности? Щепотка имбиря, кардамона или перца чили придаст остроту.

  • Готовите для романтического вечера? Добавьте пару бутонов лаванды и немного ванили.

  • Для компании на улице? Влейте 50 мл рома или коньяка — напиток дольше сохранит тепло.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Согревает, поднимает настроение, улучшает кровообращение Потеря алкоголя при перегреве
Прост в приготовлении, не требует редких ингредиентов Может быть слишком сладким при избытке фруктов
Универсален: можно варьировать вкус Не хранится — нужно пить сразу
Создаёт праздничную атмосферу Нельзя детям и водителям

FAQ

Можно ли приготовить глинтвейн заранее?
Нет. Лучше варить непосредственно перед подачей — при повторном нагреве вкус теряется.

Какое вино выбрать?
Подойдёт любое сухое или полусухое столовое — мерло, каберне, темпранильо, пино нуар. Главное — без резкого запаха алкоголя.

Что добавить для крепости?
Немного рома, бренди или коньяка — 30-50 мл на литр напитка.

Можно ли заменить мёд сахаром?
Можно, но мёд добавляет мягкость и глубину вкуса. Лучше брать цветочный.

Как украсить подачу?
Кружочек апельсина, палочка корицы и звёздочка бадьяна — классическое сочетание.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше специй, тем вкуснее глинтвейн.
    Правда: гармония важнее — достаточно 2-3 доминирующих нот.

  • Миф: глинтвейн — напиток для женщин.
    Правда: традиционно его варили на охотничьих привалах — мужской согревающий напиток.

  • Миф: можно варить на любом вине.
    Правда: десертные сорта делают напиток приторным, а креплёные портят аромат.

3 интересных факта

  1. В Германии глинтвейн называют Glühwein — буквально "пылающее вино".

  2. В Скандинавии существует вариант Glogg — с добавлением миндаля и изюма.

  3. Считается, что первый рецепт придумал Гиппократ — подтверждений этому нет.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания горячего вина с мёдом встречаются в античных текстах II века до н. э.

  2. В Средние века напиток считался "лекарством от холода" и стоил дороже самого вина.

  3. Легенда гласит, что Карл Великий каждый вечер пил чашку глинтвейна — исторических данных об этом нет.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Домашние животные
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Фишинг, кражи, утечки: эстонские цифровые ID оказались дырявой бочкой
Загадка золотого песка: место, где встречаются легенды древности и кристально чистая вода, покорившая миллионы сердец
Полезные привычки подводят организм: эти продукты не оправдывают ожиданий
Туристы едут за морем, а находят историю: крепость Фуна — место, где Крым звучит иначе
Коса до пояса — не миф: осенний эликсир запускает рост там, где надежды не было
Меняй тело без абонемента: пошаговая программа из 7 упражнений для новичков
Цветы закипят от счастья: способ, который заставляет фиалку проснуться к жизни
Евроремонт перед продажей — худшая инвестиция: вот почему эти деньги никогда не окупятся
Орехи, которые пахнут Европой: осенний плод, заменивший картошку и покоривший гурманов
Монстры или герои? История собак, которых объявили вне закона в десятках стран
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.