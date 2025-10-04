Хруст снаружи, тянущийся сыр внутри — секрет идеальных крабовых котлет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Котлеты — одно из самых любимых блюд в русской кухне. Они бывают мясные, рыбные, овощные, но иногда хочется чего-то лёгкого, необычного и при этом очень аппетитного. В таком случае стоит попробовать крабовые котлеты с сыром. Внутри они получаются мягкими, ароматными, с тянущимся расплавленным сыром, а снаружи — хрустящая панировка.

Крабовые котлеты с сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крабовые котлеты с сыром

Ингредиенты (на 10 котлет)

Для основы:

  • крабовые палочки — 400 г

  • полутвёрдый сыр — 200 г

  • яйцо — 1 шт. (60 г)

  • сметана 20% — 2 ст. л. (50 г)

  • мука из пшена — 4 ст. л. (40 г)

  • чеснок — 2 зубчика (10 г)

  • растительное масло — 2 ст. л. (34 г)

Для панировки:

  • пшеничная мука — 0,5 стакана (65 г)

  • яйцо — 1 шт. (60 г)

  • панировочные сухари — 1 стакан (100 г)

  • соль — 1 г

Как приготовить

Подготовка

Сначала очистите крабовые палочки от упаковки, почистите чеснок. Подготовьте три миски: для основы, для панировки и для яичной смеси.

Шаг 1: основа

Натрите крабовые палочки и сыр на крупной тёрке, добавьте яйцо, чеснок через пресс и сметану. Всё тщательно перемешайте.

Шаг 2: вязкость

Всыпьте муку, снова перемешайте массу. Чтобы котлеты хорошо лепились, слегка смочите руки холодной водой. Сформируйте продолговатые заготовки размером 4-5 см.

Шаг 3: панировка

Разбейте яйцо во вторую миску, посолите и размешайте вилкой. В отдельные миски насыпьте муку и сухари. Каждую заготовку обваляйте сначала в муке, затем в яйце и, наконец, в сухарях. Для плотной корочки процедуру можно повторить дважды.

Шаг 4: обжаривание

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте котлеты 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые изделия выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подача

Крабовые котлеты вкусны как горячими, так и остывшими. Их можно подать с картофельным пюре, свежим овощным салатом или рисом.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Нежный вкус, подходит даже детям Калорийность выше из-за жарки в масле
Готовятся быстро — 20-25 минут Требуется панировка, занимает время
Ингредиенты доступны и недороги Крабовые палочки — не натуральное мясо
Красиво смотрятся на столе Корочка может размягчиться при хранении

Советы шаг за шагом

  • чтобы котлеты не разваливались, делайте их небольшими;

  • если масса получается слишком жидкой, добавьте ещё ложку муки;

  • панируйте в два слоя — так котлеты будут держать форму лучше;

  • не жарьте на слишком сильном огне, иначе сыр внутри не успеет прогреться;

  • для диетического варианта попробуйте запечь котлеты в духовке при 180 °C около 20 минут.

А что если…

А что если заменить крабовые палочки на красную рыбу или консервированный тунец? Получится ещё более нежный вкус и больше белка. А если добавить в массу укроп или петрушку, котлеты приобретут свежий аромат. Для тех, кто любит острее, подойдут специи вроде паприки или кайенского перца.

FAQ

Можно ли готовить без панировки?
Да, но тогда корочка будет мягче.

Как хранить готовые котлеты?
В холодильнике до 2 суток. Перед подачей лучше разогреть в духовке.

Можно ли заморозить?
Да, замораживайте сырые заготовки, а перед готовкой обжаривайте.

Подходит ли детям?
Да, но лучше уменьшить количество чеснока и не использовать острые специи.

Мифы и правда

Миф: крабовые котлеты — дорогой деликатес.
Правда: готовятся они из крабовых палочек, которые доступны в любом супермаркете.

Миф: сыр в котлетах делает их слишком тяжёлыми.
Правда: правильная порция сыра только усиливает вкус и не утяжеляет блюдо.

Миф: такие котлеты едят только горячими.
Правда: они вкусны и холодными, особенно в виде закуски.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
