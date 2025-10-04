Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яблоки заиграют по-новому: раскрываем тайну легендарного яблочного пирога от Массари
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Стас Пьеха раскрывает секрет: как его бывшая жена придумала мем, который взорвал интернет
Ложное ощущение свежести: сухой шампунь спасает утро, но мстит вечером
Стереотип или диагноз? Почему кризис среднего возраста пугает больше, чем болезнь
Они не говорят, но знают больше людей: почему питомцы видят нас без масок и продлевают нам жизнь
Этот кухонный отход спасет ваш дом: картофельные очистки + секретный ингредиент
Современный дизайн и экономия: гибрид Evolute i-Space получил новый интерьер и батарею
Они верили в лёгкие деньги и потеряли всё: как распознать инвестиционного хищника по первым словам

Блюдо, которое пахнет теплом и специями: баклажаны из мультиварки не требуют ни времени, ни сил

6:01
Еда

Тушёные баклажаны — это тот случай, когда простое блюдо превращается в гастрономическое удовольствие. Оно может быть лёгким ужином, сытным гарниром или даже соусом к пасте. А благодаря мультиварке процесс приготовления становится почти медитативным: овощи сами доходят до нужной мягкости, не пригорают и напитываются ароматами.

Тушёные баклажаны с томатами и чесноком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тушёные баклажаны с томатами и чесноком

Секрет идеальных баклажанов — в балансе вкусов и правильной последовательности действий. Мультиварка позволяет достичь того самого эффекта "долгого томления", при котором овощи становятся бархатистыми и сладковатыми, а соус — густым и насыщенным.

Универсальность на тарелке

Баклажаны в мультиварке можно приготовить сотней способов: с помидорами и перцем, с кабачками, с мясом или в постном варианте. Всё зависит от того, какое настроение на кухне сегодня. При желании блюдо легко трансформируется в итальянское рагу, пряное карри или даже начинку для лазаньи.

Таблица "Сравнение": варианты тушения

Вариант Особенности Когда готовить
Постный Без мяса, с минимальным количеством масла Во время поста или разгрузочных дней
С курицей Более сытный, с лёгким мясным вкусом Для полноценного обеда или ужина
С говядиной Глубокий вкус, насыщенный соус Для подачи к праздничному столу
С томатной пастой Кисло-сладкий, густой соус Отличный вариант для пасты или риса

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте овощи. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 10-15 минут — соль вытянет лишнюю горечь. После этого промойте и обсушите.

  2. Начните с базы. Включите в мультиварке режим "Жарка". Обжарьте лук и морковь 5-7 минут — они должны стать мягкими и золотистыми.

  3. Добавьте баклажаны. Перемешайте и жарьте ещё 5 минут, чтобы кусочки слегка подрумянились.

  4. Время перца и помидоров. Введите сладкий перец и дольки помидоров, добавьте специи — соль, перец, паприку или кориандр.

  5. Создайте соус. Влейте 50-70 мл горячей воды или овощного бульона. Этого хватит, чтобы овощи тушились в собственном соку.

  6. Томите с любовью. Закройте крышку, установите режим "Тушение" на 25-30 минут. Не открывайте без необходимости — внутри идёт волшебство.

  7. Финальный штрих. За 5 минут до готовности добавьте измельчённый чеснок и дайте блюду настояться.

  8. Подача. Посыпьте зеленью — укроп, кинза или базилик идеально подчеркнут вкус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Не удалили горечь из баклажанов Горький привкус в готовом блюде Замочите кусочки в солёной воде на 15 минут
Добавили слишком много жидкости Блюдо превращается в суп Контролируйте количество бульона — не больше 70 мл
Пережарили овощи Потеря структуры и цвета Готовьте партиями, аккуратно помешивая
Не добавили специи Вкус получается пресным Используйте паприку, кориандр, немного тимьяна или базилика

А что если…

Вы не едите лук или морковь? Замените их стеблевым сельдереем — получится свежий аромат.
Хотите сделать блюдо более плотным? Добавьте нарезанную куриную грудку и готовьте на 10 минут дольше.
А если заменить помидоры на кабачки и влить ложку соевого соуса — получится лёгкий азиатский вариант.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Простое приготовление — всё делает мультиварка Без мяса может показаться слишком лёгким
Минимум масла и калорий Не подходит для любителей острого без добавления специй
Универсальное блюдо — от постного до праздничного Требует времени на подготовку овощей

FAQ

Можно ли не жарить, а сразу тушить?
Можно, но вкус будет мягче и менее выразительный — обжарка добавляет карамельные ноты.

Какие специи лучше подходят?
Паприка, сушёный чеснок, орегано и немного кориандра. Для восточного акцента — зира.

Как избежать водянистости?
Не накрывайте крышку первые 5 минут после добавления воды — часть влаги испарится.

Можно ли замораживать готовое блюдо?
Да, хранится до 2 месяцев. Перед подачей разогрейте на режиме "Подогрев" или на сковороде.

С чем подавать?
С пюре, булгуром, кускусом или свежим хлебом. Отлично подходит как начинка для лепёшек.

Мифы и правда

Миф Правда
Баклажаны всегда горчат Современные сорта почти не содержат горьких алкалоидов, достаточно краткого посола
Без мяса — не сытно Клетчатка и масло дают длительное чувство насыщения
В мультиварке всё получается одинаково Нет — вкус зависит от режима, температуры и последовательности закладки

3 интересных факта

  1. Баклажаны относят к семейству паслёновых, как и помидоры, картофель и перец.

  2. На Руси их называли "бубрижки" и считали экзотикой — впервые появились лишь в XIX веке.

  3. Существует миф, что баклажаны снижают температуру тела в жару — научных подтверждений этому нет.

Исторический контекст

  1. Родина баклажанов — Индия, где их выращивали более 2000 лет назад.

  2. В Европу овощ попал через арабов в Средние века и долго считался декоративным.

  3. По легенде, Екатерина II запрещала их выращивать из-за "меланхоличного влияния" — документальных подтверждений не найдено.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Популярное
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя

Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.

Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Стереотип или диагноз? Почему кризис среднего возраста пугает больше, чем болезнь
Они не говорят, но знают больше людей: почему питомцы видят нас без масок и продлевают нам жизнь
Блюдо, которое пахнет теплом и специями: баклажаны из мультиварки не требуют ни времени, ни сил
Этот кухонный отход спасет ваш дом: картофельные очистки + секретный ингредиент
Современный дизайн и экономия: гибрид Evolute i-Space получил новый интерьер и батарею
Они верили в лёгкие деньги и потеряли всё: как распознать инвестиционного хищника по первым словам
Смеялись над хилой рассадой — теперь просят черенки: всё из-за одного совета по закалке
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
УЕФА победила? Барселона меняет курс и оставляет Реал один на один с Суперлигой
Южная Корея осенью — время чудес: эти фестивали станут открытием для посетителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.