Этот десерт пахнет детством: манные биточки снова покоряют кухни

Манные биточки знакомы многим с детства. Их часто готовили из оставшейся каши, чтобы не пропадали продукты. Сегодня они воспринимаются не просто как экономичное блюдо, а как уютный десерт — золотистые снаружи и мягкие внутри, они отлично подходят к чаю, кофе или молоку.
манная крупа — 75 г (0,5 стакана)
молоко (2,5%) — 500 мл (2,5 стакана)
куриное яйцо — 1 шт. (60 г)
сахар — 2 ст. л. (50 г, регулируйте по вкусу)
пшеничная мука — 2 ст. л. (30 г, для панировки)
растительное масло — 3 ст. л. (51 г, для жарки)
соль — щепотка
В кастрюле с толстым дном вскипятите молоко с сахаром и солью. Всыпьте манку тонкой струйкой при первых признаках закипания и варите на слабом огне 4-5 минут, постоянно помешивая. Каша должна получиться очень густой. Остудите её 10-15 минут.
В остывшую кашу добавьте яйцо, хорошо перемешайте венчиком до однородной пластичной массы. Она должна держать форму и не растекаться.
Сформируйте круглые биточки диаметром 4-5 см и толщиной около 1,5 см. Обваляйте их в муке или сухарях.
Разогрейте масло на сковороде. Обжарьте биточки по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые изделия выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Подавайте горячими с вареньем, мёдом, сгущёнкой или сметаной. Можно посыпать сахарной пудрой с корицей или подать с ягодным соусом.
|Параметр
|Манные биточки
|Сырники
|Основа
|Манная каша
|Творог
|Консистенция внутри
|Нежная, мягкая
|Плотная, творожная
|Вкус
|Лёгкий, молочный
|Более яркий, кисло-сладкий
|Стоимость ингредиентов
|Минимальная
|Средняя
|Плюсы
|Минусы
|Быстро готовятся, особенно из готовой каши
|Требуют масла для обжаривания
|Дешёвые и доступные ингредиенты
|Не всем нравится вкус манки
|Универсальная подача: сладкая и нейтральная
|Калорийность выше за счёт жарки
|Подходят детям и взрослым
|Нужно следить, чтобы не пригорели
Ошибка: добавить яйцо в слишком горячую кашу.
Последствие: белок свернётся, масса станет комковатой.
Альтернатива: дождаться, пока каша остынет до тёплого состояния.
Ошибка: плохо перемешать манку в молоке.
Последствие: появятся комки.
Альтернатива: всыпать крупу тонкой струйкой, постоянно мешая венчиком.
Ошибка: жарить на слабом огне.
Последствие: биточки впитают масло и станут жирными.
Альтернатива: разогреть сковороду и жарить на среднем огне.
Что если приготовить биточки не на сковороде, а в духовке? Получится менее калорийный вариант с мягкой корочкой. Можно добавить в массу изюм, курагу или тёртые яблоки — получится десерт ближе к запеканке. А если обвалять в панировочных сухарях и подать с мясным соусом, биточки превратятся в гарнир.
Можно ли использовать вчерашнюю кашу?
Да, именно из густой остывшей каши биточки получаются особенно хорошо.
Чем панировать кроме муки?
Подойдут манка, кукурузная крупа или панировочные сухари.
Можно ли не жарить, а запечь?
Да, в духовке при 180 °C биточки готовятся 20-25 минут.
