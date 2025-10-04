Восток в банке: баклажаны по-корейски с ярким ароматом — обычные салаты больше не захочется

Любители острых и насыщенных вкусов точно оценят этот рецепт. Эти баклажаны по-корейски можно подавать как пикантную закуску к мясу, рыбе или вместо салата из свежих овощей. Готовятся они несложно: достаточно немного потушить овощи, добавить уксус со специями и простерилизовать банки. В итоге получается аппетитная, ароматная заготовка с восточным характером.
Для одной литровой банки заготовки:
Совет: если хотите, чтобы вкус получился мягче, замените часть красного перца на паприку или сладкий перец чили.
Нарежьте баклажаны кубиками среднего размера. Чтобы убрать возможную горечь, залейте их водой, слегка подсолите и оставьте на 15 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дождитесь, пока стечёт лишняя влага.
Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой, а лук — полукольцами. Морковь натрите на корейской тёрке или порежьте тонкими длинными полосками. Такой способ сохранит текстуру и поможет овощам лучше впитать аромат специй.
Переложите баклажаны, морковь, болгарский перец и лук в кастрюлю или сотейник с толстым дном. Влейте растительное масло и хорошо перемешайте.
Готовьте на слабом огне около 20 минут, периодически помешивая, чтобы овощи не пригорели и не потеряли форму.
Мелко порубите острый перец и чеснок. Добавьте их в кастрюлю к овощам, затем всыпьте сахар, соль и чёрный перец. Влейте винный уксус. Перемешайте и снимите с огня.
Дайте смеси настояться 15 минут, чтобы вкусы соединились.
Хотите поострее — оставьте семена у перчика. Если предпочитаете мягкую закуску, вычистите их заранее.
После этого аккуратно достаньте банку, сразу плотно закатайте крышку и переверните вверх дном. Укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.
Храните закуску в тёмном прохладном месте — подойдёт погреб или кладовка.
После вскрытия держите в холодильнике и употребите в течение недели.
Какой уксус лучше использовать?
Винный красный придаёт мягкий фруктовый вкус, но можно взять яблочный или обычный 9-процентный — по вкусу.
Можно ли заменить острый перец?
Да, используйте свежий чили или сушёный перец хлопьями, регулируя остроту по желанию.
Сколько хранится закуска?
При правильной стерилизации — до года в прохладном месте. После вскрытия — не более 7 дней.
Корейские баклажаны на зиму — это пример того, как простые овощи могут превратиться в изысканную закуску с восточным характером. Блюдо получается насыщенным, ароматным и универсальным: его можно подать и к мясу, и к рыбе, и просто с ломтиком свежего хлеба. Благодаря лёгкой остроте и кислинке уксуса вкус выходит сбалансированным, а текстура — нежной, но при этом упругой.
Такая заготовка не только разнообразит зимнее меню, но и напомнит о лете — сочном, пряном и тёплом. Стоит один раз потратить час времени, чтобы потом круглый год наслаждаться домашней корейской закуской без лишних хлопот.
