Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить дичь в королевское блюдо: раскройте вкус с помощью соусов
Гравитационный взрыв года: сверхновая с чёрной дырой изменила статистику космических катастроф
Спортивный туризм взрывает рынок: бронирования растут быстрее рекордов на финише
Небывалый интерес: что заставляет фермеров Краснодарского края переходить на озимый горох
Лондон — за, Нью-Йорк — против: как Нетребко обнажила раскол в западной культуре
Город атакует дыхание: какие продукты снижают воспаление и защищают лёгкие
Итальянцы бросили вызов немцам: стиль и цена против репутации
Хотите сгибаться как йог? Несколько минут растяжки в день — и мышцы перестанут ворчать
Рэпер Пи Диди и его тёмное прошлое: за какие деяния музыкант принёс публичное покаяние

Согревающий десерт сезона — пирог, который хочется есть горячим с молоком

4:12
Еда

Осень — это время согревающих напитков, пледов и домашней выпечки. Яркая кислинка брусники, сладкий аромат штрейзеля и нежное тесто превращают пирог в настоящий символ сезона. Такой десерт хорош и к чаю, и к кофе, и к молоку. Он смотрится празднично, хотя готовится просто.

Ягодный пирог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ягодный пирог

Ингредиенты (на 8 порций)

Для основы:

  • пшеничная мука — 300 г

  • сливочное масло (холодное) — 150 г

  • сахар — 100 г

  • яйцо — 1 шт. (60 г)

  • разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г)

  • соль — щепотка

Для начинки:

  • брусника — 400 г

  • сахар — 130 г

  • кукурузный крахмал — 3 ст. л. (90 г)

  • вода — 50 мл

Для штрейзеля:

  • пшеничная мука — 100 г

  • сливочное масло (холодное) — 70 г

  • сахар — 60 г

  • ванильный сахар — 1 ч. л. (8 г)

Приготовление

Основа

Сначала просейте муку с разрыхлителем и солью, добавьте сахар. Натрите холодное масло и быстро перетрите с мукой до состояния крошки. Вмешайте яйцо, замесите мягкое тесто. Заверните его в плёнку и охладите в холодильнике около получаса.

Начинка

В сотейнике смешайте бруснику с сахаром, доведите до кипения. В отдельной миске разведите крахмал водой, влейте в ягоды и перемешайте до загустения. Дайте массе остыть.

Штрейзель

Смешайте муку, сахар и ванильный сахар, добавьте натёртое масло и перетрите в мелкую крошку.

Сборка

Раскатайте тесто между пергаментом, уложите в форму, формируя бортики. Выложите начинку, сверху равномерно посыпьте штрейзелем.

Выпечка

Разогрейте духовку до 180 °C, выпекайте 40-45 минут. Готовый пирог остудите, не вынимая из формы, затем нарежьте порциями.

Сравнение: брусничный, смородиновый и яблочный пирог

Вид пирога Вкус и аромат Сложность приготовления Кому подойдёт
С брусникой Яркая кислинка, свежесть Средняя Любителям необычных десертов
С чёрной смородиной Кисло-сладкий, насыщенный Средняя Ценителям классических ягодных вкусов
С яблоками Нежный, ароматный Простая Тем, кто любит проверенные рецепты

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Яркий вкус и красивый вид Кислота брусники не всем нравится
Подходит и для праздника, и на каждый день Требует времени для охлаждения теста
Легко заменить ягодами по сезону Брусника не всегда доступна свежей
Хорошо хранится 2-3 дня Нужно контролировать консистенцию начинки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать тёплое масло.
Последствие: тесто станет липким и не сформирует основу.
Альтернатива: брать только холодное масло и быстро замешивать.

Ошибка: не остудить начинку.
Последствие: горячая масса расплавит тесто.
Альтернатива: дождаться комнатной температуры.

Ошибка: передержать пирог в духовке.
Последствие: крошка станет жёсткой.
Альтернатива: проверять готовность через 35 минут и ориентироваться по золотистой корочке.

А что если…

А что если заменить бруснику на другие ягоды? Клюква придаст пирогу ещё больше кислинки, голубика сделает его мягче и слаще, а вишня даст насыщенный вкус. Если ягод нет, можно использовать яблоки или грушу.

Вопросы и ответы

Можно ли взять замороженную бруснику?
Да, но ягоды нужно слегка разморозить и слить лишний сок.

Чем заменить кукурузный крахмал?
Картофельным, но его нужно взять меньше — 2 ст. л.

Как хранить пирог?
При комнатной температуре до 2 дней или в холодильнике — до 4 дней.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Последние материалы
Как превратить дичь в королевское блюдо: раскройте вкус с помощью соусов
Гравитационный взрыв года: сверхновая с чёрной дырой изменила статистику космических катастроф
Спортивный туризм взрывает рынок: бронирования растут быстрее рекордов на финише
Небывалый интерес: что заставляет фермеров Краснодарского края переходить на озимый горох
Лондон — за, Нью-Йорк — против: как Нетребко обнажила раскол в западной культуре
Город атакует дыхание: какие продукты снижают воспаление и защищают лёгкие
Итальянцы бросили вызов немцам: стиль и цена против репутации
Хотите сгибаться как йог? Несколько минут растяжки в день — и мышцы перестанут ворчать
Рэпер Пи Диди и его тёмное прошлое: за какие деяния музыкант принёс публичное покаяние
Красный устарел, чёрный надоел: вот чем оттенок вишнёвая кола неожиданно покорил салоны и соцсети
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.