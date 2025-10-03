Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Картофельные драники считаются одним из самых простых и в то же время самых коварных блюд. С виду — натёр картошку, подсолил, обжарил, и готово. Но на практике у многих получается мягкая лепёшка, которая быстро впитывает масло и теряет всякий хруст. Секрет же настоящих, румяных и звонких драников кроется вовсе не в сковороде и даже не в сорте картофеля, а в подготовке массы перед жаркой.

Хашбраун
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хашбраун

Почему картофель нужно сушить

Картофель на 70-80 % состоит из воды. Когда мы натираем клубни, сок начинает активно выделяться. В результате получается жидкая масса, в которой даже хорошее масло не способно создать устойчивую корочку. Влага буквально "тушит" картофель, не давая ему подрумяниться.

Чем суше смесь для драников, тем лучше она ведёт себя на сковороде. Масса схватывается быстро, образуется корка, и блюдо остаётся хрустящим не только в первые минуты после приготовления, но и спустя часы.

Правильный отжим: главная хитрость

Многие хозяйки ограничиваются тем, что слегка сжимают тёртую картошку руками. Но этого недостаточно. Настоящий результат даёт только тщательный отжим через ткань или марлю.

  • Сначала свеженатёртую массу заворачивают в плотную ткань.
  • Затем отжимают жидкость до тех пор, пока она не станет почти прозрачной.
  • При этом крахмал, нужный для структуры, остаётся внутри, а лишняя вода уходит.

Некоторые кулинары советуют повторять процедуру дважды: сразу после натирания и ещё раз непосредственно перед жаркой. Такой приём позволяет сохранить плотность и форму драников.

Почему мука не спасает

Иногда в картофельную массу добавляют муку. Она действительно связывает ингредиенты, но это не решает главную проблему. Драники с мукой могут держать форму, но они не становятся хрустящими. Всё потому, что лишняя вода всё равно мешает прожарке.

Правильный отжим — это способ сохранить лёгкость блюда без лишних добавок.

Когда жарить после подготовки

После того как картофель отжат, его не стоит откладывать в сторону. При длительном ожидании теряется часть крахмала, а вместе с ним и нужная структура. Поэтому оптимально жарить драники сразу же, пока масса ещё свежая и сухая.

Чем отличается результат

Если соблюдать эту технологию, разница становится очевидной:

  1. Драники держат форму и не разваливаются.

  2. Корочка получается равномерной, золотистой и плотной.

  3. Масло не впитывается в блюдо чрезмерно, поэтому вкус остаётся лёгким.

  4. Хруст сохраняется до двух часов — даже без повторного обжаривания.

Маленькие советы для идеального результата

  • Используйте крупную тёрку: так масса получается воздушнее.
  • Добавьте немного лука — он помогает сохранить цвет картофеля и добавляет сочность.
  • Жарьте на среднем огне: слишком сильный быстро подрумянит поверхность, но оставит сырой середину.

Хрустящий драник — это не случайность, а итог правильной подготовки. Основное правило здесь простое: чем меньше влаги останется в картофельной массе, тем лучше будет результат. Отжим через ткань — несложный приём, но именно он превращает обычные драники в блюдо, которое радует вкусом и текстурой даже спустя несколько часов после приготовления.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
